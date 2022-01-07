3. شهادات أُخرى لمهاجرين

سُعاد بونخلة: أفضل وسيلة لفهم الآخر، معرفته

يوم وصلت سعاد بونخلة المغربيّة الأصل من الولايات المتّحدة إلى كندا، كانت تحمل معها شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

ولم تتردّد الشابّة الطموحة في قبول عرض عمل لم يكن يتناسب ومؤهّلاتها العلميّة.

وأدركت بفضل حسّها المرهف، أهميّة الانخراط في سوق العمل واكتساب ما يُسمّى الخبرة الكنديّة.

أسّست السيدة بونخلة مركز التكوين ’’ديفرسيتيه بلوس‘‘ Diversité plus للتأهيل المهني، وجمعيّة ’’العربيّة‘‘ للتقارب الثقافي.

كما تنشط مع أكثر من منظّمة وجمعيّة ومدرسة لتعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي في المجتمع الكندي القائم على التعدّديّة.

تقول سعاد بونخلة في حديثها لراديو كندا الدولي إنّها اختارت بعد حصولها على تأشيرة الهجرة، أن تدخل إلى كندا في عزّ الشتاء لتواجه التحدّيات كلّها، بما فيها تحدّي البرد القارس وهي المولودة في المغرب (نافذة جديدة)، بلد الشمس والدفء.

بعد التأقلم مع البرد، جاءت مرحلة البحث عن عمل وكانت مرحلة سهلة نسبيّا للسيّدة بونخلة التي بدأت تعمل في وظيفة هي دون مؤهّلاتها العلميّة.

وكانت بعدها مرحلة العمل لحسابها الخاص التي حقّقتها بفضل جهودها وطموحها اللامحدود (نافذة جديدة).

سعاد بونخلة (الثانية من اليمين) خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس جمعيّة ’’العربيّة‘‘ في مقاطعة كيبيك. الصورة: Photo offerte par Souad Bounakhla

لا تنكر سعاد بونخلة صعوبة الانطلاق من الصفر بالنسبة للمهاجر الذي يحمل معه خبرة في العمل، لا سيّما وأنّ كندا تحتاج لمهارات المهاجرين وخبراتهم.

ويُصاب البعض منهم بالصدمة كما تقول (نافذة جديدة) ويعودون إلى بلدانهم في بعض الحالات.

برنامج التأهيل وضعته مقاطعة كيبيك منذ العام 2010 وهو مفتوح أمام الجميع. ويستمرّ التأهيل لنحو ثلاثة أشهر (نافذة جديدة).

المرأة العربيّة المهاجرة طموحة، حقّقت النجاح في العديد من الميادين، ولكنّ ثمّة حواجز ثقافيّة واجتماعيّة وثمّة فهم خاطئ وأحكام مسبقة تقف أحيانا في وجهها، كما تقول سعاد بونخلة (نافذة جديدة).

ما دور المرأة العربيّة المهاجرة في تحسين صورتها وإزالة الأحكام المسبقة والنظرة السلبيّة حولها؟ نستمع لإجابة السيدة بونخلة (نافذة جديدة).

النظرة السلبيّة إلى المرأة العربيّة والمسلمة والمحجّبة، أسبابها و المضاعفات (نافذة جديدة) التي تنجم عن ذلك.

دعوة توجّهها سعاد بونخلة (نافذة جديدة) للتعارف والتقارب وقبول الاختلاف وتعزيز الحوار قبل إطلاق الأحكام.

التفاؤل، التفكير الإيجابي، تجنّب الانغلاق على النفس، نصائح توجّهها سعاد بونخلة إلى كلّ سيّدة أو شابّة عربيّة وصلت حديثا أو تفكّر بالهجرة إلى كندا.

استمع الى المقابلة مع سعاد بونخلة بأكملها (نافذة جديدة)

طبيبة الأسنان الدكتورة ميرنا نعمان: حنين إلى الماضي وتفاؤل بالمستقبل

طبيبة الأسنان الدكتورة ميرنا نعمان في أحد استديوهات راديو كندا الدولي. الصورة: RCI

حملت معها إلى كندا شهادة في طبّ الأسنان ولم تكن قد اكتسبت بعد أيّة خبرة في ممارسة المهنة.

