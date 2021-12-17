2. كيف تُجرى الانتخابات الفدرالية؟

من يحق له التصويت في الانتخابات الكندية؟

لكل مواطن كندي ما فوق الثامنة عشرة حق التصويت بما في ذلك المساجين وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة الكندية العليا في 31 من شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2002. يشار إلى أن بعض الذين يشغلون وظائف عامة لا يحق لهم التصويت: المدير العام للانتخابات ومساعده.

باستطاعة الناخبين تسجيل أنفسهم على اللائحة الانتخابية التي تصدر استنادا للسجل الوطني للناخبين. وباستطاعة الكنديين تسجيل أنفسهم في مكاتب الاقتراع خلال فترة مراجعة اللائحة التي تنتهي عادة قبل ستة أيام فقط من يوم الانتخاب. كما يمكن التسجيل في مكتب الاقتراع على قسيمة خاصة أو في مكتب الاقتراع في يوم الانتخاب نفسه.

يشار إلى أن غالبية الناخبين يختارون التصويت في يوم الاقتراع وفي دائرتهم الانتخابية أي في المكان المحدد في بطاقة المعلومات التي وصلت إليهم بالبريد.

غير أنه يمكن التصويت أيضا من خلال قسيمة خاصة بالتسجيل قبل ستة أيام كحد أقصى من موعد الانتخاب. والقسيمة الانتخابية هذه مختلفة إذ توجب على الناخب أن يكتب بنفسه اسم المرشح الذي اختاره.

مواطنة تضع قسيمة الاقتراع في الصندوق المخصص لهذه الغاية خلال الانتخابات الفدرالية العامة في كندا في 20 أيلول (سبتمبر) 2021. الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

من يحق له أن يترشح للانتخابات؟

يستطيع أي مواطن كندي في سن الثامنة عشرة وما فوق أن يترشح للانتخابات في كندا باستثناء من كان قد وجد مذنبا بارتكاب جنحة تتعلق بالقانون الانتخابي الكندي أو من كان مسجونا.

كما أنه لا يمكن لبعض المكلفين بمهام عمومية أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات مثل بعض القضاة وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب المحليين أو عن الأقاليم والمدير العام للانتخابات ومساعده بالإضافة لمدراء الاقتراع.

ويستطيع المرشحون تمثيل حزب ما أو أن يكونوا مرشحين مستقلين أي دون أن يكونوا على ارتباط بأحد.

وعلى المرشح للانتخابات أن يعين مندوبا رسميا عنه يكون مسؤولا عن النفقات الانتخابية. وعلى المرشح للانتخابات أن يدفع ضمانة قيمتها 1000 دولار كندي تعاد إليه عندما يقدم مندوبه الرسمي تقريره عن النفقات الانتخابية والإيصالات الرسمية التي لم تستخدم.

ويتم انتخاب النواب لمدة خمس سنوات غير أنه عندما تتمتع حكومة ما بغالبية المقاعد في مجلس النواب فإن رئيس الوزراء يطلق انتخابات عامة عادة في السنة الرابعة لولايته.

اجتماع لمجلس العموم الكندي في أوتاوا عام 1941. الصورة: La Presse canadienne

كيف يتم انتخاب النواب؟

يتم انتخاب النواب في كندا بطريقة الاقتراع الاسمي بغالبية الأصوات وفي دورة واحدة. وباستطاعة كل ناخب أن ينتخب المرشح الذي يقع عليه اختياره في دائرته الانتخابية. والمرشح الذي يفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين يصبح نائبا عن تلك الدائرة. والحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الدوائر الانتخابية يشكل الحكومة.

كما أن العملية الانتخابية لا تأخذ بالحسبان أي عناصر نسبية أي أن حزبا ما يستطيع تشكيل حكومة دون أن يكون قد حصل على أكبر عدد من الأصوات على المستوى الكندي.

في المقابل، يؤخذ بعين الاعتبار في الدوائر الانتخابية الكثافة الديمغرافية للسكان في المقاطعات والأقاليم. وعلى ضوء التغييرات التي تلاحظ في سجل الناخبين الكندي تجري إعادة تقييم عدد النواب في مجلس العموم وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

شريط لهيئة الانتخابات الكندية حول الانتخابات الفدرالية التي جرت في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2019:

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كم تكلف الانتخابات العامة في كندا؟

تُقدَّر تكلفة الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة التي جرت في 20 أيلول (سبتمبر) بنحو 610 ملايين دولار، ما يجعل منها الانتخابات الأغلى في تاريخ الاتحادية الكندية وبتكلفة تزيد بنحو 100 مليون دولار عن الانتخابات الفدرالية العامة السابقة في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

وفي ما يلي نفقات تنظيم انتخابات عامة سابقة (بملايين الدولارات دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم)

*أنشطة لتنظيم انتخابات في دوائر انتخابية (1)

كلفت هذه الأنشطة في الانتخابات التي جرت في عام 2006 وهي الانتخابات العامة التاسعة والثلاثون في كندا 126.1 مليون دولار.

