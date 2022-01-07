1. من هم المهاجرون؟

الهجرة: مقدِّمة

يكفي أن نذكر الكلمة حتّى تتوالى المواقف والتساؤلات. هل هناك حلم كنديّ للمهاجرين على غرار الحلم الأميركيّ؟ من هم المهاجرون؟ أين يستقرّون؟ ماذا يفعلون؟

يكفي أن نذكر الكلمة حتّى تتوالى المواقف والتساؤلات.

هل هناك حلم كنديّ للمهاجرين على غرار الحلم الأميركيّ؟

من هم المهاجرون؟ أين يستقرّون؟ ماذا يفعلون؟

هل هناك خطّ تسامح من قبل المجتمع المضيف؟ وهل تجاوُز هذا الخطّ يؤثّر في مشاعر الترحيب بالمهاجرين؟

هل يبقى الفرد مهاجرا طوال حياته، أيّا يكن عدد السنوات التي أمضاها هنا وأيّا كانت مساهمته في المجتمع المضيف؟

وماذا عن أولاد المهاجرين المولودين هنا والذين يُعتبرون غرباء أو ’’متحدّرين من الهجرة‘‘؟

قلّما نتنبّه للأمر، ولكنّ المجتمع المضيف قائم على أشخاص مولودين هنا، وعلى المهاجرين في آن معا.

ومن بين المولودين هنا، أبناء المهاجرين.

وبين الحقائق والأوهام، بين الأحكام المسبقة وقبول الآخر، بين الاندماج والتهميش، ما هو واقع المهاجرين؟

هل الهجرة فرصة وورقة ناجحة أم أنّها مسيئة ومكلفة للكنديّين؟

سؤال عريض تصعب الإجابة عنه نظرا لكثرة الأرقام والحالات والبنى الإيديولوجيّة والاستغلال السياسيّ والأحكام المسبقة.

وقد تتناقض كلّ هذه العوامل وتتضارب في ما بينها لدرجة يصبح معها الواقع غامضا.

من هنا، ضرورة البحث الهادىء للتوصّل إلى جدل بنّاء يستند إلى معطيات موثوقة.

هذا الملفّ حول الهجرة هو بمثابة مساهمة صحفيّة تهدف لبلورة صورة واضحة حول الهجرة إلى كندا.

سليمان ميلالي

رئيس التحرير

راديو كندا الدولي

فترات مهمة في تاريخ الهجرة الى كندا

تكبير الصورة (نافذة جديدة) موجات الهجرة الرئيسية إلى كندا. الصورة: RCI / Statistique Canada

وصف عام للهجرة: إحصاءات

هل تعلم؟

اللاجئون الواصلون حديثا هم غالبا في مقتبل العمر.

في العام 2011، كان متوسّط عمر اللاجئين الواصلين حديثا بحدود 31،7 سنة.

متوسّط العمر هو النقطة المحدّدة الفاصلة بين نصف السكّان الأكثر تقدّما في السنّ والأكثر شبابا.

عدد المقيمين الدائمين حسب العمر ومنطقة المنشأ عام 2014. الصورة: IRCC

وعلى سبيل المقارنة، كان متوسّط العمر لدى المهاجرين بالإجمال بحدود 47،4 سنة، مقابل 37،3 سنة للكنديّين المولودين هنا.

الهجرة الإقتصاديّة

مقدّمو الطلبات الرئيسيّون، وفق الجنس: 2005 - 2015.

الهجرة الاقتصادية. الصورة: IRCC

لاحظت وزارة الهجرة واللجوء والمواطنة ارتفاعا طفيفا في عدد الطالبين الرئيسيّين من الإناث في كافّة برامج الهجرة الاقتصاديّة.

في العام 2015، كان الفرق بين الطالبين الرئيسيّين يبلغ 10380 شخصا، بتراجع نسبته 55 بالمائة مقارنة بالعام 2005، حيث كان الفرق يومها يبلغ 22894 شخصا.

كيف يمكن تفسير هذه المعطيات؟

ثمّة منحى يلوح في الأفق بمعنى أنّ البرامج الكنديّة تميل للاعتراف بالرأسمال البشريّ للمهاجرات.

اللاجئون

من بين اللاجئين الذين أعيد توطينهم وقبولهم في كندا عام 2015، كانت نسبة الرجال 52 بالمائة ووصلت نسبة النساء إلى 48 بالمائة.

وحافظ عدد طلبات حقّ اللجوء المقدّمة من رجال ونساء على استقراره منذ بضع سنوات.

في العام 2015، بلغت نسبة الطلبات ممقدّمة من ذكور 56 بالمائة، وتلك المقدّمة من إناث 44 بالمائة.

