[تقرير] جيهان كامل وباسكال عودة ضمن شخصيات مجلّة لاكتواليتيه لعام 2021

وُلدت محقّقة الوفيات جيهان كامل في مصر. وأصبحت معروفة في كيبيك وكندا من خلال التحقيقين العامين الموكلين إليها في الأشهر الأخيرة وهما التحقيق في وفاة أم شابة تنتمي لشعب الأتيكاميك من السكان الأصليين في ظروف عنصرية ومهينة في أحد مستشفيات كيبيك وكذا التحقيق فيما عُرف بكارثة مراكز الرعاية الطويلة الأمد خلال الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19 بين منتصف آذار مارس ومطلع أيار مايو 2020.

ووصل عدد الوفيات في هذه المراكز إلى 4.000 وفاة بسبب كوفيد-19 في الفترة الممتدّة بين شباط فبراير و أيلول سبتمبر 2020.

ومن جهته، وُلد أخصائي النظارات الطبية والبصريات باسكال عودة في لبنان. وعلى الرغم من أنه غير معروف للجمهور، إلا أنه ينتمي لـ كتيبة الأشخاص الذي شاركوا في عملية التلقيح العامة تلبيةً لدعوة حكومة كيبيك للمشاركة في حملة التطعيم التي بدأت قبل عام.

واختارت مجلة لاكتواليتيه تسعة من الذين شاركوا في عملية التلقيح في كيبيك من خلفيات مختلفة ومتنوعة ، بما فيهم باسكال عودة، الذي يقع متجره للنظارات في القطاع الغربي لجزيرة مونتريال.

والتقى راديو كندا الدولي بباسكال عودة في متجره بعد ظهر يوم الجمعة حيث كان مع ابنه ألكسندر، وهو أخصائي نظارات طبية وبصريات أيضًا. وكان باسكال عودة يستقبل آخر عملائه بعد يوم طويل من العمل.

ولم يكن هذا هو الحال دائمًا في الأشهر الأخيرة ، كما يتذكّر باسكال عودة الذي قال إنّه كان يبدأ يومه في مركز تطعيم قريب من مكان عمله وينتهي في متجره الذي افتتحه عام 1994.

وبدأت مغامرته في التلقيح في كانون الثاني يناير2021. في ذلك الوقت ، كانت حملة التطعيم في كيبيك وكندا بدأت منذ أسبوعين تقريبًا.

ذات يوم، ذهب إلى مستشفى المحاربين القدامى في سانت آن دو بيلفي (Sainte-Anne-de-Bellevue) يقع على بعد حوالي عشرين كيلومترًا غرب متجره على تراب جزيرة مونتريال.

ويقول إنّه يقوم بذلك منذ حوالي 15 سنة لتقديم خدمة النظارات لمرضى المستشفى.

تم اختيار طبيب العيون باسكال عودة مع مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للظهور في قائمة شخصيات عام 2021 لمجلة لاكتيالتيه (L’actualité). الجمعة 3 كانون الأول ديسمبر 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وأوضح له عاملو الصحّة في المستشفى أنه يتعيّن عليه أن يكون مطعّمًا إذا أراد مواصلة تقديم الخدمة للمرضى. ولم يتردد وطلب الحصول على اللقاح.

وأكّد باسكال عودة أنّه لم يتردد أبدًا في الحصول على أيّ لقاح وأنه لا يفهم الأشخاص الذين لا يريدون التطعيم. وهم أنفسهم لا يفهمونني ، كما أضاف.

وانتقد نظريات المؤامرة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و مقاطع الفيديو التي تدّعي أن اللقاحات تحتوي على رقائق أو تمغنط ذراع الشخص المُلقّح.

