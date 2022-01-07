2. الهجرة بين الواقع والخيال

البروفيسور سامي عون: سياسة الهجرة الكنديّة وعامل الجذب القويّ

احتفلت الاتحادية الكندية طوال العام 2017 بذكرى مرور مئة وخمسين عاما على تأسيسها.

والتاريخ الكندي مرتبط بالهجرة. وقد شكّلت الأبعاد الديمغرافيّة والاقتصاديّة ولا تزال عوامل مهمّة فيها.

وتغيّرت الهجرة على مرّ الزمن منذ وصول موجات المستكشفين الفرنسيّين والانكليز في القرن السادس عشر،ومنذ موجة الهجرة التي شهدتها البلاد مطلع القرن العشرين وفي اعقاب الحرب العالميّة الثانية.

وانضمّت إلى موجات الهجرة من أوروبا، هجرة من دول آسيا، وموجة مهاجري القوارب من فيتنام في السبعينات.

وتنامت الهجرة من دول المغرب العربي منذ الثمانينات، وتتميّز الهجرة العربيّة بصورة خاصّة بأنّها هجرة شابّة.

البروفيسور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك، خلال مقابلة مع إذاعة راديو كندا. الصورة: Radio-Canada / Laurent Boursier

البروفيسور سامي عون رئيس كرسيّ راوول داندوران لدراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة كيبيك في مونتريال وأستاذ العلوم السياسيّة في جامعة شربروك، يؤكّد على عامل الجذب الذي تشكّله كندا للمهاجرين بفضل سياسة الهجرة الكنديّة الرحبة والواسعة.

ويجري الدكتور عون في مستهلّ مقابلة أجرتها معه ميْ أبو صعب تقييما لسياسة الهجرة واللجوء في كندا (نافذة جديدة).

هل أثّر التغيير الذي طرأ على وجه الهجرة في العقود القليلة الماضية وتنامي التيّارات المتشدّدة حول العالم على اندماج المهاجرين في المجتمع الكندي؟ نستمع للدكتور سامي عون (نافذة جديدة).

الحكومات تتعاقب ومعها التعديلات على قانون الهجرة واللجوء، ويتحدّث الدكتور سامي عون عن سياسة الأحزاب الكنديّة (نافذة جديدة)، وبخاصّة الحزب اللّيبرالي وحزب المحافظين في مجال الهجرة.

إلى أيّ مدى يساهم هذا الانفتاح الكندي في اندماج المهاجر وإلى أيّ مدى يعزّز الانتماء إلى كنداويعزّز الهويّة الكنديّة؟ نستمع لردّ البروفيسور عون (نافذة جديدة).

استمع للمقابلة مع الدكتور سامي عون كاملةً (نافذة جديدة)

الجاليات العربيّة والمسلمة وتحدّيات الإندماج

طلاب من جيل الشباب في مسجد المؤسسة الإسلامية في تورنتو. الصورة: Radio-Canada / Anne-Marie Provost

الدكتور حسّان جمالي كاتب وصحفي كنديّ سوريّ وأستاذ متقاعد من معهد أهنتسيك في مونتريال.

في رصيده العديد من المؤلّفات والمنشورات التي تتناول شؤونا متنوّعة من بينها الهجرة والاندماج والإسلام والعلمنة و التسويات المعقولة والجاليات العربيّة و المسلمة في كندا.

أصدر عددا من الكتب من بينها كتاب ’’النجاح في كيبيك، دليل الدراسات والمهن للمهاجرين‘‘ وكتاب ’’مسلم في الغرب‘‘ وكتاب ’’القرآن والانحراف السياسي‘‘.

شارك في عدد من اللّقاءات في الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك (الجمعية التشريعية) مع اللجنة البرلمانيّة حول التسويات المعقولة (نافذة جديدة).

الكاتب الكندي السوري الأصل الدكتور حسّان جمالي. الصورة: RCI / offerte par Hassan Jamali

يتحدّث الدكتور حسّان جمالي في مقابلة مع ميْ أبو صعب عن الجاليات العربيّة والإسلاميّة في كندا واندماجها في المجتمع الكندي، والمجتمع الكيبيكي بصورة أخصّ (نافذة جديدة).

الاندماج ازداد صعوبة في الآونة الأخيرة حتّى بالنسبة للجيل الثاني مع تنامي الهجرة المسلمة، والضغوط الاجتماعيّة والدينيّة وتأثير الإسلام السياسي، كما يقول الدكتور جمالي (نافذة جديدة).