مستوى التأهيل

هل تعلم؟

يرتفع عدد المهاجرين الذين يصلون بمستويات عالية من التعليم. ففي العام 2010، كان 47 بالمائة من الواصلين يحملون شهادة جامعيّة.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) مقيمون دائمون في الخامسة عشرة من العمر وما فوق وفق الفئة والمستوى التعليمي. الصورة: Capture d'écran - Gouvernement du Canada

هل نسبة المهاجرين في كندا تفوق نسبتهم في سائر دول مجموعة الثماني الصناعية وأستراليا؟

تكبير الصورة (نافذة جديدة) نسبة المولودين في الخارج إلى إجمالي عدد السكان في دول مجموعة السبع وأستراليا وروسيا عام 2012. الصورة: OCDE et Statistique Canada

من أين يأتون: أهمّ الدول الأمّ للحاصلين على الجنسيّة

آسيا هي المصدر الرئيسيّ للاجئين ولكنّ ثمّة ارتفاعا في عدد المهاجرين حديثا من إفريقيا وجزر الكاريبي وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبيّة.

آسيا ( بما فيها الشرق الأوسط) كانت مصدر الهجرة الرئيسيّ خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم ارتفاع طفيف في الهجرة من إفريقيا والكاريبي وأميركا الجنوبيّة.

تكبير الصورة (نافذة جديدة) مقيمون دائمون وفق المقاطعة أو الإقليم أو منطقة المنشأ، عام 2014. الصورة: IRCC

تحديث التعداد السكّاني 2016

كشف الإحصاء السكّاني الرسمي الذي جرى في 2016 أنّ عدد سكان كندا بلغ 35.151.728 نسمة (وهو بلغ نحو 38,25 مليون نسمة في الربع الثالث من عام 2021 حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية).

وشمل الإحصاء مجموع سكّان كندا التي تتشكّل من مواطنين كنديّين (بالولادة والتجنّس) ومهاجرين ومقيمين غير دائمين فضلا عن أفراد عائلاتهم الذين يقيمون معهم في كندا.

والمقيمون غير الدائمين هم أشخاص يحملون رخصة عمل أو دراسة أو أشخاص يطالبون بأن يُمنحوا حقّ اللجوء.

كان عدد السكّان عام 2016 يوازي عشرة أضعاف ما كان عليه عام 1871، وهو تاريخ أوّل إحصاء سكّانيّ بعد إنشاء الاتّحاديّة.

وبلغ تعداد سكّان كندا يومها 3،5 ملايين نسمة.

في العام 1967، وفي وقت كان الكنديّون يحتفلون بالذكرى المئويّة الأولى على تأسيس الاتّحاديّة، بلغ عدد سكّان كندا 20 مليون نسمة. (التعداد السكّانيّ لعام 1966).

ومع مرور الزمن، انتقل الكنديّون نحو غرب البلاد.

في عام 2016، كان ثلث السكّان تقريبا يقيمون في مقاطعات مانيتوبا وسسكتشوان وألبرتا وبريتيش كولومبيا.

أطفال في تورونتو، كبرى مدن كندا والأولى من حيث استقطابها للمهاجرين بين مختلف مدن البلاد. الصورة: La Presse canadienne / Kevin Frayer

ثلثا النموّ السكّاني بفضل تنامي الهجرة

بين عامي 2011 و 2016، ارتفع عدد السكّان ب 1،7 مليون نسمة، أي بنسبة 5،0 بالمئة، وهو معدّل أدنى بشكل طفيف عن الفترة الممتدّة بين عامي 2006 و2011 (5،9 بالمئة).

يُعزى ثلثا النموّ السكّاني تقريبا في كندا بين عامي 2011 و2016 إلى تنامي الهجرة، وشكّل النموّ الطبيعيّ (الفرق بين عدد الولادات والوفيات) الثلث الباقي.

وتفيد التوقّعات أنّ النموّ السكّاني في كندا سوف يرتبط بتنامي الهجرة خلال السنوات المقبلة أكثر منه بالنموّ الطبيعيّ، بسبب انخفاض معدّل الخصوبة وشيخوخة السكّان.

مقارنات دوليّة: كندا تمثّل أعلى نموّ سكّاني بين الدول الصناعيّة السبع

تحلّ كندا في الطليعة بين مجموعة الدول السبع الكبرى من حيث النموّ السكّاني في الفترة الممتدّة بين عامي 2011 و2016، وقد سجّلت نموّا بلغت نسبته 1،0 بالمئة.

وعلى غرار كندا، يرتبط النموّ السكّاني في دول أخرى من مجموعة الدول السبع، مثل بريطانيا وألمانيا، بتنامي الهجرة.

