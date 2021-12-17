3. نتائج انتخابية فدرالية

جرت أول انتخابات فدرالية في كندا عام 1867، بين 7 آب (أغسطس) و20 أيلول (سبتمبر). وكانت الاتحادية الكندية قد أبصرت النور في الأول من تموز (يوليو) من ذاك العام وكانت تضمّ أربع مقاطعات فقط: أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) ونوفا سكوشا.

اطّلع على نتائج جميع الانتخابات الفدرالية العامة من عام 2000 إلى عام 2021: الأحزاب المشاركة وعدد النواب المنتخبين لكل حزب والنسبة المئوية من أصوات المقترعين التي حصل عليها كل حزب على امتداد كندا إضافة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات.

الانتخابات العامة في 20 أيلول / سبتمبر 2021

الحزب الليبرالي الكندي 160 نائباً، 32.62%

حزب المحافظين 119 نائباً، 33.74%

الكتلة الكيبيكية 32 نائباً، 7.64% (الكتلة الكيبيكية لا تقدّم مرشّحين سوى في مقاطعة كيبيك)

الحزب الديمقراطي الجديد 25 نائباً، 17.83%

الحزب الأخضر 2 (نائبان) 2.33%

حزب الشعب الكندي 0 نائب 4.94%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 62.89%

زعيم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو قاد حزبه إلى الفوز في ثلاث انتخابات عامة متتالية (2015 و2019 و2021)، بحكومة أكثرية في المرة الأولى وحكومة أقلية في المرتيْن التاليتيْن، ونراه في هذه الصورة مجيباً على سؤال في مجلس العموم عام 2018. الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

الانتخابات العامة في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2019

الحزب الليبرالي 157 نائباً، 33.1%

حزب المحافظين 121 نائباً، 34.34%

الحزب الديمقراطي الجديد 32 نائباً، 15.9%

الكتلة الكيبيكية 24 نائباً، 4.7%

الحزب الأخضر 3 نواب، 6.5%

مستقلون 1 (نائب واحد)، 0.4%

حزب الشعب الكندي 0 نائب، 1.6%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 67.03%

الانتخابات العامة في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2015

الحزب الليبرالي 184 نائبا، 39.7%

حزب المحافظين 99 نائبا، 31.9%

الحزب الديمقراطي الجديد، 44 نائبا، 19.7%

الكتلة الكيبيكية 10 نواب، 4.7%

الحزب الأخضر، 1 (نائب واحد)، 3.5%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 68.3%

جاك لايتون، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد من 25 كانون الثاني (يناير) 2003 حتى وفاته في 22 آب (أغسطس) 2011، قاد حزبه اليساري التوجه إلى أفضل نتيجة تاريخية له في الانتخابات الفدرالية العامة في 2 أيار (مايو) 2011. فقد حلّ الحزب ثانياً ليصبح للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1961 حزبَ المعارضة الرسمية. الصورة: AFP/Getty Images / Geoff Robins

الانتخابات العامة في 2 أيار / مايو 2011

حزب المحافظين 166 نائبا، 39.6%

الحزب الديمقراطي الجديد 103 نواب، 30.6%

الحزب الليبرالي 34 نائبا، 18.9%

الكتلة الكيبيكية 4 نواب، 6.1%

الحزب الأخضر 1 (نائب واحد)، 3.9%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 61.4%

الانتخابات العامة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2008

حزب المحافظين 143 نائبا، 46.4%

الحزب الليبرالي 77 نائبا، 25%

الكتلة الكيبيكية 49 نائبا، 15%

الحزب الديمقراطي الجديد 37 نائبا، 12%

مستقلون 2 (نائبان)، 0.6%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 58.8%

الزعيم الأسبق لحزب المحافظين الكندي ستيفن هاربر قاد حزبه إلى الفوز في ثلاث انتخابات عامة متتالية (2006 و2008 و2011)، بحكومة أقلية في المرتيْن الأولييْن وحكومة أكثرية في المرة الثالثة. الصورة: Frank Gunn

الانتخابات العامة في 23 كانون الثاني / يناير 2006

حزب المحافظين 124 نائبا، 36%

الحزب الليبرالي 103 نواب، 30.2%

الكتلة الكيبيكية 51 نائبا، 10.5%

الحزب الديمقراطي الجديد 29 نائبا، 17.5%

مستقلون 1 (نائب واحد)، 5%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 64%

الانتخابات العامة في 28 حزيران / يونيو 2004

الحزب الليبرالي 135 نائبا، 36.7%

حزب المحافظين 99 نائبا، 29.6%

الكتلة الكيبيكية 54 نائبا، 12.4%

الحزب الديمقراطي الجديد، 19 نائبا، 15.7%

مستقلون 1 (نائب واحد)، 0.3%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 60.9%

جان كريتيان، زعيم الحزب الليبرالي الكندي الفائز في انتخابات 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 العامة. وكانت تلك المرة الثالثة على التوالي التي يقود فيها كريتيان الليبراليين إلى الفوز بحكومة أكثرية.

الانتخابات العامة التي جرت في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2000

الحزب الليبرالي 172 نائبا، 40.8%

حزب التحالف الكندي 66 نائبا، 25.5%

الكتلة الكيبيكية 38 نائبا، 10.7%

الحزب الديمقراطي الجديد 13 نائبا، 8.5%

الحزب التقدمي المحافظ 12 نائبا، 12.2%

نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 61.2%

من موقع مجلس العموم الكندي: نتائج الانتخابات الفدرالية من عام 1867 إلى عام 2004 (نافذة جديدة)، بالفرنسية والإنكليزية، لغتيْ كندا الرسميتيْن.