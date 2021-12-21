28 مليون دولار من الحكومة الفدرالية لمزارعي البطاطا في جزيرة الأمير إدوارد

وعُلّق تصدير البطاطا من الجزيرة إلى الولايات المتحدة منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بسبب اكتشاف حالات من ثؤلول البطاطا، وهو داء فطري، في بعض حقول البطاطا في الجزيرة.

ومنذ ذلك الحين ومخزون البطاطا يفيض في الجزيرة لأنه من غير الممكن تصريف الإنتاج إلى السوق الأميركية.

وجاء الإعلان عن أموال المساعدات لمزارعي البطاطا في الجزيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قالت فيه وزيرة الزراعة الكندية ماري كلود بيبو إنّ الأموال الفدرالية ستساعد المزارعين على إعادة توجيه فائض البطاطا إلى بنوك الطعام وأسواق أخرى ومصانع أُخرى للمعالجة.

نحن ملتزمون بشدة بدعم المنتجين في هذه الفترة الصعبة. نقلا عن ماري كلود بيبو، وزيرة الزراعة الفدرالية

وستُستخدم الأموال أيضاً في تمويل أعمال تدمير البطاطا عند الضرورة هذا الشتاء.

وشددت الوزيرة بيبو في المؤتمر الصحفي على أنّ الحكومة الفدرالية تراهن على الجانب العلمي لإقناع الأميركيين باستئناف التجارة مع الجزيرة.

’’لن تقبل الولايات المتحدة شحنات البطاطا حتى تتوفر لها الأدلة العلمية والضمانات التي هي بحاجة إليها. لدينا جميعاً دور نقوم به في تزويدها بالأدلة العلمية اللازمة‘‘، أضافت وزيرة الزراعة الكندية.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة الفدرالية لم تحدد موعداً لنهاية هذا الوضع المعقد، تعتقد الوزيرة بيبو أنّ استئناف التصدير سيجري على مراحل.

وتُجري الحكومة الفدرالية مفاوضات حالياًً حول انفتاح جزئي لسوق بورتوريكو. فهذا الإقليم الأميركي يستهلك في العادة 25% من إنتاج جزيرة الأمير إدوارد من البطاطا.

وزيرة الزراعة الكندية ماري كلود بيبو في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وحسب بيانات وكالة الإحصاء الكندية أنتجت جزيرة الأمير إدوارد أكثر من 3 مليارات ليبرة (أي أكثر من 1,36 مليون طن متري) من البطاطا هذه السنة، بزيادة نسبتها 35% عن محصول عام 2020.

ويستهلك حوالي 9 ملايين أميركي بطاطا من إنتاج جزيرة الأمير إدوارد سنوياً.

وعلى الرغم من أنّ الجزيرة هي أصغر مقاطعات كندا العشر من حيث المساحة وعدد السكان، فهي تؤمّن خمس إنتاج كندا من البطاطا وظلت لسنوات عديدة الأولى في إنتاج البطاطا بين كافة المقاطعات.

وتبلغ مساحة جزيرة الأمير إدوارد 5660 كيلومتراً مربعاً ويقطنها نحو من 166 ألف نسمة، يقيم نحوٌ من ربعهم في عاصمتها شارلوت تاون.

(نقلاً عن تقرير لغابرييل درومون على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)