[تقرير] عالم الأعصاب كريم الجرْبي يلتحق بكلية الجمعية الملكية الكندية

والعالم الذي نشأ في تونس ينتمي للدفعة الجديدة بالكلية، وهي مجموعة تتكوّن من 51 عضوًا تمّ انتخاب كلّ واحد منهم لمدة سبع سنوات.

وتتكون الكلية من باحثين ومبدعين جدد في مجال الفنون والعلوم ممن هم في منتصف حياتهم المهنية والذين حققوا إنجازات في مجالاتهم.

وفي مقابلة مع راديو كندا الدولي، قال كريم الجربي إنه فخور بهذا التعيين ويرى أنه فرصة للمضيّ قدمًا ببعض المواضيع الاجتماعية التي هي محلّ اهتمامه مثل مبادئ المساواة والاندماج.

وعلاوة على ذلك، أكّدت الجمعية الملكية الكندية في بيانها الصحفي أن كريم الجربي ’’مدافع قوي عن مبادئ المساواة والتنوع والاندماج، ويهتم أيضًا بالتقارب بين علم الأعصاب والإبداع والذكاء الاصطناعي والفن. ‘‘

إنه لشرف كبير بالتأكيد أن أصبح عضوًا في كلية الجمعية الملكية الكندية. إنه تقدير للجودة العلمية لعملي. وأرى هذه فرصة للمساهمة في المناقشات الاجتماعية من خلال الأحداث التي تنظمها الجمعية الملكية الكندية . نقلا عن كريم الجربي

تكبير الصورة (نافذة جديدة) البروفيسور كريم الجربي في مخبره بجامعة مونتريال ، أمام جهاز تخطيط الدماغ المغناطيسي CTF 275 المصنوع في كندا. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وعندما كان طفلاً ، يتذكر كريم الجربي الذي يتحدث 6 لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية) أنه قد حدّد لنفسه ثلاث مشاكل يجب حلها : لغز مثلث برمودا ، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولغز الدماغ.

ومع مرور الزمن ، أدرك أن المشكلة الأولى لم تكن لغزًا حقيقيًا وأن الثانية جدّ معقدة وشائكة، قرر أن يأخذ أبسط الثلاثة: الدماغ ، كما يقول.

وبعد سنوات من الدراسة والانتقال بين تونس وأوروبا (ألمانيا وفرنسا ودول أخرى) هاجر إلى كندا للعمل في جامعة مونتريال في عام 2014 حيث أصبح الدماغ أقل غموضًا بالنسبة له.

ومنذ عام 2019 ، تمّ تعيينه مديرًا لمركز أبحاث جديد في كيبيك في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي ، بتمويل عمومي ، يسمى مركز يونيك (UNIQUE).

ومنذ عام 2017 ، شارك في تنظيم مؤتمر دولي يسمى ماين (MAIN : Montreal AI and Neuroscience).ونظّم نسخة 2021 الأسبوع الماضي حيث خضرها أكثر من 2300 مشارك عبر الإنترنت. وينتمي المشاركون لأكثر من 70 دولة حول العالم.

الجمعية الملكية الكندية : تأسست الجمعية الملكية الكندية (نافذة جديدة) عام 1882. وهي مؤسسة غير ربحية مستقلّة. تضم أكاديميات الفنون والآداب. والعلوم الإنسانية والعلوم ، بالإضافة إلى كلية الباحثين والمبدعين الجدد في الفن والعلوم.

عام 1882. وهي مؤسسة غير ربحية مستقلّة. تضم أكاديميات الفنون والآداب. والعلوم الإنسانية والعلوم ، بالإضافة إلى تكرّم الجمعية التميز ، وتقدم المشورة للحكومات وللمجتمع، وتعزز ثقافة المعرفة والابتكار في كندا بالشراكة مع الأكاديميات الوطنية الأخرى حول العالم.

تضم الجمعية أكثر من 2470 عضوًا.

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"كريم الجربي يشغل كرسي الأبحاث الكندي في علوم الأعصاب الحاسوبية وتصوير الأعصاب الإدراكي. وهو معترف به دوليًا لبرنامجه البحثي في مجال التفاعل بين علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي.

يركز عمله متعدد التخصصات على الشبكات العصبية المرتبطة بالعمليات الإدراكية المختلفة وحالات الوعي والاضطرابات العقلية. ويقول كريم الجربي أنه ممتن جدًا لجامعة مونتريال، ولا سيما لإدارة الأبحاث و وكلية الفنون والعلوم وقسم علم النفس ، وكذلك لمبادرة IVADO للذكاء القمي للفرص التي أتيحت له لتطوير برنامج البحث الخاص به .

وفيما يخصّ التعددية والمساواة، يقول إن مقاطعة كيبيك تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز المساواة والتنوع والاندماج. وحتى إذا كانت النتائج إيجابية مقارنة بالعديد من الأماكن الأخرى في العالم ، أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وأنه يجب علينا اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة المشكلات المتبقية من حيث عدم المساواة. والعنصرية الممنهجة ".