وأدركت طبيبة الأسنان ميرنا نعمان أنّ الممارسة في كيبيك دونها عقبات وأنّ عليها أن تعود من جديد إلى مقاعد الدراسة.

ولم تتردّد الطبيبة الشابّة أبدا في متابعة الدراسة، ورأت في ذلك فرصة لتحقيق الذات والمضيّ قدما دون النظر إلى الور

واليوم، وبعد 30 سنة على وصولها، تؤكّد طبيبة الأسنان ميرنا نعمان أنّها مرتاحة لاستقرارها في كندا مع زوجها وأولادها، ومرتاحة لعملها في المجال الذي أحبّته والذي اختارته أصلا قبل أن يكون مشروع الهجرة واردا في ذهنها.

والسيّدة نعمان تهوى الفنّ والموسيقى، وقد تعلّمت غناء الأوبرا و تشارك في حفلات على مسارح كيبيكيّة، ما ينسيها متاعب العمل والمشاغل اليوميّة.

تتحدّث ميرنا نعمان أوّلا في مقابلة مع ميْ أبو صعب عن ظروف هجرتها من الوطن الأمّ لبنان إلى كندا (نافذة جديدة) وعن تحدّيات معادلة الشهادة والعودة إلى مرحلة الدراسة.

متابعة الدراسة تطلّبت الكثير من الوقت والجهد، يضاف إليها جهد الاهتمام بالأطفال. وترى الدكتورة ميرنا نعمان أنّها مرحلة مهمّة لاكتساب الخبرة (نافذة جديدة).

الاندماج في المجتمع الكندي يمرّ عبر الاندماج في سوق العمل (نافذة جديدة) حسب رأي طبيبة الأسنان ميرنا نعمان، التي انتقلت مباشرة من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الممارسة، ممارسة مهنة طبّ الأسنان.

طبيبة الأسنان الدكتورة ميرنا نعمان تعالج مريضاً في عيادتها. الصورة: Photo offerte par Mirna Naaman

تتحدّث طبيبة الأسنان ميرنا نعمان عن سهولة التعاطي مع كنديّين وكيبيكيّين يرتادون عيادتها، والتي عزّزها بالأخصّ حصولها على شهادتها من جامعة مونتريال والخبرة الكنديّة (نافذة جديدة) التي اكتسبتها.

ظروف التأقلم والنجاح التي يوفّرها المجتمع الكندي للمهاجر يقابلها دور مهمّ يلعبه المهاجرون لجهة التعرّف إلى هذا النظّام وطريقة العمل في كندا، وعدم الاستهانة بما حملوه معهم من معرفة وطاقات وقوّة إرادة تثري المجتمع الكندي، كما تقول الدكتورة ميرنا نعمان (نافذة جديدة).

تعرب الطبيبة ميرنا نعمان عن افتخارها بالتقدير الذي حصلت عليه (نافذة جديدة) من المجتمع الكيبيكي وترى أنّ كلّ سيّدة تستحقّ جائزة.

تؤكّد طبيبة الأسنان ميرنا نعمان استعدادها لمساعدة المهاجر الواصل حديثاً والعامل في مجال اختصاصها (نافذة جديدة) قناعة منها بأهميّة هذه المساعدة لمواجهة صعوبات الهجرة وتحدّياتها.

استمع الى كامل المقابلة مع الدكتورة ميرنا نعمان (نافذة جديدة)

من الجزائر إلى كندا، درب الهجرة مليء بالتحدّيات

لم يتوقّع عبد الغني تزكرات أن تطول معاملات الحصول على تأشيرة الهجرة إلى كندا ستّ سنوات.

وتفاجأ كثيرا عندما وصله طلب استدعاء لإجراء مقابلة مع مسؤولي الهجرة في السفارة الكنديّة في الجزائر العاصمة.