العنصريّة موجودة لدى كلّ الشعوب ولكنّها لا تطرح مشكلة في كيبيك حسب رأي الدكتور حسّان جمالي (نافذة جديدة) الذي يتحدّث انطلاقا من خبرته في التدريس طوال 35 عاما.

الظروف الدوليّة فرضت نفسها على المجتمع الكيبيكي، وهناك خوف من الإرهاب الذي أخذ بشكل عام صفة ’’الإرهاب الإسلاميّ‘‘ كما يقول الدكتور حسّان جمالي (نافذة جديدة).

حسّان جالي متحدثاً أمام لجنة تابعة للجمعية الوطنية الكيبيكية. الصورة: Assemblée nationale du Québec

ويتحدّث الدكتور جمالي عن الأحكام المسبقة بحقّ بعض الجاليات ويرى أنّها موجودة ولها علاقة بواقع معيّن بالإجمال، وما تقوم به أقليّة متشدّدة ينعكس على الأغلبيّة المعتدلة (نافذة جديدة).

الحجاب في رأي حسّان جمالي مفروض سياسيّاً (نافذة جديدة)، و تفرضه الدول الإسلاميّة والأحزاب السياسيّة الدينيّة، وليس هناك رموز دينيّة في الإسلام.

التسويات المعقولة ليست ضروريّة لأنّ الجميع يمارسون حريّاتهم الدينيّة في كيبيك وكندا كما يقول الكاتب الدكتور حسّان جمالي (نافذة جديدة).

استمع إلى المقابلة مع الدكتور حسّان جمالي كاملةً (نافذة جديدة)

عالمة النفس داليا الشافعي مصطفى تحاضر حول الإرشاد النفسي. الصورة: Offerte par Dahlia Mostafa.

داليا الشافعي مصطفى: المهاجر يحمل مفتاح نجاحه

داليا الشافعي مصطفى سيّدة كنديّة مصريّة شابّة شقّت طريقها بنجاح منذ وصولها إلى كندا.

ساعدتها مؤهّلاتها والشهادات التي حملتها معها من الوطن الأمّ مصر في الاندماج بسرعة في عالم الدراسة الجامعيّة ومن بعده في سوق العمل.

ولم تتردّد في ’’الهجرة‘‘ مرّة ثانية إن أمكن القول داخل كندا نفسها، من مدينة مونتريال الفرنسيّة اللغة والثقافة إلى مدينة كالغاري الإنكليزيّة اللغة.

وتؤكّد داليا مصطفى الشافعي أنّ الفرص متاحة للجميع ، وبإمكان المهاجر أن يستفيد منها لتحقيق الاندماج والنجاح في مجتمعه الجديد.

وفي مقابلة أجرتها معها ميْ أبو صعب، تتحدّث داليا الشافعي مصطفى أوّلاً عن الوصول إلى كندا ومتابعة الدراسة (نافذة جديدة).

مرحلة الاندماج في الدراسة والعمل كانت سهلة نسبيّا بالنسبة لداليا مصطفى الشافعي ولكنها تطلّبت الكثير من الجهد والمثابرة (نافذة جديدة).

تكبير الصورة (نافذة جديدة) تقدّم داليا الشافعي مصطفى برنامجاً عبر الإنترنت (الصورة مقدَّمة منها). الصورة: Offerte par Dahlia Mostafa

تتحدّث داليا الشافعي مصطفى عن اندماج المرأة العربيّة والمسلمة في المجتمع الكندي (نافذة جديدة) وفي سوق العمل وعن تأثير خلفيّاتها الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة وتجربتها الشخصيّة في هذا الإطار.

ما رأي السيّدة مصطفى الشافعي مصطفى في ما يثار عن أحكام مسبقة بشأن الجاليات العرقيّة، وتجربتها الشخصيّة في هذا المجال (نافذة جديدة) وهي سيّدة محجّبة.

كيف يعيش المهاجر التجاذب بين الانتماء إلى الوطن الأم والانتماء إلى بلده الجديد كندا؟ ترى داليا الشافعي مصطفى أنّ القلب يميل إلى كلّ من البلدين بطريقة خاصّة (نافذة جديدة).

استمع إلى المقابلة مع داليا الشافعي كاملةً (نافذة جديدة)

عمّار حسين صبيح: كندا بحلاوتها ومرارتها

حمل الدكتور عمّار حسين صبيح معه أحلامه يوم قرّر الهجرة إلى كندا مطلع الألفيّة مع عدد من أصدقائه العراقيّين.