وحصل فعلًا على الجرعة الأولى من اللقاح المضادّ لكوفيد-19. خلال فترة الانتظار التي تستغرق 15 دقيقة بعد تلقّي اللقاح ، جاء مسؤولون عن عملية التطعيم ليطلبوا منّي ما إذا كنت سأوافق على العمل في مجال التطعيم. حينها، قلت لهم إنّكم مخطئين، فأنا لست طبيبا وليس لدي خبرة في استخدام الحقن.

وأكّد له هؤلاء المسؤولون أنه إذا قبل ، فسوف يقومون بتدريبه. ويتابع هذا التدريب كلّ مشارك في عملية التلقيح بما فيهم الأطباء والممرضات.

وقَبِل باسكال عودة المهمّة بسرور ، على حد قوله، لكنّ بشرط أن يتم تحديد ساعات عمله في الفترة الصباحية.

وفي تلك الفترة، أرسلت نقابته المهنية، نقابة أخصائيي البصريات في كيبيك ، رسالة إلى جميع أعضائها لإبلاغهم بأنه يُسْمح لهم بالمشاركة في عملية التلقيح. وللإشارة فقد اتّخذت نقابات أخرى مثل نقابة الصيادلة القرار نفسه.

وأعقب التدريب الذي كانت مدّته نصف يوم جانب عملي في مركز التلقيح.

عندما بدأت في حملة التطعيم في آذار مارس [2021] ، كنت أقوم بتلقيح كبار السن فقط. وبحلول أيلول سبتمبر، وصلنا إلى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر. نقلا عن باسكال عودة

وبتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2021، تلقى ما يقرب من 84٪ من سكان مقاطعة كيبيك جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضدّ كوفيد-19. وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تلقّيها في المقاطعة 14.194.764 جرعة.

وفي ذروة مشاركته في عملية التلقيح، عمل باسكال عودة 35 ساعة في الأسبوع. وكان يبدأ عمله في الساعة 7:00 صباحًا وينتهي منه في الساعة 2:00 ظهرًا لاستئناف عمله كأخصَائي نظارات طبّية في متجره.

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وسمحت له هذه التجربة بعقد لقاءات، كان أحدها في تموز يوليو الماضي مع نائب دائرته الانتخابية في الجمعية الوطنية الكيبيكية منصف دراجي من الحزب الليبرالي في كيبيك.

لم أكن أعرف حتى أنه كان نائبنا [عن دائرة نيليغان]. وكان أحد الأشخاص القلائل الذين اهتموا بما كنت أفعله خارج عمليةّ التلقيح ، كما قال باسكال عودة.

والتقط النائب المغربي الأصل صورة سيلفي معه ونشرها على صفحته على فيسبوك (انظر أعلاه).

ولم تتوقف سمعة هذا المهاجر اللبناني الذي وصل إلى كندا وهو في العاشرة من عمره مع والديه وشقيقته الكبرى وأخيه الصغير فرارا من الحرب في 1979، بالظهور على صفحة النائب على الفيسبوك.

فقد ظهرت صورة له وهو يقوم بتلقيح شخص مسنّ في الصفحة الأولى لصحيفة محلية (نافذة جديدة)في آذار مارس الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة ، أخبره مسؤولو الخدمات الصحية والاجتماعية في مونتريال أنّ مجلّة لاكتواليتيه تعتزم نشر موضوع حول العاملين في عملية التلقيح وأنّها تودّ أخذ صور لبعضهم. واقترحوا عليه المشاركة، فقبل.

ويقول باسكال عودة أنّ التصوير تطلّب نصف يوم بكامله في مونتريال في استوديوهات المصور كريستيان بليه الذي أوكلت إليه المجلة ملفّ صور شخصيات العام.

وفي الوقت الحالي، تقلصت ساعات عمل باسكال عودة في مجال التطعيم لأنّ مراكز التلقيح التي يعمل بها أصبحت تطالبه بالعمل بعد الظهر وهي الفترة التي ألتقي فيها بعملائي ، كما يؤكد هذا اللبناني الذي لا زال مرتبطًا ببلده الأصلي.