واليوم، وبعد نحو 4 أشهر على وصوله، يشعر عبد الغني تزكرات بالارتياح وهو متفائل بالمستقبل في مجتمعه الجديد.

وأدرك أنّ العديد من المغالطات كانت عالقة بذهنه حول كندا، من جرّاء ما طالعه على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الغني تزكرات في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا. الصورة: Radio-Canada

ويواجه المهاجر الشاب الذي وصل مع زوجته وطفله، كما كلّ الواصلين حديثا، تحدّيات عديدة للتأقلم مع واقعه الجديد المختلف عمّا كان يعيشه في وطنه الأم.

ولكنّه يعمل بجدّ على تدبّر أموره، ويلقى مساعدة الأصدقاء والمنظّمات والمراجع الحكوميّة المختصّة في مساعدة المهاجرين.

ونجح بفضل المساعدة في إعداد سيرته الذاتيّة وفق الطريقة المألوفة في كندا، وحصل على معادلة واحدة من شهادتين حملهما معه من الجزائر.

وشارك في اكثر من صالون للعمل في مونتريال وفي مدينة شربروك القريبة منها.

ويرى أنّ صالون العمل أفضل وسيلة للتقريب بين المهاجر الباحث عن عمل والشركات والمؤسّسات التي تبحث عن موظّفين.

ميْ أبو صعب أجرت مقابلة مع عبد الغني تزكرات سألته فيها عن مسيرة الهجرة وانطباعاته حول كندا وبصورة خاصّة حول مدينة مونتريال التي يقيم فيها:

عبد الغني تزكرات حاملاً ابنه (الصورة مقدَّمة منه) الصورة: Tzakrat

شعور مريح بالانتماء لكندا رغم البداية الصعبة

لم تكن المحامية السوريّة الشابّة رهام العظم تعرف الكثير عن كندا يوم وصلت إلى هنا قبل سنتين.

وقد وصلت مع والديها في إطار خطّة الحكومة الكنديّة لاستقبال اللاجئين السوريّين.

ووصلت العائلة بكفالة من الكنيسة المعمدانيّة واستقرّت في البداية في مدينة جاسبر في مقاطعة البرتا في وسط الغرب الكندي.

ووجدت رهام العظم عملا في قطاع السياحة رغم أنّها لم تكن تمتلك أيّة خبرة فيه.

لكنّها قرّرت الانتقال فيما بعد إلى مدينة مونتريال حيث تتابع حاليّا دراستها في الاعلام في جامعة كونكورديا.

وتقول رهام العظم إنّها حقّقت من خلال الدراسة حلما كان يراودها منذ زمن.

وتعدّ في إطار الدروس التطبيقيّة تقارير صحفيّة تتناول فيها شؤونا كنديّة متفرّقة.

وتقول إنّها شعرت من خلال هذه التقارير، أنّها خلافا لرفاقها في الجامعة، تجهل الكثير عن المواضيع التي تعالجها.

وشكّل لها ذلك حافزا للتعمّق في تاريخ كندا واقتصادها والحياة الثقافيّة والفنيّة والشخصيّات الكنديّةز

وباتت على اطّلاع على العديد من الأمور، وأحبّت بصورة خاصّة ما تعلّمته من خلال تقرير أعدّته حول الفنّان والشاعر الكندي الراحل ليونارد كوهين.

’’البداية في كندا كانت صعبة وكنت أشعر كما لو أنّني في إجازة ستنتهي بعد حين‘‘، قالت المحامية السوريّة رهام العظم. وهي اليوم تشعر بالانتماء إلى كندا والارتباط بالمجتمع الكندي كما قالت في حديث أجرته معها ميْ أبو صعب في استديو راديو كندا الدولي:

رهام العظم في أحد استوديوهات راديو كندا الدولي. الصورة: RCI

أحمد داني رمضان اختار كندا ليعيش فيها بحُرية

أحمد داني رمضان كاتب وصحافي وروائي سوري كندي، وناشط مثلي، ونال الأسبوع الفائت في فانكوفر التي يقيم فيها إحدى جوائز مجلة ’’المهاجر الكندي‘‘ (Canadian Immigrant) الخمس والعشرين التي مُنحت لمهاجرين في كل أنحاء كندا تقديراً لعطاءاتهم، استناداً إلى أصوات الناس وبرعاية ’’رويال بنك أوف كندا‘‘ (Royal Bank of Canada)، أكبر المصارف الكندية.

