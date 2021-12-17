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3. نتائج انتخابية فدرالية
تم تعديل قانون الانتخابات في كندا عام 2007 وأصبح واجباً، من حيث المبدأ، إجراء الانتخابات الفدرالية في موعد محدد هو ثالث يوم اثنين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) بعد مرور أربع سنوات على الانتخابات السابقة.
جرت أول انتخابات فدرالية في كندا عام 1867، بين 7 آب (أغسطس) و20 أيلول (سبتمبر). وكانت الاتحادية الكندية قد أبصرت النور في الأول من تموز (يوليو) من ذاك العام وكانت تضمّ أربع مقاطعات فقط: أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) ونوفا سكوشا.
اطّلع على نتائج جميع الانتخابات الفدرالية العامة من عام 2000 إلى عام 2021: الأحزاب المشاركة وعدد النواب المنتخبين لكل حزب والنسبة المئوية من أصوات المقترعين التي حصل عليها كل حزب على امتداد كندا إضافة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات.
الانتخابات العامة في 20 أيلول / سبتمبر 2021
الحزب الليبرالي الكندي 160 نائباً، 32.62%
حزب المحافظين 119 نائباً، 33.74%
الكتلة الكيبيكية 32 نائباً، 7.64% (الكتلة الكيبيكية لا تقدّم مرشّحين سوى في مقاطعة كيبيك)
الحزب الديمقراطي الجديد 25 نائباً، 17.83%
الحزب الأخضر 2 (نائبان) 2.33%
حزب الشعب الكندي 0 نائب 4.94%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 62.89%
الانتخابات العامة في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2019
الحزب الليبرالي 157 نائباً، 33.1%
حزب المحافظين 121 نائباً، 34.34%
الحزب الديمقراطي الجديد 32 نائباً، 15.9%
الكتلة الكيبيكية 24 نائباً، 4.7%
الحزب الأخضر 3 نواب، 6.5%
مستقلون 1 (نائب واحد)، 0.4%
حزب الشعب الكندي 0 نائب، 1.6%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 67.03%
الانتخابات العامة في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2015
الحزب الليبرالي 184 نائبا، 39.7%
حزب المحافظين 99 نائبا، 31.9%
الحزب الديمقراطي الجديد، 44 نائبا، 19.7%
الكتلة الكيبيكية 10 نواب، 4.7%
الحزب الأخضر، 1 (نائب واحد)، 3.5%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 68.3%
الانتخابات العامة في 2 أيار / مايو 2011
حزب المحافظين 166 نائبا، 39.6%
الحزب الديمقراطي الجديد 103 نواب، 30.6%
الحزب الليبرالي 34 نائبا، 18.9%
الكتلة الكيبيكية 4 نواب، 6.1%
الحزب الأخضر 1 (نائب واحد)، 3.9%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 61.4%
الانتخابات العامة في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2008
حزب المحافظين 143 نائبا، 46.4%
الحزب الليبرالي 77 نائبا، 25%
الكتلة الكيبيكية 49 نائبا، 15%
الحزب الديمقراطي الجديد 37 نائبا، 12%
مستقلون 2 (نائبان)، 0.6%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 58.8%
الانتخابات العامة في 23 كانون الثاني / يناير 2006
حزب المحافظين 124 نائبا، 36%
الحزب الليبرالي 103 نواب، 30.2%
الكتلة الكيبيكية 51 نائبا، 10.5%
الحزب الديمقراطي الجديد 29 نائبا، 17.5%
مستقلون 1 (نائب واحد)، 5%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 64%
الانتخابات العامة في 28 حزيران / يونيو 2004
الحزب الليبرالي 135 نائبا، 36.7%
حزب المحافظين 99 نائبا، 29.6%
الكتلة الكيبيكية 54 نائبا، 12.4%
الحزب الديمقراطي الجديد، 19 نائبا، 15.7%
مستقلون 1 (نائب واحد)، 0.3%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 60.9%
الانتخابات العامة التي جرت في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2000
الحزب الليبرالي 172 نائبا، 40.8%
حزب التحالف الكندي 66 نائبا، 25.5%
الكتلة الكيبيكية 38 نائبا، 10.7%
الحزب الديمقراطي الجديد 13 نائبا، 8.5%
الحزب التقدمي المحافظ 12 نائبا، 12.2%
نسبة المشاركة في هذه الانتخابات: 61.2%
من موقع مجلس العموم الكندي: نتائج الانتخابات الفدرالية من عام 1867 إلى عام 2004 (نافذة جديدة)، بالفرنسية والإنكليزية، لغتيْ كندا الرسميتيْن.
السياسة الكندية: فهمُ النظام السياسي الكندي
2. كيف تُجرى الانتخابات الفدرالية الكندية؟
3. نتائج انتخابية فدرالية
4. نقاش مستمر حول الملف الدستوري