وزادت من تفاؤله الوعود التي حصل عليها من أنّه سيتمكّن من العمل في مجال اختصاصه كمهندس وصاحب خبرة في مجال اختصاصه.

وتعّززت الآمال مع حصوله على شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعة ماكغيل الكنديّة العريقة في مونتريال.

ولا يخفي الدكتور صبيح، عندما يتحدّث عن كندا، شيئا من المرارة، لأنّ المهاجر حسب رأيه لا يأخذ حقّه، ولا تُقدَّر كفاءاته حقّ قدرها.

ولكنّه مرتاح بالإجمال للعيش في بلد آمن يحترم الإنسان، بغضّ النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو الثقافي.

ويعتبر أنّ الجيل الثاني من المهاجرين أوفر حظّا، ويجد موقعه بسهولة في المجتمع وفي سوق العمل.

زوّار المهرجان العراقيّ في مونتريال عام 2014 (الصورة تقدمة مركز الجالية العراقيّة في مونتريال) الصورة: Offerte par le Centre de la communauté irakienne à Montréal.

يتحدّث الدكتور عمّار حسين صبيح في مستهلّ مقابلة أجرتها معه ميْ أبو صعب عن وصوله إلى كندا مطلع الألفيّة (نافذة جديدة) و اضطراره للعودة إلى مقاعد الدراسة.

يعاني الكثير من المهاجرين لدى وصولهم إلى كندا من صعوبة الانخراط في سوق العمل. والمعاناة قد تكون أكبر بالنسبة لأصحاب المهن الحرّة. الدكتور عمّار حسين صبيح يردّ السبب إلى مجموعة من الاعتبارات (نافذة جديدة) المتعلّقة بالتعامل مع الهجرة والمهاجرين.

صحيح أنّ بعض المهاجرين تمكّنوا من الانخراط بنجاح في سوق العمل وحصلوا على مراتب رفيعة تناسب مؤهّلاتهم، ولكنّ النسبة ليست بكبيرة في رأي عمّار حسين صبيح (نافذة جديدة) الذي يشير إلى أنّها أدنى بكثير ممّا هي عليه في أوساط الكنديّين المولودين في كندا.

من يتحمّل المسؤوليّة في هذه العراقيل التي تواجه المهاجر الذي يسعى للانخراط في سوق العمل؟ نستمع إلى المهندس العراقي الكندي الدكتور عمّار حسين صبيح (نافذة جديدة).

الاندماج في سوق العمل هو الطريق نحو الاندماج في المجتمع، ونستمع إلى ما يقوله عمّار حسين صبيح بشأن اندماج الجالية العراقيّة والجاليات العربيّة (نافذة جديدة) بالإجمال في المجتمع الكندي.

الجيل الثاني أوفر حظّا واندماجه في سوق العمل أسهل (نافذة جديدة) من الجيل الأوّل بكثير، وهو يأخذ مكانه في المجتمع وفي مجال العمل، وعدد المهاجرين من أصول عربيّة وسواها يتنامى في سوق العمل وسوف يحتلّون مواقع مهمّة في كندا.

ويتحدّث الدكتور عمّار حسين صبيح عن مشاعر الانتماء إلى كندا (نافذة جديدة)، البلد الذي يحتضن المهاجرين، ويتمنّى أن تتعزّز فرص اندماج المهاجرين لتستفيد البلاد من طاقاتهم وقدراتهم الكثيرة.

استمع إلى المقابلة مع الدكتور عمّار حسين صبيح كاملةً (نافذة جديدة)

معرض وظائف من تنظيم جامعة كيبيك في شيكوتيمي (UQAC). الصورة: Radio-Canada / Louis Martineau

غطفان شعبان: مسيرة طبيب سوري مهاجر في كندا

غطفان شعبان طبيب سوري متخصّص في جراحة الأوعية الدمويّة، مارس مهنة الطبّ لسنوات قبل وصوله إلى كندا.

ظروف الحرب في بلده الأمّ سوريا دفعت به للهجرة مع كلّ ما يطرحه ذلك من تحدّيات، خصوصا بالنسبة لأصحاب المهن الحرّة.

واضطرّ الطبيب، كما زوجته الطبيبة منار الفرّا، للمرور بمرحلة من الدراسة والامتحانات، وتغيير الاختصاص، وهو يعمل حاليّا كطبيب مقيم في المستشفى الجامعي في مدينة ألما الصغيرة في شمال شرق مقاطعة كيبيك.