وتقول الشهادة التي نالها أحمد داني رمضان وتحمل توقيع وزير الهجرة الكندي إنه اختير لهذه الجائزة لـ’’روح القيادة المثالية‘‘ التي يتمتع بها ولأنه يعطي ’’كل الكنديين الفرصة للتشارك في مختلف الثقافات والتقاليد التي تبني كندا قوية ولتقديرها‘‘.

وتفيد نبذة عن أحمد داني رمضان منشورة في ملف مخصص لهذه الجائزة على موقع ’’المهاجر الكندي‘‘ إنه اختار كندا موطناً جديداً له عام 2014، مفضلاً إياها على أوروبا لأنه كان على يقين أن بإمكانه بناء مستقبل لنفسه فيها.

كما تقول الصفحة المخصصة له إنه لجأ إلى كفاءاته كصحافي في لبنان الذي نزح إليه بسبب الحرب في وطنه سوريا للفت الانتباه إلى كفاح اللاجئين السوريين من مثليي الجنس.

الكاتب والناشط أحمد داني رمضان متحدثاً في مسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في فانكوفر عام 2016. الصورة: Danny Ramadan / Wikipedia

وهنا في كندا كان أحمد داني رمضان القائد الأكبر (Grand Marshal) لمسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في فانكوفر (Vancouver Pride Festival) العام الماضي. وهو سيكون من قادة هذه المسيرة في نسخة العام الحالي في آب (أغسطس) المقبل.

فادي الهاروني حاور أحمد داني رمضان (نافذة جديدة)، أو داني رمضان كما يفضِّل أن يُدعى، حول اختياره كندا موطناً جديداً له وحول الماضي في الوطن الأم والمستقبل الذي يطمح إليه في الوطن الجديد.

هارون بوعزّي: الجاليات المغاربيّة وتحدّيات الاندماج

لم يكن من الصعب على التونسيّ هارون بوعزّي أن يدخل عالم الدراسة الجامعيّة ومن بعده سوق العمل في كندا.

وما يقف عقبة في وجه الكثير من المهاجرين لم يطرح مشكلة على الشاب الذي وصل حاملا معه شهادات ومؤهّلات فتحت أمامه الكثير من الأبواب الموصدة.

وانخرط هارون بوعزّي في العمل الاجتماعيّ وشارك في تأسيس جمعيّة ’’مسلمون وعرب من أجل العلمنة في كيبيك‘‘ وهو رئيسها المشارك.

لكنّ الشابّ الكنديّ التونسي لا ينكر أنّ الجاليات المهاجرة تواجه التحدّيات الكثيرة.

ويشكو أبناء الجاليات المغاربيّة بصورة خاصّة من ارتفاع معدّل البطالة في صفوفهم ومن تمييز كما يقول البعض منهم بحقّهم.

هارون بوعزّي، الرئيس المشارك لجمعيّة ’’عرب ومسلمون من أجل العلمنة في كيبيك‘‘ خلال مقابلة صحفية مع راديو كندا. الصورة: Radio-Canada / Sarah Champagne

يتحدّث الكنديّ التونسي هارون بوعزّي، الرئيس المشارك لجمعيّة ’’عرب ومسلمون من أجل العلمنة في كيبيك‘‘، في مستهلّ مقابلة مع القسم العربي عن ظروف وصوله كطالب لمتابعة دراسته في كندا.

ويعتبر أنّ جهداً مهمّاً يقع على عاتق المهاجر لتسهيل الاندماج في مجال الدراسة والعمل والمجتمع (نافذة جديدة).

