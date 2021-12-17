الحكومة الكنديّة تكشف عن الجديد في خطّة غرس مليارَي شجرة بحلول عام 2030

وتتوقّع الوزارة حسب آخر الأرقام، أن يتمكّن المشاركون في الخطّة من زراعة 30 مليون شجرة هذه السنة، ومضاعفة العدد العام المقبل إلى أن يصبح من الممكن زراعة 300 مليون شجرة سنويّا اعتبارا من العام 2027.

من المهمّ أن يدرك الكنديّون أنّ البرنامج هو على السكّة قال وزير الموارد الطبيعيّة جون ولكنسون في حديث إلى سي بي سي.

ومن المهمّ بالنسبة لهم، تابع الوزير ولكنسون، أن يتتبّعوا تنفيذ البرنامج، كي يتأكّدوا أنّ الحكومة تفي بتعهّداتها.

رئيس الحكومة في منطقة محميّة في بلينفيلد في أونتاريو عام 2019 الصورة: La Presse canadienne / Frank Gunn

وكانت حكومة جوستان ترودو الليبراليّة قد أعلنت عام 2019 عن خطّة لمواجهة التغيّر المناخي وتعزيز التنوّع البيئيّ.

وتقوم الحكومة بموجب الخطّة بِزراعة عدد كبير من الأشجار يوازي ضعف مساحة مقاطعة جزيرة برنس إدوارد البالغة 5660 كيلومترا مربّعا.

وعكفت وزارة الموارد الطبيعيّة منذ الإعلان عن الخطّة، على تصميم برنامج يحدّد مصدر البذور وكيفيّة إعداد مواقع التشجير ومراقبة الشتول المغروسة.

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعيّة عن إطلاق جولة ثانية من طلبات التمويل للمنظّمات والبلديّات والحكومات المحليّة في المقاطعات التي يهمّها المشروع.

وخلال الجولة الأولى، وقّعت الحكومة الفدراليّة على اتّفاقات بقيمة 21 مليون دولار مع 59 منظّمة.

وحصل أبناء أمّة ماكلاود ليك من السكّان الأصليّين في بريتيش كولومبيا على 2،150 مليون دولار للمشاركة في المشروع، وزرعوا ملايين الأشجار بعد أن فتكت دودة براعم التنوب بِغاباتهم.

زرعنا 4،3 ملايين شتلة من التنّوب والصنوبر قال زعيم الأمّة هارلي شينجي، وكان المشروع مفيدا للغاية ونفّذته فِرق من أبناء الأمّة كما قال.

وحصلت منظّمة رامو الكيبيكيّة التي تستخدم الأشجار وسيلة لمواجهة المشاكل البيئيّة على 3،350 ملايين دولار خلال الجولة الأولى من الطلبات.

وزرعت المنظّمة 1،1 مليون شتلة من شجر الصفصاف، وتسعى لزيادة قدراتها إلى 30 مليون شجرة سنويّا.

وقال فرانسيس آلار المؤسّس المشارك والمدير التنفيذي للمنظّمة إنّها اختارت زراعة شجر الصفصاف لأنّه ينمو عشر مرّات أسرع من الغابة التقليديّة.

وتتوقّع وزارة الموارد الطبيعيّة إنفاق 60 مليون دولار في مشروع تمويلي ، ترتفع قيمته إلى 335 مليون دولار سنويّا اعتبارا من العام 2025.

ورحّب شون توماس الباحث في حفظ الغابات في جامعة تورونتو بقرار الحكومة الكنديّة الإعداد لِهذا البرنامج الذي يمتدّ طوال عدّة سنوات، لكنّه تخوّف من أن يتحوّل البرنامج إلى فرصة يستفيد منها السياسيّون لتلميع صورتهم على صعيد مكافحة البيئة.

وتحتاج الحكومة حسب قول توماس إلى مقاربة شاملة لإدارة الغابات، تتضمّن الحفاظ على الغابات الحاليّة التي تمتصّ الكربون.

(سي بي سي/ ديفيد ثورتن/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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