سوق عيد الميلاد

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أمرت حكومة كيبيك بإغلاق المدارس الابتدائية والثانوية ابتداءً من غد للحدّ من الانتشار السريع لمتغيّر أوميكرون.
تشعر المؤسسات الكندية بالقلق من احتمال عدم قدرتها على تسديد القروض التي حصلت عليها خلال جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
أضافت إسرائيل عدة دول إلى قائمتها للوجهات المحظورة، من ضمنها كندا، بسبب مخاوفها من انتشار متغيّر ’’أوميكرون‘‘.
كشفت مجلة لاكتواليتيه (L’actualité) عن قائمتها لشخصيات كيبيك لعام 2021 .
أعادت وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو فرض اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ للمسافرين العائدين إلى كندا.