كلفت هذه الأنشطة في الانتخابات التي جرت في عام 2004 وهي الانتخابات العامة الثامنة والثلاثون في كندا 108.0 ملايين دولار.

كلفت هذه الأنشطة في الانتخابات التي جرت في عام 2000 وهي الانتخابات السابعة والثلاثون في كندا 89.4 مليون دولار

*أنشطة على علاقة بالإعداد لانتخابات عامة في كندا في العاصمة أوتاوا(2)

كلفت هذه الأنشطة في الانتخابات التي جرت في عام 2006 ما قيمته 92.8 مليون دولار

كلفت هذه الأنشطة في الانتخابات التي جرت في عام 2004 ما قيمته 110.6 ملايين دولار

كلفت هذه الأنشطة في الانتخابات التي جرت في عام 2000 ما قيمته 86.3 مليون دولار

*تسديد نفقات انتخابية لمرشحين ولأحزاب سياسية (إعادة هذه النفقات)

تمت إعادة 53.7 مليون دولار عن الانتخابات التي جرت في عام 2006

تمت إعادة 56.2 مليون دولار عن الانتخابات التي جرت في عام 2004

تمت إعادة 24.9 مليون دولار عن الانتخابات التي جرت في عام 2000

*المجموع العام للنفقات

272.6 مليون دولار في الانتخابات التي جرت في عام 2006

274.8 مليون دولار في الانتخابات التي جرت في عام 2004

200.6 مليون دولار في الانتخابات التي جرت في عام 2000

ملاحظة عن (1) تتضمن نفقات موظفي الانتخابات ومندوبي صناديق الاقتراع وطباعة اللوائح الانتخابية ونفقات إيجار مكاتب لمدراء الاقتراع ومكاتب للاقتراع

ملاحظة عن (2) تتضمن نفقات المعدات الانتخابية وإعداد مدراء الانتخاب وبقية الموظفين وتجديد المعلومات في السجل الوطني للناخبين الكنديين والحملات الدعائية والتوعية وشبكة التكنولوجيا والمعلومات

وفقاً لتقديرات الانتخابات الكندية، بلغت تكلفة الانتخابات العامة الـ42، في تشرين الأول / أكتوبر 2015، 443 مليون دولار.

هذه زيادة بنسبة 53٪ تقريباً مقارنة بالانتخابات العامة السابقة، وهي الـ41 في عام 2011 ، والتي كلفت 289.7 مليون دولار.

في الانتخابات العامة الأربعين قدرت التكلفة بمبلغ 288.2 مليون دولار (المصدر: تقرير كبير موظفي الانتخابات في كندا).

القواعد المتبعة في تمويل الأحزاب السياسية

زعماء الاحزاب الخمسة التي تمكنت من إيصال مرشحين إلى مجلس العموم في الانتخابات العامة الأخيرة في 20 أيلول (سبتمبر) 2021، من اليمين بدءاً بالصف الأعلى: زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم حزب المحافظين إرين أوتول، زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو، زعيمة الحزب الأخضر أنامي بول وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ. الصورة: Radio-Canada

تم إدخال جملة من التعديلات الهامة على القانون الانتخابي الكندي في سياق ما يعرف بفضيحة رعاية المهرجانات التي هزت بقوة وجود الحزب الليبرالي في السلطة مطلع الألفية الثالثة (جرت هذه الصفقات بين أعوام 1997 و2003 وتم تكليف لجنة تحقيق للنظر في القضية برئاسة القاضي غومري).

يشار إلى أن تمويل الأحزاب السياسية يتم حاليا عبر مصدرين: مساهمات الأفراد والتمويل العام.

وكانت سلسلة تعديلات على قواعد تمويل الأحزاب السياسية قد فرضت مزيدا من القيود على طرق التمويل الخاصة. وفي طليعة هذه التعديلات التي انبثقت عن مشروع القانون C-24 ودخلت حيز التطبيق في عام 2004 في ظل حكومة الحزب الليبرالي بزعامة جان كريتيان. كما تم اعتماد قواعد إضافية في ظل حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر ودخلت حيز التطبيق في عامي 2007 و2008.

