اختبار الفيروس إلزامي من جديد للمسافرين الواصلين إلى كندا

ويبدأ تطبيق الإجراء الجديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق في 21 كانون الأوّل ديسمبر.

وسبق أن أعلنت الحكومة في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن إلغاء الاختبار الإلزامي للكنديّين والمقيمين الدائمين الذين تستغرق إقامتهم في الخارج أقلّ من 72 ساعة.

وكان الإجراء ينطبق على الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللّقاح لِأسباب طبيّة.

اعتبارا من 21 كانون الأوّل ديسمبر الجاري، سوف يكون اختبار كورونا قبل الوصول إلى كندا إلزاميّا من جديد قال وزير الصحّة الكنديّ جان إيف دوكلو.

عزّزت كندا قدرتها على إجراء عدد أكبر من اختبارات كورونا للواصلين إلى المطارات الكنديّة الصورة: Reuters / Chris Helgren

وعزّزت الحكومة حسب مسؤولين فدراليّين، قدراتها في إجراء اختبارات كورونا للواصلين إلى المطارات الكنديّة، وزيادة العدد من 11000 اختبار إلى 20960 اختبارا اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وأعلن الوزير دوكلو في السياق نفسه عن إلغاء الحظر الذي فرضته على الواصلين من عشر دول أفريقيّة.

وتعرّضت الحكومة للانتقاد بسبب فرض الحظر على دول أفريقيّة في حين ظهرت حالات من متحوّر أوميكرون في كندا.

وشمل الحظر المسافرين الواصلين من مصر وزيمبابوي وجنوب أفريقيا ومالاوي وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا و إيسواتيني و الموزمبيق، وينتهي اعتبارا من منتصف ليل السبت الأحد حسب الوزير جان إيف دوكلو.

بينما ندرك طبيعة هذا الحظر المثيرة للجدل، نعتقد أنّ الإجراء كان ضروريّا لِإبطاء وصول متحوّر أوميكرون إلى كندا وكسب بعض الوقت قال وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو خلال مؤتمره الصحفيّ.

وتابع مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء أدّى الغرض المتوقّع منه وانتفت الحاجة إليه بالنظر إلى الوضع الحاليّ.

وجاء الإعلان عن إعادة فرض اختبار الفيروس على المسافرين العائدين إلى البلاد في الطليعة، بعد أن دعت الحكومة الفدراليّة الكنديّين مطلع الأسبوع إلى تجنّب السفر غير الضروري خلال فترة الأعياد في وقت تشهد العديد من الدول حول العالم ارتفاعا في عدد حالات كوفيد-19.

نعرف أنّ العديد من الكنديّين الذين يستمعون إلى النصح قرّروا إلغاء رحلاتهم. وهؤلاء الكنديّون هم قدوة للآخرين ويساعدون في حماية عائلاتهم ومجتمعهم وأنفسهم قال وزير الصحّة جان إيف دوكلو.

وأعرب مجلس المطارات الكنديّة في بيان عن أسفه لِلالتباس الحاصل بشأن اختبارات كورونا وإرشادات السفر في مطارات البلاد، وهو أمر كان بالإمكان تجنّبه كما ورد في البيان.

ومن الأجدر بالحكومة أن تركّز على تعزيز التطعيم وفرض اختبارات واضحة المعايير والإبقاء على التباعد الجسدي ووضع الكمامة كما ورد في بيان مجلس المطارات الكنديّة.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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