من الصّعب ترك بلدك وأنت في سن العاشرة. أنا وأختي التي كانت تبلغ من العمر 14 عامًا لا زلنا نشعر بالخزن لأن لدينا خلفيات وأصدقاء ومدرسة وذكريات هناك. والأمر مختلف قليلا مع شقيقنا الذي كان يبلغ من العمر 6 سنوات والذي لا يشعر كثيرًا بالحنين إلى لبنان. ، كما يؤكّد باسكال عودة الذي يقول إنه يحبّ العودة من وقت لآخر إلى لبنان وزيارة الأماكن التي عاش فيها خلال سنواته العشر الأولى.

ويتذكر أنّ عائلته جاءت إلى كندا على أمل العودة إلى لبنان ما إن تهدأ الأمور هناك. ولكنّ العودة أصبحت تبدو أصعب مع مرور الزمن.

وفي نهاية دراسته الثانوية ، تم قبول باسكال عودة في معهد التعليم العام والمهني (CEGEP)في منطقة مونتريال ليصبح اختصاصي بصريات مثل والده ، لكنه كان يحلم بأن يصبح طيارًا.

وكان خياره الوحيد في ذلك الوقت هو الالتحاق بالجيش الكندي لأنّ الحظّ لم يسعفه في التسجيل في تقنية الطيران في معهد CEGEP في مدينة شيكوتيمي.

وأثنته دموع والدته عن الالتحاق بالجيش حيث قالت له: تركنا الحرب ولم نأت إلى هنا [إلى كندا] للقيام بالشيء نفسه مرة أخرى .

محقّقة الوفيات في كيبيك، جيهان كامل. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

جيهان كامل

كلّفت مجلّة لاكتواليتيه جوزيه بوالو، كاتبة عمود ورئيسة التحرير السابقة ليومية لودوفوار (Le Devoir)، بمهمة كتابة بورتريه لمحقّقة الوفيات جيهان كامل.

وأكّدت الصحفية على البعد الإنساني للنهج الذي تتّبعه جيهان كامل التي هي أيضًا محامية مدرجة في قائمة نقابة المحامين في كيبيك منذ 2006.

وفي حوار موجز مع راديو كندا الدولي ، قالت محقّقة الوفيات إنّها من مواليد مصر لأبوين مصريين. وهما نموذجان رائعان من المرونة والشجاعة.

تأثرت بنص السيدة جوزيه بوالو [كاتبة عمود في مجلّة لاكتواليتيه]، لكنني يجب أن أتحلى بالتواضع في مثل هذه الظروف [التحقيق في الوفيات في مراكز الرعاية الطويلة الأمد]. لا ينبغي أن أكون الشخص الذي يٌحتفل به بل العائلات. أفضّل البقاء في الظلّ لأكون صوتها. نقلا عن جيهان كامل

وسلّطت الصحفية الضوء على عمل جيهان كامل في تحقيقها حول وفاة جويس إشاكوان، وهي أم شابة تنتمي لشعب الأتيكاميك من السكان الأصليين.

وكتبت أيضًا عن كارثة وفاة العديد من الأشخاص المسن]ن المقيمين مراكز الرعاية الطويلة الأمد في كيبيك خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وذكرت الصحفية تحقيقًا آخر قامت به جيهان كامل في عام 2019. ويتعلق هذا التحقيق بوفاة والدة الزعيم السابق لحزب الكتلة الكيبيكة جيل دوسيب. وقد لقت المرأة البالغة من العمر 93 عامًا حتفها بردًا بعد أن وجدت نفسها عالقة خارج مقرّ إقامتها ليلة باردة من فصل الشتاء الكندي.

ولا تعطي محقّقة الوفيات مقابلات للصحافة ما عدا الندوات الصحفية.

وتمّ تعين جيهان كامل في آب أغسطس 2017 من قبل حكومة كيبيك في منصب محقّقة الوفيات.

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