جزيرة برنس إدوارد تفرض الحجر الصحّي 4 أيّام على كلّ الواصلين إلى المقاطعة

وفي حال اختار الشخص أن يخضع للحجر الصحّي في منزل، ينبغي أن يضع كلّ الذين هم فيه أنفسهم في الحجر الصحّي.

وفرضت الحكومة على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها في الحادية عشرة ليلا.

وأقرّ رئيس الحكومة دنيس كينغ أنّه قد يكون من الصعب مراقبة متطلّبات التقصّي عن الفيروس ، لكنّه أعرب عن ثقته بِحسن نيّة أبناء المقاطعة والزوّار، للحدّ من انتشار العدوى.

د. هيذر موريسون رئيسة الخدمات الطبيّة تقول إنّه من المهمّ أن يتباطأ انتشار متحوّر أوميكرون في جزيرة برنس إدوارد الصورة: Radio-Canada

سوف يضطرّ البعض لِتمضية عيد الميلاد في الحجر الصحيّ بدل تمضيته مع العائلة. ولا أحبّ أبدا أن يمرّ أبناء المقاطعة بهذه الحالة قال رئيس حكومة المقاطعة دنيس كينغ.

وأعلنت د. هيذر موريسون رئيسة الخدمات الطبيّة في جزيرة برنس إدوارد عن 29 حالة جديدة، لتصل الحالات النشطة إلى 112 حالة.

وأفيد منذ أسبوع عن 115 حالة جديدة، من بينها 18 حالة مؤكّدة من متحوّر أوميكرون.

وقال رئيس الحكومة دنيس كينغ إنّ دخول الفيروس إلى المقاطعة بواسطة الأشخاص الواصلين إليها هو أكبر تحدٍّ تواجهه جزيرة برنس إدوارد.

وأفادت الصحّة العامّة أنّ 58 بالمئة من الحالات الجديدة التي تمّ الكشف عنها الأسبوع الماضي كانت بين أشخاص اختلطوا مع آخرين مصابين بِمرض كوفيد-19.

وكان 22 بالمئة من الحالات مرتبط بالسفر داخل كندا و 15 بالمئة مرتبط بالرحلات الدوليّة، في حين 5 بالمئة من الحالات حصلت من خلال العدوى المجتمعيّة.

وقالت رئيسة الخدمات الطبيّة د. هيذر موريسون إنّ الحالات المرتبطة بالاختلاط كانت بأغلبيّتها نتيجة الاختلاط مع مسافرين.

وتتخوّف د. موريسون من ارتفاع حالات الاستشفاء، ورغم أنّ متحوّر أوميكرون أقلّ خطورة على ما يبدو، إلّا أن ارتفاع عدد الحالات قد يزيد الضغوط على النظام الصحّي حسب قولها.

وليس هناك أيّة حالة استشفاء في المقاطعة، كما أنّه لم يتمّ تسجيل أيّة حالة وفاة بالفيروس فيها منذ بداية الجائحة.

وأعلنت المقاطعة يوم الجمعة الماضي عن مجموعة من التدابير بعد الكشف عن 32 حالة كوفيد-19 ، وهو رقم قياسي في جزيرة برنس إدوارد.

وأعلنت حكومة دنيس كينغ خفض عدد التجمّعات من 20 إلى 10 أشخاص،و تعليق الأنشطة الترفيهيّة للشباب دون الثامنة عشرة من العمر، ومنعت سهرات الكاريوكي وعزّزت إجراءات التباعد الجسدي في الأماكن العامّة.

وأكّدت رئيسة الخدمات الطبيّة د. هيذر موريسون أنّ السلطات الصحيّة تعي التحدّيات التي تطرحها اختبارات الكشف عن الفيروس.

وسوف يتلقّى كلّ الأشخاص الذين تمّ تحديدهم على أنّهم اختلاط قريب رسالة إلكترونيّة تتضمّن توجيهات حول الحجر الصحّي والتقصّي عن الفيروس.

ونظرا لأنّ عدد مجموعات الاختبار السريع عن الفيروس محدود، سوف تستهدف الحكومة في توزيعها مجموعات محدّدة، من بينها موظّفو القطاع العام غير المطعّمين وتلاميذ المدارس التي تمّ فيها الكشف عن حالة كوفيد-19 والعائلات التي لديها أطفال صغار.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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