الطبيب الدكتور غطفان شعبان وزوجته الطبيبية الدكتورة منار الفرّا. الصورة: Photo offerte par Ghatfan Shaban

يتحدّث الدكتور شعبان في مقابلة مع راديو كندا الدولي عن قرار الهجرة إلى كندا (نافذة جديدة) لا سيّما وأنّ ظروف مزاولة المهنة صعبة بالنسبة للأطبّاء.

بعد سنوات من الممارسة، اضطرّ الدكتور غطفان شعبان لتغيير وجهة اختصاصه (نافذة جديدة) وهو يمارس حاليّا كطبيب مقيم في مستشفى ألما الجامعي وهي مرحلة تتيح له فرصة التعرّف إلى النظام الصحّي في كيبيك.

طريقة التعامل مع المريض تختلف بعض الشيء (نافذة جديدة) في كيبيك بسبب اختلاف ثقافة التعامل مع المرض وطريقة تقبّل المريض للتشخيص كما يقول الدكتور غطفان شعبان.

وماذا عن تقبّل المرضى لِطبيب وصل من بلاد بعيدة (نافذة جديدة)، يختلف عنهم في عاداته وفي ثقافته ولهجته، خصوصا أنّ الدكتور شعبان يزاول في منطقة ريفيّة نائية، لم يعتد أهلها كثيرا الاختلاط بالمهاجرين؟

الدكتور غطفان شعبان مطمئنّ إلى المستقبل (نافذة جديدة) ويأمل في أن تكون كندا نقطة الاستقرار النهائيّة له ولزوجته وابنتيهما.

استمع الى كلّ المقابلة مع الدكتور غطفان شعبان (نافذة جديدة)

استمارة طلب هجرة إلى كندا. الصورة: iStock

إيهاب لطيّف: المهاجر وتحدّي تذليل العقبات

حصول القادم الجديد إلى كندا على عمل يشكل مرحلة أساسية في اندماجه الناجح والمثمر في بلده الجديد.

لكنّ حصول المهاجر على عمل، لاسيما في حقل اختصاصه، غالباً ما لا يكون بالأمر اليسير في السنة الأولى التي تلي وصوله إلى كندا. فهناك تحديات عدة قد تواجهه، من معادلة شهاداته العلمية والاعتراف بخبرته المكتسبة خارج كندا إلى تحديات التحدث بإحدى لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، عدا عن الفوارق الاجتماعية والمناخية في حالات عديدة.

إلّا أنّ الاندماج في سوق العمل لم يطرح مشكلة للشاب المصري إيهاب لطيّف يوم وصل إلى كندا في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

فقد حمل معه شهادة في الهندسة وخبرة غنيّة ومؤهّلات في مجال العمل اكتسبها في البلد الأمّ مصر وفي الخارج.

وساعدته مؤهّلاته و خبرته على الاندماج بسرعة في سوق العمل الكنديّة، علما أنّ الحصول على عمل هو العقبة الأكبر والأصعب التي تواجه المهاجر بالإجمال لدى وصوله إلى كندا.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) إيهاب لطيّف (إلى اليمين) مع رئيس الحكومة الكندية الأسبق بول مارتان. الصورة: Photo offerte par Ehab Lotayef

يتحدّث المهندس إيهاب لطيّف في مقابلة مع ميْ أبو صعب عن ظروف هجرته واندماجه في سوق العمل (نافذة جديدة) والتي قد تختلف من تجربة إلى أخرى.

ويشير إيهاب لطيّف إلى عوائق نفسيّة واجتماعيّة (نافذة جديدة) تطرح مشكلة بالنسبة للمهاجر الجديد وتحدّد مدى سهولة اندماجه في سوق العمل أو صعوبتها.

الأحكام المسبقة ليست محصورة بالمجتمع الكندي (نافذة جديدة) بل هي موجودة في كلّ المجتمعات. وتذليل الصعوبات التي تنجم عنها هو من مسؤوليّة الجميع حسب رأي المهندس إيهاب لطيّف.

التغييرات التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة مع تنامي تيّارات متشدّدة تركت مضاعفاتها على اندماج الجاليات العربيّة والمسلمة (نافذة جديدة) التي أصبحت تعاني أكثر من الجاليات التي سبقتها.

ويؤكّد المهندس إيهاب لطيّف على دور المهاجر والمجتمع المضيف (نافذة جديدة) في آن معاً في كسر دائرة التوتّر وتغيير النظرة السلبيّة للآخر.

