كيبيك: إجراءات تطال المدارس وسواها للحد من انتشار أوميكرون

وللغاية نفسها تغلق الحانات والكازينوهات وصالات اللياقة البدنية وقاعات السينما والعروض الفنية والمنتجعات الصحية أبوابها ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وجاء القرار على لسان وزير الصحة الكيبيكي كريستيان دوبيه في مؤتمر صحي شاركه فيه مدير الصحة العامة في المقاطعة هوراسيو أرّودا ومدير حملة التطعيم ضدّ وباء ’’كوفيد - 19‘‘ دانييل باريه.

وعُقد المؤتمر بعد ساعات من نشر أعلى محصلة يومية على الإطلاق لعدد الإصابات بالوباء في ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان (8,63 ملايين نسمة).

فقد أعلنت اليوم وكالة الصحة العامة في كيبيك عن تسجيل 4571 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ليتجاوز هذا السقف التاريخي الرقم القياسي المعلن عنه أمس الأحد والبالغ 3846 إصابة جديدة في 24 ساعة.

ومع المحصلة المعلن عنها أمس يكون العدد اليومي من الإصابات الجديدة في كيبيك قد تضاعف في أقل من أسبوع. وخلال الأسبوع الماضي فقط تجاوزت محصلة الإصابات الجديدة 22.000 حالة.

الوضع الوبائي حرج في الوقت الراهن والعدوى المجتمعية سريعة للغاية. نقلا عن كريستيان دوبيه، وزير الصحة الكيبيكي

تضاعف العدد اليومي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مقاطعة كيبيك في أقل من أسبوع. الصورة: Radio-Canada

كما تُعلّق ابتداءً من صباح غد الدروس في مراكز تدريب الكبار ومراكز التدريب المهني. ولن تُستأنف الدراسة بالحضور الشخصي إلّا في 10 كانون الثاني (يناير) المقبل. وإذا كان الجدول الزمني للمدرسة ينص على العودة قبل هذا التاريخ، يتوجب إعطاء الدروس عن بعد إلى ذاك الحين.

وستبقي مراكز الطفولة المبكرة (CPE) ودور الرعاية النهارية الخاصة أبوابها مفتوحة خلال عطلة أعياد نهاية السنة.

وتواصل المطاعم العمل خلال فترة أعياد نهاية السنة وسيكون بإمكانها فتح غرف الطعام أمام زبائنها بين الخامسة فجراً والعاشرة ليلاً. أمّا خدمات التسليم وإيصال الطلبات الخارجية فتتواصل بشكل عادي.

وتُجرى العروض الرياضية الاحترافية وللهواة في الداخل خلف أبواب مغلقة. وتعلَّق كافة الأنشطة شبه المدرسية التي تتطلب حضوراً شخصياً حتى إشعار آخر.

وأبقت الحكومة على حد أقصاه 10 أشخاص للتجمعات في المساكن الخاصة في فترة الأعياد، لكنها حذّرت من أنّها قد تغيّر ذلك إذا ما استمر الوضع الصحي في التدهور.

أفضل خدمة يمكنكم تقديمها لأنفسكم وللجميع هي تقليل التقارب الجسدي (مع الغير). نقلا عن كريستيان دوبيه، وزير الصحة الكيبيكي

وذكّر وزيرالصحة الكيبيكي السكان بأنّ التطعيم هو الوسيلة الرئيسية لكسر هذه ’’الزيادة الهائلة‘‘ في عدد الإصابات الجديدة، فحثّ جميع سكان مقاطعته على تلقّي اللقاح أو تناول الجرعة المنشطة في أسرع وقت ممكن.

(نقلاً عن تقرير لستيفان بوردولو على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)