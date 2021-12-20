إسرائيل تضع ثماني دول، من بينها كندا، على قائمة أوميكرون ’’الحمراء‘‘

وانسجاماً مع توصيات وزارة الصحة، صوّت الوزراء الإسرائيليون اليوم الاثنين على إدراج إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة، على هذه القائمة ’’الحمراء‘‘، كما قال مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في بيان.

وستدخل قيود السفر حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت غرينتش، فيصبح الإسرائيليون عندئذ بحاجة لإذن خاص للسفر إلى البلدان المذكورة.

وبالتالي يُمنع أيّ شخص مقيم في إسرائيل من مغادرة البلاد للسفر إلى إحدى الوجهات المدرجة في القائمة ’’الحمراء‘‘ ما لم يكن لديه تصريح صادر عن لجنة الاستثناءات.

وبشكل مماثل، فالأشخاص الذين يرغبون بالسفر إلى دولة إسرائيل انطلاقاً من هذه الدول لن يتمكنوا من القيام بذلك إلا بإذن خاص.

وعلى كلّ شخص يدخل إسرائيل أن يمتثل للحجر الصحي، حتى وإن كان مُطعّماً ضد فيروس كورونا بشكل كافٍ.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في خطاب متلفز يوم أمس إنّ بلاده كسبت وقتاً من خلال تحركها السريع لتقييد حركة السفر عندما تم اكتشاف متغير ’’أوميكرون‘‘ الشهر الفائت، لكنه أضاف أنّ هذا الوقت المكتسَب آخذ في النفاد.

كما توقع بينيت ارتفاعاً في حالات الإصابة بـ’’أوميكرون‘‘ في غضون أسابيع قليلة.

متغيّر ’’أوميكرون‘‘ أسرع انتشاراً من متحوّر ’’دلتا‘‘ بثلاث إلى أربع مرات. الصورة: getty images/istockphoto / DMEPhotography

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنّ في إسرائيل 134 حالة إصابة مؤكدة مرتبطة بـ’’أوميكرون‘‘ و307 حالات أُخرى مشتبه بها، من ضمنها 167 حالة برزت فيها أعراض مرضية.

وأودت جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد بحياة 8232 شخصاً في إسرائيل منذ بداية الجائحة في الربع الأول من عام 2020.

وإسرائيل كانت من أوائل الدول في العالم التي أطلقت حملة تطعيم ضد وباء ’’كوفيد - 19‘‘. ولغاية الآن تلقى فيها نحوٌ من 4,1 ملايين شخص، من إجماليّ عدد السكان البالغ 9,3 ملايين نسمة، جرعتهم الثالثة من لقاح ’’فايزر بيونتيك‘‘ المضاد لفيروس كورونا المستجد.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)