يتحدّث هارون بوعزّي عن شكاوى الجاليات المغاربيّة بالإجمال بشأن صعوبة الاندماج في سوق العمل ومعادلة الشهادات وارتفاع معدّل البطالة في صفوفها.

ويردّ ذلك إلى مجموعة من العوامل (نافذة جديدة) رغم المؤهّلات التي يمتلكها أبناء هذه الجاليات.

ونسبة التمييز قد تكون أكثر ارتفاعا بالنسبة للجاليات العربيّة والمسلمة، ما قد يفسّر صعوبة اندماجها، يقول هارون بوعزّي.

يرى الكثيرون أنّ الاندماج في سوق العمل هو الطريق نحو الاندماج في المجتمع. هل تعرقل هذه التحدّيات اندماج الجاليات المغاربيّة وتؤثّر في الهويّة والانتماء؟ وهل الفرص متاحة بصورة أفضل أمام الجيل الثاني؟ نستمع إلى رأي هارون بوعزّي (نافذة جديدة).

الكثيرون من أبناء الجاليات المغاربيّة تألّقوا وحقّقوا النجاحات على أكثر من صعيد. ويرى السيد بوعزّي أنّ الأمور تتحسّن شيئاً فشيئاً رغم كلّ العقبات (نافذة جديدة).

استمع إلى المقابلةمع هارون بوعزّي كاملةً (نافذة جديدة)

عائلة الشحادة السوريّة: تجربة العيش في كندا

زيارة عائلتيْ كورسي لوغرو والشحادة إلى مزرعة ألبان في مقاطعة كيبيك. الصورة: Offerte par la famille Courcy-Legros

يوم وصل اللاجئ السوريّ نضال الشحادة وزوجته رجاء الأسعد وأولادهما السبعة إلى مونتريال مطلع العام 2016، لم تكن العائلة تعرف الكثير عن المدينة أو عن كندا.

ولم تكن عائلة كورسي لوغرو الكيبيكيّة الكافلة تعرف الكثير عن سوريّا سوى ما سمعته من أخبار الحرب والدمار ومعاناة المدنيّين من النزوح والتشرّد.

عائلة كورسي لوغرو رافقت العائلة السوريّة في يوميّاتها طوال هذه السنة، ووقفت على التقدّم الذي حققّقه أفرادها على صعيد الاندماج في مجتمعهم الجديد.

وقد وصلت العائلة السوريّة في إطار خطّة الحكومة الكنديّة لاستقبال عشرات آلاف اللاجئين السوريين (بلغ عددهم نحو 73 ألفاً بين عام 2015 ونهاية عام 2020).

القسم العربي استضاف ستيفاني كورسي لوغرو مع نضال الشحادة وزوجته رجاء الأسعد.

تتحدث ستيفاني كورسي لوغرو أوّلا عن التزام كافّة أفراد عائلتها، من الكبار إلى الصغار (نافذة جديدة)، ماديّا ومعنويّا بمساعدة عائلة الشحادة على تدبّر كافّة أمورها منذ لحظة الوصول إلى مونتريال.

وتشير ستيفاني كورسي لوغرو إلى الجهود المثيرة للإعجاب التي بذلتها عائلة الشحادة (نافذة جديدة) للاندماج في المجتمع، وفي طليعتها الجهود لتعلّم اللّغة الفرنسيّة.

نضال الشحادة وزوجته رجاء الأسعد وأولادهما مع ستيفاني كورسي لوغرو في صورتيْن تفصل بينهما سنة كاملة في مونتريال: 20 كانون الثاني (يناير) 2016 واليوم نفسه من عام 2017. الصورة: Offerte par la famille Courcy-Legros

رجاء الأسعد أمّ لسبعة أولاد أكبرهم في الثالثة عشرة من العمر والصغرى في سنّ الرابعة. وتملأ هذه الأمّ الشابّة النشيطة وقتها بين متابعة دروس اللّغة الفرنسيّة (نافذة جديدة) والاهتمام بعائلتها وهي مرتاحة جدّا لحياتها الجديدة في مونتريال، كما تقول لميْ أبو صعب (نافذة جديدة).

