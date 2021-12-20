[تقرير] سوق عيد الميلاد في مونتريال رغْم كوفيد-19

ويعود سوق عيد الميلاد إلى وسط مدينة مونتريال بعد غياب دام أربع سنوات.

وهذه التظاهرة هي أولاً وقبل كل شيء سوق للحرفيين. ويشارك في نسخة 2021 حوالي ثلاثين من الحرفيين والمنتجين المحليين الذين يأتون لتقديم منتجاتهم والتعريف بخبراتهم.

وثمّنت لين بسبوس، المديرة العامة لمنظمة ’’لا لوتينريه‘‘ (La Lutinerie) (نافذة جديدة)، وهي المؤسسة غير الربحية التي تُنظّم السوق.

لقد عملنا بجد لمدة عامين تقريبًا للسماح بعودة سوق عيد الميلاد. إنه لمن دواعي السرور أن نرى تتويجًا لهذا العمل والحماس الذي يثيره نقلا عن لين بسبوس

ولا يقتصر السوق على دكاكين الحرفيين حيث يمكن للزوار شراء موادّ محليّة. فقد برمج المنظّمون نشاطات ثقافية من موسيقى وعروض للترفيه عن الوافدين الذين يتنقّلون في أروقة السوق.

وفعلًا، فإنّ أسواق عيد الميلاد هي على وجه التحديد واجهة عرض، ومنصة لجميع أولئك الذين يرغبون في إطلاق منتجات جديدة حيث يمكنهم تقديمها في هذا النوع من فضاءات العرض.

ووفقًا للمنظّمين، فإن السوق حدث يفضي إلى الاكتشاف. ’’يتعلق الأمر بمنح رواد الأعمال الفرصة لاختبار منتجاتهم والتعرف على ردود فعل العملاء.‘‘

وفي بيان صحفي، قالت فاليري بلانت، عمدة مدينة مونتريال ’’إنّ حدثًا احتفاليًّا وموحِّدًا مثل سوق عيد الميلاد يتيح لنا الانغماس في أجواء موسم الأعياد، ويشارك في الوقت نفسه في إحياء اقتصادنا بفضل الهدايا التي يمكن اقتناؤها هنا.‘‘

يُقام سوق عيد الميلاد الكبير لمونتريال في حي الاستعراضات بين 2 تشرين الثاني نوفمبر 2021 و2 كانون الثاني يناير 2022. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ورغمالإجراءات الجديدة التي أعلنتها حكومة كيبيك بعد ظهر اليوم للحد من انتشار كوفيد-19، أكد المنظمون على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ’’السوق سيظل مفتوحًا وفقًا للتواريخ والأوقات المقررة إلى غاية 2 كانون الثاني يناير المقبل.‘‘ وإذا اضطرّ المنظّمون إلى إغلاق السوق، فإنّهم سيخبرون الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالي، لا تنطبق القيود التي فرضتها حكومة مقاطعة كيبيك على الأحداث الخارجية.

ورغم ذلك، لا يمكن دخول السوق بدون قناع. ويشرف حرّاس على مراقبة الزوار الداخلين إلى مكان الحدث.

محمد وغدير

محمد شيخ وغدير لطف زوجان من أوتاوا. جاءا لزيارة مونتريال واغتنما الفرصة للقيام بجولة في سوق عيد الميلاد الكبير في المدينة.

وُلد الرجل في كندا لأبوين سوريين ووُلدت زوجته في سوريا. وهاجرت هذه الأخيرة إلى كندا قبل ثلاث سنوات ونصف آتية من لبنان حيث كانت تقيم.

وأكّد الزوجان أنّهما جاءا إلى مونتريال بغرض الترفيه والسياحة. ’’لقد جئنا ليوم واحد فقط وسنعود إلى أوتاوا. ما نحبه في هذا السوق هو زينة عيد الميلاد بالإضافة إلى أنّ الجميع سعداء‘‘، كما أكّد الزوجان.

وللإشارة فإن لمدينة أوتاوا سوق لعيد الميلاد أيضًا. ’’لكنّ سوق مونتريال أكبر.‘‘

ويمكن لزوار سوق عيد الميلاد الكبير لمونتريال الاستماع إلى الموسيقى المميزة للأعياد. ويمكنهم أيضًا الرقص على أنغام الموسيقى الدي جّي.

ففي يوم الأحد الماضي، أوكل المنظّمون التنشيط الموسيقي لديجي سان سات (DJ Sunset). وهو فنان من أصل جزائري عاش في فرنسا منذ سن الخامسة قبل أن يهاجر إلى كيبيك وهو في سن الثامنة عشر.

وهو أيضًا فكاهي معروف باسم أنكل فوفي (UncleFofi). وينتج هذا الأخير وينشّط عرض ’’كسكس كوميدي شو‘‘ (Couscous Comedy show) في مونتريال منذ عام 2009.

وبين الساعة الواحدة ظهرًا والساعة السادسة مساءً، رقص ما يقرب من 1400 شخص أمام كشك موسيقى دي جي سان ست، كما أكّده هذا الأخير.

وبما أن الحدث أقيم في اليوم التالي لنهائي كأس العرب لكرة القدم 2021 في قطر، فقد انتهز الفرصة للتنويه عدة مرّات على مدار اليوم بفوز بلده الأصلي الجزائر التي فازت بهذه البطولة.

آية عياد، مكلّفة بالمبيعات والاتصال في مزارع لوفة، في جناح الشركة في سوق عيد الميلاد الكبير لمونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ومن بين الحرفيين الذين شاركوا في هذا السوق، سمحت مزارع لوفا (Les femes Lufa) للزوار بالعودة إلى منازلهم بمنتجات عضوية من الزراعة الحضرية.

وآية عياد هي طالبة تسويق وتعمل بدوام جزئي في مزارع لوفا في قسم التسويق والمبيعات. وهي من مواليد مونتريال لأبوين من أصول مصرية.

وتوضح آية عياد أنها اختارت العمل في هذه المزرعة لأنها تشترك معها في نفس القيم مثل الحفاظ على البيئة وتشجيع المنتجات المحلية والاهتمام بصحة المستهلكين.

وأشارت إلى أنّه في عام 2011 ، قامت مزارع لوفا ببناء أول دفيئة تجارية على سطح بناية في العالم. وكان ذلك في منطقة مونتريال.

تبلغ مساحة دفيئاتنا الزراعية حاليًا حجم أربعة ملاعب كرة قدم. وهدفنا هو أن تكون البيوت البلاستيكية على أسطح الشركات الكبيرة وخاصة في وسط المدينة [مونتريال]. نقلا عن آية عياد

وتضيف أنّ الهدف هو أن تكون الزراعة الحضرية هي مصدر تغذية جميع سكان مونتريال. ’’في الوقت الحالي تمثّل الزراعة الحضرية 1٪ وهذا أمر جيد جدًا.‘‘