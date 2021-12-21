كندا: نساء السكّان الأصليّين يشكّلن نحوا من 50 بالمئة من نزلاء سجون النساء

الوضع مروّع ومخزٍ قال مدقّق السجون في تقريره،وأضاف أنّ المنحى يسير في الاتّجاه الخاطئ سنة تلو الأخرى.

وارتفع عدد نزلاء السجون الفدراليّة من أبناء السكّان الأصليّين بنسبة 18 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة حسب ما ورد في التقرير ، في حين تراجع عدد النزلاء من غير السكّان الأصليّين بنسبة 28 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وتقول المحامية إلينور سانشايلد التي تنتمي إلى أمّة كري من السكّان الأصليّين إنّ هذه الأرقام مقلقة ولكنّها غير مفاجِئة لأنّ نظام القضاء الكندي حسب رأيها لا يعتبر السكّان الأصليّين على أنّهم بشر.

مدقّق السجون الكنديّة إيفان زينغر الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

تعكس هذه الأرقام العنصريّة الممنهجة والمعركة التي تواجه شعبنا في نظام العدالة الجنائيّة قالت المحامية إلينور سانشايلد.

ويقول إيفان زينغر محقّق السجون الكنديّة إنّ عدد الجناة من أبناء السكّان الأصليّين انخفض، دون أن يوازيه انخفاض موازٍ في عدد نزلاء السجون من السكّان الأصليّين.

و نزلاء السجون من السكّان الأصليّين هم أكثر عرضة لتنفيذ فترة أطول من عقوبة السجن، وهم أقلّ حظّا في الحصول على إخلاء سبيل مشروط كما قال محقّق السجون.

وقالت مصلحة السجون الكنديّة في رسالة إلكترونيّة إنّها تشاطر محقّق السجون إيفان زينغر قلقه من هذا الوضع، ولديها مجموعة من المبادرات للتصدّي له، من بينها توفير خدمات ثقافيّة تتناسب وأوضاع الجناة من السكّان الأصليّين.

وأكّدت مصلحة السجون في رسالتها أنّها تحقّق التقدّم وتستمرّ في التعاون مع شركائها في العدالة الجنائيّة ومع السكّان الأصليّين من أجل تسهيل إعادة انخراط الجناة في المجتمع.

ويقول إيفان زينغر إنّ لدى مصلحة السجون 10 مراكز قادرة على تقديم الخدمات لنحو مئتي شخص، وهو عدد ضئيل لا يفي بالاحتياجات.

وتوافقه الرأي القاضية ماريون بولّر التي كانت ترأس لجنة التحقيق في مقتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين.

ورفعت اللجنة في تقريرها النهائيّ 13 توصية تدعو فيها لمواجهة مشكلة ارتفاع عدد نساء السكّان الأصليّين في السجون ، من خلال برامج تكيّف يديرها السكّان الأصليّون ، وتكون متكيّفة مع ثقافتهم.

والبرامج الحالية غير كافية كما قالت القاضية ماريون بولر، ولا تتكيّف مع ثقافة السكّان الأصليّين، وتفتقر إلى العدد الكافي من العاملين و التمويل .

وأعرب محقّق السجون إيفان زينغر عن تفاؤله لِتوفّر الإرادة لدى الحكومة من أجل إجراء تغييرات مهمّة.

(راديو كندا/ نقلا عن تقرير بقلم دارِن ميجور من سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب.

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