مونتريال: عدد حالات كوفيد-19 يرتفع والمدينة تعلن حالة الطوارئ

وكانت فاليري بلانت قد ألمحت مطلع الأسبوع إلى احتمال فرض حالة الطوارئ الذي يسهّل حشد الموارد البشريّة والماديّة دونما حاجة إلى إجراء مناقصات.

وأعلنت العمدة قرارها في مؤتمر صحفي افتراضي نظرا لأنّ نتيجة اختبار الفيروس كانت إيجابيّة لديها.

على سبيل المثال، سيكون بإمكاننا شراء معدّات الوقاية والتقصّي للعمّال الرئيسيّين ، قالت فاليري بلانت، وأضافت أنّ حالة الطوارئ تسهّل التوقيع على اتّفاقيّات لِإنشاء مراكز إيواء طارئة بسرعة، وبما يكفي لاستقبال المشرّدين.

وكانت فاليري بلانت قد ألمحت مطلع الأسبوع إلى احتمال فرض حالة الطوارئ التي تمنح المدينة صلاحيّات استثنائيّة لِدعم السكّان وشبكة الصحّة العامّة، في جهود التصديّ لكوفيد-19 كما ورد في بيان صادر عن العمدة فاليري بلانت.

وتابع البيان مشيرا إلى أنّ متحوّر أوميكرون حتّم تغييرا طارئا وقويّا في التعامل مع انتشار حالات العدوى في محيط العمل ومحيط الحياة.

ومن شأن بروتوكول العزل الجديد في محيط العمل أن يترك تداعيات مهمّة على تقديم الخدمات الحيويّة لِمليونَي شخص، ومن المتوقّع بالنظر إلى منحى الوباء، أن يستمرّ الوضع سوءاً خلال الأسابيع المقبلة.

وتسهّل حالة الطوارئ حشد الموارد البشريّة والماديّة دونما حاجة إلى إجراء مناقصات،كما تضمن حالة الطوارئ حماية استمراريّة الخدمات العامّة.

وأوضح البيان أنّ حالة الطوارئ تستمرّ 48 ساعة ومن المتوقّع أن يقرّه مجلس مونتريال الكبرى.

وكان قرار إعلان حالة الطوارئ قد صدر بِمرسوم في 27 آذار مارس 2020 بناء على دعوة وجّهها مدير عام وكالة الصحّة العامّة الكيبيكيّة د. أوراسيو أرودا، ما شكّل في حينه سابقة.

واتّخذت العمدة قرار إعلان حالة الطوارئ مجدّدا للتصدّي لِارتفاع عدد حالات كوفيد-19 من جديد في المدينة .

وارتفع العدد في مقاطعة كيبيك بالإجمال، وتجاوز 5000 حالة كوفيد-19 في اليومين الماضيين.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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