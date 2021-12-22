كوفيد-19: تدابير وقائيّة جديدة في عدد من المقاطعات الكنديّة

وأعلنت الحكومة عن إلغاء المباريات الرياضيّة وحدّدت بستّة عدد الأشخاص الجالسين إلى طاولة واحدة في المطاعم والحانات والمقاهي.

وألغت الاحتفالات المنظّمة في الداخل مثل الأعراس والمناسبات، بغضّ النظر عن عدد المشاركين فيها.

وفرضت على دور العبادة و السينما والمسارح استقبال 50 بالمئة من قدراتها الاستيعابيّة.

د. جنيفر راسل رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزويك دعت أبناء المقاطعة إلى الإسراع في أخذ الجرعة الثالثة من اللّقاح الصورة: Radio-Canada

وتذكّر هذه التدابير بتلك التي اتّخذتها بريتيش كولومبيا عام 2020، وتسمح حسب وكالة الصحّة العامّة بالتعرّف أكثر إلى متحوّر أوميكرون وإعطاء الجرعة الثالثة المنشّطة من اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19 إلى أكبر عدد من سكّان المقاطعة.

وتقول السلطات الصحيّة إنّ قدرة التطعيم تفوق بنسبة 35 بالمئة ما كان متوقّعا في هذه المرحلة.

وفي نيوبرنزويك، تستعدّ السلطات لمواجهة التداعيات التي تؤدّي إليها التجمّعات العائليّة خلال عيد الميلاد على الوضع الصحّي في المقاطعة.

واعتبارا من 27 كانون الأوّل ديسمبر الجاري، تباشر الحكومة تطبيق المرحلة الثانية من خطّتها الشتويّة للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ (نافذة جديدة).

وكان رئيس الحكومة بلين هيغز قد أعلن الأسبوع الماضي عن تدابير جديدة بعد أن تمّ الكشف عن إصابات بمتحوّر أوميكرون الشديد العدوى في المقاطعة .

وأعلنت د. جنيفر راسل رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزيك أنّ الوضع مقلق نظرا لأنّ بعض جوانب المتحوّر لا تزال غير معروفة (نافذة جديدة).

وشجّعت السلطات الصحيّة السكّان على أخذ الجرعة الثالثة المنشّطة من اللّقاح المضادّ لِكوفيد في أسرع وقت، مشيرة إلى أنّها سوف تزيد من عدد مراكز التطعيم.

ومنعت الحكومة كلّ الأنشطة الرياضيّة المنظَّمة وسواها من الأنشطة المنظّمة للأطفال دون الثانية عشرة من العمر.

وسمحت باستمرار الأنشطة والتمارين للشباب الذين تجاوزوا الثانية عشرة من العمر، شرط أن تجري داخل الفريق الرياضيّ نفسه، وحدّدت التجمّعات العائليّة بعشرين شخصا،وفرضت التباعد الجسدي في المؤسّسات ومتاجر التجزئة وصالات الرياضة والمنتجعات الصحيّة.

وتتوقّع السلطات أن يرتفع عدد حالات كوفيد-19 بعد عيد الميلاد، ولهذا السبب، قرّرت المباشرة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطّة اعتبارا من 27 كانون الأوّل ديسمبر الجاري.

لنحتفل بعيد الميلاد مع أهلنا وأصدقائنا ولنبق التجمّعات صغيرة قدر المستطاع قال رئيس حكومة نيو برنزويك بلين هيغز.

وطلبت الحكومة أن يقتصر اختلاط العائلة على 10 أشخاص، هم أنفسهم الذين تختلط معهم.

وحدّدت التجمّعات العامّة بـ150 شخصا أو 50 بالمئة من القدرة الاستيعابيّة ، وأكّدت استمرار ارتداء الكمامة إلزاميّا في الأماكن العامّة، وحدّدت نسبة الاستقبال في المطاعم بخمسين بالمئة من قدراتها الاستيعابيّة.

(راديو كندا/ نانتو سوماهورو، ماري إيما بارانتو/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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