وبموجب هذه القوانين، تحظر كندا المساهمات المالية للشركات والنقابات وما إلى غير ذلك من جمعيات على عكس ما هو مطبق في غالبية المقاطعات والأقاليم الكندية. يضاف إلى ذلك أن مساهمات الأفراد في تمويل الأحزاب السياسية تخضع لسقف معين وتتبع مؤشر غلاء المعيشة.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع حرمان الأحزاب السياسية من تمويل الشركات والنقابات زاد في المقابل تمويلها العام المباشر.

عملة ورقية ومعدنية كندية. الصورة: getty images/istockphoto / Devonyu

مساهمات الأفراد في تمويل الأحزاب

باستطاعة الأفراد المساهمة بالمبالغ المحددة أدناه حسب سقف تم اعتماده في عام 2011:

مبلغ 1100 دولار كندي كحد أقصى سنويا تدفع للجهات المسؤولة في كل حزب مسجل رسميا على المستوى الكندي،

ما مجموعه 1100 دولار كحد أقصى سنويا لمجموع جمعيات الدائرة الانتخابية للحزب المسجل وإلى مرشحيه للانتخابات وإلى مرشحيه للزعامة،

مبلغ 1100 دولار كحد أقصى لكل مرشح مستقل في حال الدعوة لانتخابات،

ما مجموعه 1100 دولار كحد أقصى لمجموع المرشحين في سباق لزعامة حزب ما.

هذا وفي شهر مارس آذار من عام 2011، أعلنت مديرية الانتخابات الكندية عن تعديل في سقف المساهمات للأحزاب السياسية فرفعت هذا السقف إلى 1200 دولار كندي. ويدخل هذا التعديل حيز التطبيق في عام 2012.

ويحظر القانون الانتخابي التبرعات التي مصدرها خارج كندا. كما يسمح بالتبرعات المغفلة المصدر شرط أن لا تتعدى قيمتها 20 دولارا كنديا.

إن القانون الفدرالي الكندي حول المساءلة يحظر على أي كان القبول بهدية أو أية منفعة مشابهة بدءا من الوقت الذي يصبح فيه مرشحا. ويضم تعبير ’’هدية‘‘ حسب هذا القانون كافة المبالغ المالية أو الخدمات أو السلع المقدمة دون مقابل أو بسعر أدنى من قيمتها التجارية المتعارف عليها.

التمويل العام للأحزاب السياسية

تحصل التنظيمات السياسية من الدولة الكندية على مخصصات سنوية يتم تحديدها انطلاقا من عدد الأصوات التي نالتها هذه الأحزاب والتنظيمات خلال الانتخابات الأخيرة وتتوزع على أربعة فصول سنوية أي كل ثلاثة أشهر. ويتم تصحيح هذه المخصصات انسجاما مع معدلات التضخم.

ففي عام 2011، وصل مبلغ هذه المخصصات إلى دولارين عن كل صوت فاز به الحزب. وللحصول على تمويل عام يتوجب أن يكون الحزب قد فاز باثنين بالمئة من الأصوات المعترف بها على الأقل على المستوى الكندي أو على خمسة بالمئة من الأصوات المعترف بها في الدوائر الانتخابية التي كان له مرشحون فيها.

على صعيد آخر، تسدد الدولة الكندية جزءا من النفقات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية شرط أن يكونوا قد حصلوا على نسبة معينة من أصوات الناخبين. إن المعايير المعتمدة بالنسبة للأحزاب مشابهة للمعايير المعتمدة للمخصصات المالية.

كما تقر الدولة بما يعرف بالائتمان الضريبي (تخفيض مبلغ المساهمة من تصريح ضريبة الدخل) عن مساهمات مدفوعة لمرشح ما أو لحزب سياسي ما معتبرة إياها بمثابة تمويل عام غير مباشر.

أحكام إضافية

تخضع النفقات الانتخابية للمرشحين والأحزاب لسقف معين يتم تحديده وفقا لعدد الناخبين المسجلين.

يتوجب التصريح عن كل تبرع بمئتي دولار أو أكثر.

أخيرا، يتوجب على كافة المرشحين والجمعيات التابعة لدائرة انتخابية ما وقيادات الأحزاب على المستوى الكندي أن تقدم تقارير مالية.