وفضلا عن ذلك، سجّلت ثلاث دول هي ألمانيا وبريطانيا واليابان، معدّل وفيات أعلى من معدّل الولادات خلال الفترة المذكورة، ما يعني أنّ نموّها السكّانيّ لم يستند إلاّ على تنامي الهجرة.

لقطة من وسط فانكوفر على ساحل المحيط الهادي وهي كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا. الصورة: Radio-Canada / Kevin Mcintyre-Tor

هل تعلم؟

بين عامي 1901 و 1911 ، وصل ما يزيد على 1،6 مليون مهاجر إلى كندا واستقرّ العديد منهم في مقاطعات سسكتشوان ومانيتوبا وألبرتا وبريتيش كولومبيا.

شهد النموّ السكّاني مرحلة تباطؤ مجدّدا في ثلاثينات القرن الماضي، وأصبح الأزواج ينجبون عددا أقلّ من الأطفال كما تراجعت مستويات الهجرة.

ويُعزى التراجع في جزء منه إلى مرحلة الكساد الكبير.

بعد الحرب العالميّة الثانية، عادت مستويات الهجرة إلى الارتفاع من جديد، كما ارتفعت معدّلات الخصوبة بشكل ملحوظ، ما أدّى إلى ما يُسمّى مرحلة البيبي بومرز، أي طفرة الولادات التي حصلت بعد الحرب العالميّة الثانية.

ونتيجة لذلك، بلغ النموّ السكّاني في كندا في الخمسينات المستويات التي وصل إليها مطلع القرن.

اعتبارا من منتصف الستينات، تراجع معدّل الخصوبة تدريجيّا. ومع تراجع عدد الأطفال لدى الأُسَر الكنديّة، أصبح تنامي الهجرة محرّك النموّ السكّانيّ الرئيسيّ حتّى نهاية التسعينات.

تفيد التوقّعات أنّ عدد سكّان كندا سوف يبلغ 41 مليون نسمة بحلول العام 2031، وسوف يرتفع عدد المقيمين في مقاطعات الغرب الكنديّ.

تعداد 2016: 150 سنة من النمو السكاني في كندا

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مهاجر من جمهورية الدومينيكان في البحر الكاريبي يعمل في متجر للأغذية في مدينة بيه كوموه في شمال شرق المنطقة المأهولة من مقاطعة كيبيك. الصورة: Radio-Canada / Benoit Jobin

هل تعلم؟

يرتفع دخل المهاجرين من العمل مع عدد السنين التي مضت على وصولهم إلى كندا.

معدّلات الدخل أكثر ارتفاعا بالنسبة لفئات المهاجرين الاقتصاديّين

معدّلات الدخل أكثر ارتفاعا بالنسبة للمهاجرين الذين لم يحصلوا بعد على القبول.

يميل المهاجرون المقيمون في ألبرتا وأونتاريو إلى البقاء في المقاطعتين، وفي المقابل، يغادر المهاجرون المقاطعات الأطلسيّة.

مرجع: وكالة الإحصاء الكنديّة.

دراسة استقصائية عن القوى العاملة في كندا (كانون الثاني / يناير 2017):

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فحصُ القادمين الجدد إلى كندا في مركز لوزارة الهجرة على الرصيف 21 في مرفأ هاليفاكس في شرق البلاد. استقبل هذا الرصيف نحو 1,5 مليون مهاجر قدموا إلى كندا بحراً بين عاميْ 1928 و1971 قبل أن يتحوّل إلى موقع تاريخي وطني ومتحف للهجرة. الصورة: Bibliothèque et Archives Canada, PA-000068

ناهد كوسا: الهجرة في أرقام

تتغيّر الأرقام حول الهجرة ويبقى انفتاح كندا على استقبالهم الثابت الوحيد فيها.

وتستقبل كندا سنويّا أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاّجئين ويتوزّع هؤلاء على المقاطعات الكنديّة.

وتستقطب مقاطعتا كيبيك وأونتاريو العدد الأكبر منهم، كما تجتذب البرتا وبريتيش كولومبيا أيضا العيد من المهاجرين.

نستمع للناشط الثقافي الكندي السوري الأصل ناهد كوسا الذي سبق له أن عمل كمستشار إقليمي أول لدى وزارة الهجرة الكندية في حديث أجرته معه ميْ أبو صعب من القسم العربي في راديو كندا الدولي.

ناهد كوسا يسلّم رسالة من الحكومة الكنديّة لسفيرة المغرب ثريّا عثماني. الصورة: Photo offerte par Nahed Koussa

يتحدّث السيد كوسا عن الأرقام (نافذة جديدة) التي وردت في التعداد السكّاني الرسمي الذي جرى عام 2016 ويشير إلى ارتفاع عدد الذين استقبلتهم كندا وعدد الذين حصلوا على الجنسيّة الكنديّة، وإلى دور الهجرة في النموّ السكّاني.