ويعرب نضال الشحادة عن شكره وامتنانه لعائلة كورسي لوغرو (نافذة جديدة) الكيبيكيّة بكبارها وصغارها، ولكلّ من ساعد العائلة على الاندماج في المجتمع.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) عيد الميلاد 2016 في مونتريال لأطفال عائلة الشحادة السورية. الصورة: Offerte par la famille Courcy-Legros

وتتحدّث رجاء الأسعد عن الأولاد وعلاقات التقارب والصداقة (نافذة جديدة) التي أقاموها مع أولاد عائلة كورسي لوغرو، وكيف ساعدهم ذلك وساعد نضال ورجاء على تطوير اللّغة الفرنسيّة والتعرّف إلى المجتمع.

لويزيل كورسي لوغرو (إلى اليسار) تحيي عيد ميلاد طفلة من عائلة الشحادة التي تستعد للنفخ على شموع الكعكة. الصورة: Offerte par la famille Courcy-Legros

دروس اللّغة الفرنسيّة تأخذ الكثير من وقت رجاء الأسعد وزوجها نضال الشحادة (نافذة جديدة)، فضلا عن الاهتمام بالأولاد ومتابعتهم في نشاطهم المدرسي.

ولكنّ عائلة كورسي لوغرو تخصّص الوقت أيضا للترفيه وليتعرّف أفراد العائلة السوريّة على كيبيك وكندا.

امرأة من عائلة كورسي لوغرو تساعد طفليْن من عائلة الشحادة في دروسهما. الصورة: Photo offerte par la famille Courcy-Legros

ماذا عن الخطط المستقبليّة لعائلة نضال الشحادة مع انتهاء كفالة عائلة كورسي لوغرو لهم؟ وماذا عن مشاعر الانتماء لكندا وسهولة الاندماج نسبيّا في المجتمع مقارنة بآخرين سواهم؟ نستمع للسيد نضال والسيدة رجاء (نافذة جديدة).

استمع إلى كل المقابلة (نافذة جديدة) مع ستيفاني كورسي لوغرو ونضال الشحادة ورجاء الأسعد.

مدينة ريموسكي الكيبيكيّة: انفتاح مميّز على الجاليات العرقيّة

سوق الميلاد المتفاعلة ثقافيّا في نسختها الخامسة في مدينة ريموسكي الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.

واستقبلت السوق التي تنظّمها هيئة الاستقبال والاندماج في با سان لوران، Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent، كعادتها في كلّ سنة، معروضات ومأكولات محليّة ومن صنع أبناء الجاليات العرقيّة المختلفة من ريموسكي والمدن المجاورة الواقعة في منطقة با سان لوران، Bas-Saint-Laurent، الضفّة الجنوبيّة لنهر السان لوران.

حلويات مغربية من إعداد مليكة بوزعشان. الصورة: Photo offerte par Malika Bouzachan

وتنامى عدد أبناء الجاليات المهاجرة بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، واستقبلت ريموسكي منذ فترة عددا من اللاجئين السوريّين الذين وصلوا إلى كندا.

ولاقى الواصلون الجدد الترحيب من أبناء المدينة الذين قدّموا لهم المساعدة لتدبّر شؤونهم في مجتمعهم الجديد كما قالت السيّدة مليكة بوزعشان صاحبة الأعمال الكنديّة المغربيّة في حديث أجرته معها ميْ أبو صعب عبر الهاتف.