استمع إلى كلّ المقابلة مع المهندس إيهاب لطيّف (نافذة جديدة)

برامج وخدمات من أجل تأمين انطلاقة بناءة للقادمين الجدد

درس في الرسم في مركز ’’غلوبال غاذرينغ بلايس‘‘ في ساسكاتون. الصورة: globalgatheringplace.com

’’غلوبال غاذرينغ بلايس‘‘ في خدمة القادمين الجدد في ساسكاتون

يقدّم مركز ’’غلوبال غاذرينغ بلايس‘‘ (Global Gathering Place) الخدمات للمهاجرين واللاجئين في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا. والمركز جمعية لا تبغي الربح.

ومن بين الخدمات التي يقدمّها المركز دروسٌ في الإنكليزية وعلم الحاسوب والسباحة وتطويرُ المهارات الشخصية والحياتية وتنظيمُ محاضرات تثقيفية عن كندا والحياة فيها مع تركيز على مختلف جوانب الحياة اليومية في ساسكاتون.

لمعرفة المزيد عن مركز ’’غلوبال غاذرينغ بلايس‘‘ وخدماته أجرت ميْ أبو صعب حديثاً مع إحدى العاملات فيه، منى سعيد، وهي أحد مسؤولي استقبال المهاجرين واللاجئين وتحويلهم للجهات المعنية:

الصورة: http://globalgatheringplace.com

’’مركز استقبال المهاجرين‘‘ في مونتريال

’’مركز استقبال المهاجرين في شرق مونتريال‘‘ (Accueil aux immigrants de l'est de Montréal) جمعية لا تبغي الربح المادي تعمل بالتنسيق مع وزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك.

ويقدّم المركز الواقع في شمال شرق ثانية كبريات المدن الكندية مروحة واسعة من البرامج والخدمات للقادمين الجدد، من بينها دروس في اللغة الفرنسية بدوام كامل وبدوام جزئي، وهي مجانية، ودروس في اللغة الإنكليزية بدوام جزئي وبسعر رمزي لدورة تستغرق ثلاثة أشهر بمعدل ست ساعات أسبوعياً، ودروس في المعلوماتية بسعر رمزي أيضاً لدورة تستغرق عشرة أسابيع بمعدل ثلاث ساعات أسبوعياً.

كما يقدّم المركز برامج للأسر المهاجرة تهدف لمساعدتها على الاندماج في المجتمع الجديد، وخدمات حضانة أطفال وخدمات لذوي الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، ويساعد القادمين الجدد في اتمام معاملات رسمية ضرورية.

لمعرفة المزيد عن هذه البرامج والخدمات حاور فادي الهاروني المساعِدةَ الاجتماعية في المركز السيدة عزيزة أنهيشم (نافذة جديدة).

طالبو لجوء يأخذون قسطاً من الراحة في 10 آب (أغسطس) 2017 في واحدةٍ من الخيم التي نصبها لهم الجيش الكندي عند مركز لاكول الحدودي في مقاطعة كيبيك بعد قدومهم براً من الولايات المتحدة. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

استطلاع رأي كندي: تعاطف مع اللاجئين وتشدد مع الرموز الدينية

كندا معروفة بانفتاحها على الهجرة، لكن هل الكنديون متسامحون مع المهاجرين؟ استطلاع للرأي لهيئة الإذاعة الكندية أجرته مؤسسة ’’كروب‘‘ (CROP) للاستطلاعات تناول مواضيع الخوف من الأجانب والشعبوية والهجرة خلال شهريْ كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2017 مع 2500 مستطلع أظهر أن الواقع يختلف عما هو معروف عن كندا.

في المقابل أظهر الاستطلاع أن الكنديين بأكثريتهم يتعاطفون مع طالبي اللجوء.

وأظهر الاستطلاع أنّ ثلثيْ الكيبكيين يرون بأنه يتوجب حظر ارتداء الألبسة الدينية (الرموز) على المدرسين وعلى الأشخاص الذين بيدهم سلطة وعلى موظفي القطاع العام الذين يؤدون خدمة عامة أما في باقي كندا فشعور عدم التسامح أدنى نسبيا مقارنة بمقاطعة كيبيك كما أن النسبة نفسها في كيبيك تعتبر أن ارتداء الحجاب مؤشر على خضوع المرأة بدل أن يكون اختيارا شخصيا. نستمع لتقرير حول هذا الموضوع (نافذة جديدة) من إعداد سمير بدوي.