ويتناول ناهد كوسا موجات الهجرة الكبيرة (نافذة جديدة)، وهي المراحل التي تشهد فيها البلاد ارتفاعا ملحوظا في عدد الواصلين ويشرح الأسباب وراء ذلك.

ويشير ناهد كوسا إلى مختلف فئات المهاجرين (نافذة جديدة) الذين تستقبلهم كندا وكيفيّة توزّعهم على المقاطعات الكنديّة، ويؤكّد أنّ الحصّة الأكبر تذهب إلى تورونتو، تليها كيبيك، وبعدها ألبرتا وبريتيش كولومبيا:

سياسة الهجرة محطّ اهتمام شبه متواصل من الحكومات الكنديّة وقد تختلف هذه السياسات بين حزب كنديّ وآخر، ولكنّ الجامع المشترك هو الانفتاح على المهاجرين والترحيب بهم كما يقول ناهد كوسا (نافذة جديدة).

استمع إلى المقابلة مع ناهد كوسا كاملةً (نافذة جديدة)

المحامي الكندي المتخصص في شؤون الهجرة جوزيف دوْرا. الصورة: Photo offerte par Joseph Daoura

المحامي جوزيف دَوْرا: الهجرة بأبعادها القانونيّة

كندا بلد الهجرة واللجوء، تفتح أبوابها للمهاجرين من كلّ أنحاء العالم.

ويشكّل الكنديّون المولودون في الخارج 20،6 بالمئة من السكّان حسب مؤسّسة الإحصاء الكنديّة.

وهذه أعلى نسبة بين الدول الصناعيّة الثماني وأعلى نسبة منذ الحرب العالميّة الثانية.

والأرقام حول أعداد المهاجرين دقيقة وواضحة، ولكنّها قد لا تكون بالدّقة نفسها عندما يتعلّق الأمر بدخول البلاد بصورة غير شرعيّة.

ويتحدّث الخبراء عن 200 ألف إلى 500 ألف شخص يقيمون في كندا دون أن يحصلوا على الوثائق المطلوبة.

ويختلف عدد الذين يتمّ إبعادهم سنويّا عن كندا، ولكنّه في تراجع بعد أن بلغ الذروة عام 2012، حيث تمّ إبعاد 18921 شخصا عن البلاد.

والحصول على الجنسيّة الكنديّة تترتّب عنه امتيازات وفي الوقت عينه واجبات كما قال وزير الهجرة الكندي السابق جيسون كيني يوم نشرت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر الدليل الخاص للمهاجرين.

سيدة مهاجرة مسرورة بحصولها على الجنسية الكندية في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 خلال حفل رسمي في هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا. الصورة: MARKETWIRE PHOTO/Government of Canada

الأستاذ جوزيف دَوْرا محامٍ في مكتب ’’فيرنان ماروا لانكتو‘‘ ومتخصّص في قانون الهجرة، وهو تحدّث للقسم العربي عن الهجرة بأبعادها القانونيّة.

سألته ميْ أبو صعب في البداية تعريفاً بالمهاجر والإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسيّة (نافذة جديدة).

ولكن ماذا عن الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني (نافذة جديدة) بعد دخولهم إلى كندا بصورة شرعيّة مؤقّتة؟

إلى من يمكن الاحتكام في حال انتهت مدّة الإقامة ولم يتمّ تجديدها؟ وهل يواجه الشخص خطر الإبعاد في هذه الحالة؟ (نافذة جديدة)

ويتحدّث المحامي جوزيف دورا عن الوضع القانوني للأشخاص الذين حصلوا على الجنسيّة الكنديّة وقرّروا مغادرة كندا بعد ذلك (نافذة جديدة)، وعن وضع زوجين أحدهما يحمل الجنسيّة الكنديّة والآخر تأشيرة إقامة دائمة.

ويوضح المحامي جوزيف دورا الحالات التي يجري فيها سحب الجنسيّة الكنديّة (نافذة جديدة) والأسباب التي تؤدّي إلى ذلك.

جرى الحديث مؤخّرا عن حالات متزايدة للدخول بصورة غير شرعيّة إلى كندا، ولكنّ المشكلة ليست بالحدّة نفسها التي نجدها في الولايات المتّحدة ودول أوروبّا حسب قول المحامي جوزيف دورا (نافذة جديدة).

مقاطعة كيبيك تختار مهاجريها و نظام منح التأشيرات يسير ببطء ويصطدم المهاجر أحيانا كثيرة بالصعوبة للانخراط في سوق العمل، ويشرح المحامي جوزيف دورا الأسباب (نافذة جديدة).

استمع لكلّ المقابلة مع المحامي جوزيف دورا (نافذة جديدة)