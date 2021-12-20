الجائحة: المؤسسات الكندية قلقة بشأن ديونها

ولكن، لحسن حظها، تلقت المؤسسات هدية صغيرة من وزيرة المالية كريستيا فريلاند قبل أسبوعيْن. فقد تم تمديد الموعد النهائي لكي تستفيد المؤسسات المقترضة من شروط تسديد مؤاتية.

واليوم تطرح المؤسسات أسئلة جديدة: كم ستُمنح من الوقت لتسديد ديونها؟ ما ستكون القواعد المتَّبعة؟

’’لا نعرف الجواب بعد‘‘، يقول دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (FCEI - CFIB). ’’من الواضح جداً بالنسبة لي أنّها كانت إضافة في اللحظة الأخيرة إلى البيان الاقتصادي الخريفي نظراً لعدم توفّر أيّ تفصيل لدينا‘‘، يضيف كيلي في إشارة إلى التحديث الاقتصادي الذي قدّمته وزيرة المالية يوم الثلاثاء الفائت.

ومنذ إطلاقه، قدّم برنامج ’’حساب الطوارئ للمؤسسات الكندية‘‘ (CUEC - CEBA) قروضاً بلغت قيمتها الإجمالية 49,17 مليار دولار إلى نحو من 900.000 مؤسسة في مختلف أنحاء البلاد.

وحلّت أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، في طليعة المقاطعات المستفيدة. فما يقرب من 41% من المؤسسات المستفيدة تقع فوق أراضيها.

مركز ’’إيتون‘‘ التجاري في تورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، عشية عيد الميلاد عام 2015. الصورة: La Presse canadienne / Peter Cameron

وتقدم الحكومة الأموال بسرعة كبيرة للسماح لبعض المؤسسات بدفع مبالغ مستحقة مثل الإيجار أو الكهرباء أو أجور الموظفين.

وعندما تم إطلاق البرنامج المذكور، في بداية الجائحة، كان أمام المؤسسات المستفيدة منه مهلة تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022 لتسديد هذه القروض بفائدة صفرية والاستفادة من شطب جزء من الديون.

وحسب كيلي، كانت هذه المهلة معقولة في الوقت الذي كان فيه من المفترض ألّا يدوم الإغلاق المفروض لإبطاء انتشار الجائحة سوى بضعة أسابيع أو بضعة أشهر.

تهديد أوميكرون

وتستمر القيود الصحية في التأثير على مؤسسات الأعمال التي لم يعد الكثير منها يحقق ربحاً. وفي الوقت الذي بدا فيه أنّ الضوء يظهر في نهاية النفق، ظهر متغيّر ’’أوميكرون‘‘ وجعل كل شيء موضع تساؤل.

’’نحث الحكومة على مضاعفة جهودها وزيادة مساعدتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم‘‘، يقول كيلي، ’’واعتماداً على ما سيحدث في المستقبل، قد نحتاج إلى قرض أكبر من حساب الطوارئ للمؤسسات الكندية لمساعدة المؤسسات على اجتياز (الأزمة)‘‘.

ويواصل الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة مطالبة الحكومة الفدرالية بتمديد مهلة تسديد الديون لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024 من أجل مساعدة المزيد من المؤسسات. وتستند هذه التوصية إلى دراسة استقصائية أجراها الاتحاد في أوساط أعضائه أظهرت أنهم لا يتوقعون العودة إلى تسجيل الأرباح قبل مرور عاميْن آخريْن.

ويعتقد كيلي أنّ نصف المؤسسات الصغيرة ستكون في وضع يمكنها من البدء بتسديد قروضها خلال عام 2022. ومن المتوقع أن ينتظر النصف الآخر فترة أطول، لا سيما المؤسسات العاملة في قطاعات مبيعات التجزئة والمطاعم والسياحة والخدمات.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)