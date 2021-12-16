متحوّر أوميكرون : علامات الاستفهام كثيرة، والبحث عن أجوبة أكيدة مستمرّ

ويحذّر الخبراء من احتمال أن تتجاوز المستشفيات حول العالم قدراتها الاستيعابيّة (نافذة جديدة)بسبب هذه الموجة الجديدة من كورونا.

وقال د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لِمنظّمة الصحّة العالميّة إنّ أوميكرون ينتشر بسرعة لم نشهدها مع المتحوّرات الأخرى.

علّمتنا التجربة أنّ الاستهانة بمتحوّر أوميكرون تعرّضنا للخطر، وحتّى لو كان أوميكرون يتسبّب بمرض أقلّ شدّة، فإنّ عدد الحالات المرتفع قد يضغط على الأنظمة الصحيّة قال المدير العام لِمنظّمة الصحّة العالميّة.

ورغم أنّ المعلومات الأوليّة الواردة من جنوب أفريقيا تفيد أنّ أوميكرون لا يؤدّي إلى أمراض شديدة،فإنّ العلماء بحاجة للمزيد من البيانات لتأكيد هذا الأمر.

يثير الانتشار المتسارع لِمتحوّر أوميكرون المخاوف من احتمال ارتفاع عدد حالات الاستشفاء الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وعلى سبيل المثال، قد تختلف تداعيات أوميكرون في جنوب أفريقيا التي يشكلّ الشباب فيها نسبة كبيرة من عدد السكّان،

عن كندا حيث معدّل كبار السنّ مرتفع.

ومن الصعب مقارنة التداعيات التي يؤدّي إليها أوميكرون في دول مختلفة، نظرا لاختلاف تركيبة السكّان من حيث العمر والجنس، ومعدّل التطعيم ضدّ كوفيد-19 واللّقاح المستخدَم في كلّ منها.

ولدى كندا معدّل تطعيم من بين الأعلى في العالم، واعتمدت السلطات الصحيّة الكنديّة زيادة الفترة الزمنيّة التي تفصل بين الجرعتَين الأولى والثانية من اللّقاح.

وأظهرت إطالة المهلة الزمنيّة فعاليّتها في التصدّي لمتحوّر دلتا، ومن غير المعروف بعد إن كانت ستكون فعّالة في التصدّي لِمتحوّر أوميكرون.

وتسارع ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 اليومي في العديد من الدول حول العالم منذ ظهور متحوّر أوميكرون.

وفي مقاطعة كيبيك، ارتفع العدد منذ 13 كانون الأوّل ديسمبر الجاري، وتجاوز الألفي حالة في اليوم كما قال وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه، وتبعه ارتفاع في عدد حالات الاستشفاء.

وحذّر الوزير دوبيه من التداعيات المحتملة على قدرة المستشفيات الاستيعابيّة في حال استمرّ العدد في الارتفاع.

ويرتفع عدد حالات الاستشفاء بالإجمال بعد أسبوعين على ارتفاع عدد حالات الإصابة بِمرض كوفيد-19.

وتوقّعت نماذج كوفيد - 19 في بريتيش كولومبيا أن تتجاوز مستشفيات المقاطعة قدراتها الاستيعابيّة في غضون شهر.

وتبحث مانيتوبا في إلغاء بعض العمليّات الجراحيّة المجدولة مسبقا بسبب ارتفاع عدد حالات الاستشفاء في المقاطعة.

وفي أونتاريو، تتوقّع السلطات أن يتضاعف عدد الحالات في وحدات العناية المركّزة، وأن يتراوح بين 250 إلى 400 حالة منتصف شهر كانون الثاني يناير المقبل.

وتوالت الدراسات المتعلّقة بفعاليّة اللّقاحات في الحماية من السلالات المتحوّرة.

ويحذّر الخبراء من أنّ متحوّر أوميكرون السريع الانتشار قد يصيب الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل الأشخاص غير المطعَّمين والمسنيّين والمنقوصي المناعة.

ويواجه هؤلاء الأشخاص خطر تطوير أعراض شديدة من مرض كوفيد-19 وخطر الاستشفاء، ما يترك تداعيات على النظام الصحّي.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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