وتقيم مليكة بوزعشان منذ إحدى عشرة سنة في ريموسكي حيث نالت شهادة في إدارة المشاريع من جامعة كيبيك في ريموسكي. وقرّرت الانطلاق في مشروع خاص وفتحت محلاّ للحلويّات المغربيّة والشرق أوسطيّة وهي بصدد توسيع نطاق عملها إلى المدن المحيطة بريموسكي. نستمع إلى مقابلة أجرتها معها ميْ أبوصعب:

الصورة: Malika Bouzaachan

العطاءات والعمل الطوعي للوطنيْن، الأم والمُختار طوعاً

حصاد عام 2017 وفير لضيفتنا داليا الشافعي مصطفى، وهي عالمة نفس وإعلامية كندية مصرية. ففي حزيران (يونيو) من العام المذكور نالت في فانكوفر إحدى جوائز مجلة ’’المهاجر الكندي‘‘ (Canadian Immigrant) الـ25 التي مُنحت لمهاجرين في كل أنحاء كندا تقديراً لعطاءاتهم، استناداً إلى أصوات الناس وبرعاية ’’رويال بنك أوف كندا‘‘ (Royal Bank of Canada)، أكبر المصارف الكندية.

وتقول الشهادة التي نالتها داليا الشافعي مصطفى إنها اختيرَت لهذه الجائزة تقديراً لعطاءاتها التي ساهمت بـ’’تغيير وجه كندا بشكل إيجابي‘‘.

داليا الشافعي مصطفى تحمل الجائزة التي نالتها في حزيران (يونيو) 2017 تقديراً لعطاءاتها التي ساهمت بـ’’تغيير وجه كندا بشكل إيجابي‘‘. الصورة: Photo offerte par Dahlia Mostafa

وسبق لداليا الشافعي مصطفى، المهندسة التي تخصصت في علم النفس الإرشادي (Counseling Psychology) وتعد رسالة دكتوراه في علوم التنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات (Leadership Policy and Change)، أن نالت في آذار (مارس) 2017 جائزة وكالة ’’خدمات المهاجرين في كالغاري‘‘ (Immigrant Services Calgary) للعام 2017 عن فئة ’’الخدمة المجتمعية‘‘ (Community Service) تقديراً لعطاءاتها للناس في محيطها ومن ضمنهم لاجئون سوريون استقروا في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا، حيث تقيم مع عائلتها. كما أنها نالت وسام حاكم كندا العام للعمل الطوعي.

فادي الهاروني اتصل بداليا الشافعي مصطفى (نافذة جديدة) يوم الجمعة 30 حزيران (يونيو) 2017 قبل ساعات معدودة من ركوبها الطائرة متوجهة إلى مصر، الوطن الأم، للمشاركة في مؤتمر تكريمي لها ولأكثر من 30 عالمة وخبيرة أخرى من مصريّي المهجر انعقد في القاهرة في الثاني والثالث من تموز (يوليو) 2017 تحت عنوان ’’مصر تستطيع - بالتاء المربوطة‘‘.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) مشهد عام لأحد الأسواق الشعبية في مدينة الموصل في شمال العراق عام 1932. الصورة: Wikipedia/Library of Congress / G. Eric and Edith Matson Photograph Collection

حنين المُهاجر إلى زمن جميل في الوطن الأم وأمل بأن يعود ذاك الزمن

(مقابلة أُجريت في 13 آذار/مارس 2017)

الموصل التي بات تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ المسلح، المعروف إعلامياً أيضاً باسم ’’داعش‘‘، مطوَّقاً في الأحياء القديمة من قسمها الغربي بفعل الهجوم العسكري الواسع عليه، كانت مدينة مزدهرة اقتصادياً وثقافياً قبل أن تعصف الحرب بالعراق بفصول متتالية وقبل أن يسيطر التنظيم الجهادي التكفيري المذكور عليها وعلى مناطق شاسعة محيطة بها قبل سنتيْن ونصف.

ضيف القسم العربي الصحفي المخضرم الأستاذ رياض شابا هو ابن منطقة الموصل، وأقام في مدينة الموصل وعمل فيها لكن في ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي تعيشها الآن ومنذ سنوات كبرى مدن الشمال العراقي وثانية كبريات مدن بلد الرافديْن.

حول الموصل والذكريات فيها حاور فادي الهاروني رياض شابا الذي دفعته الحرب إلى الرحيل عن وطنه العراقي واختيار موطن جديد هو كندا (نافذة جديدة) ومدينة جديدة هي فانكوفر.