أستراليا تحقّق في مقتل نساء من السكّان الأصليّين وتأخذ بالاعتبار تجربة كندا

ويشمل عمل اللجنة التحقيق في عدد النساء والأطفال الذين تعرّضوا للقتل أو الخطف في أستراليا.

ورغم أنّ أجهزة الشرطة في الأقاليم جمعت بعض البيانات، فليس هناك بيانات متوفّرة على الصعيد الوطنيّ حول عدد النساء ضحايا القتل والخطف.

و السناتورة دوريندا كوكس مولودة في ولاية أستراليا الغربيّة حيث يشكّل السكّان الأصليّون 17،5 بالمئة من حالات الخطف التي لم تجد السلطات حلّا لها بعد.

وكانت كوكس تعمل ضابطة في الشرطة، ولكنّها كانت تشعر أحيانا بالعجز في هذا الدور ، ورأت بأمّ العين التحيّز عن وعي أو غير وعي عندما يجري الحديث عن الأمم الأوائل كما قالت.

وتبحث لجنة التحقيق أيضا في الفوارق بين التحقيق في مقتل نساء وأطفال من السكّان الأصليّين والموارد المخصّصة له، مقارنة بالتحقيق في مقتل أشخاص لا ينتمون إلى السكّان الأصليّين.

وخلافا للتحقيق في مقتل واختفاء نساء وفتيات من السكّان الأصليّين في كندا (نافذة جديدة)، الذي أوكلت الحكومة إلى لجنة مهمّة القيام به، سوف يقود التحقيق في أستراليا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

والتحقيق في أستراليا أصغر نطاقا ممّا كان عليه في كندا، ولم يتمّ بعد تحديد الموازنة المخصّصة له.

وتمّ تحديد الجدول الزمني للمرحلة الأولى من التحقيق بستّة أشهر، على أن يتمّ تقديم تقرير مؤقّت في حزيران يونيو 2022.

وقالت السناتورة كوكس إنّ وزير شؤون السكّان الأصليّين كين وايَت دعَم التحقيق، وأعربت عن اعتقادها بأنّه سيوفّر الموارد الضروريّة له.

وقامت السناتورة دارندي كوكس بزيارة إلى كندا عام 2018، والتقت في العاصمة أوتاوا بِجمعيّة نساء السكّان الأصليّين وأعضاء في الشرطة الملكيّة الكنديّة و السناتورة كيم بيت، وبحثت معهم في التحقيق الذي أجرته كندا بشأن مقتل وخطف نساء وفتيات من السكّان الأصليّين.

وأشارت كوكس إلى أنّ لجنة التحقيق الأستراليّة سوف تأخذ بالاعتبار التجربة الكنديّة عندما تضع الخطط المتعلّقة بجلسات الاستماع وتقديم الطلبات.

وترى هانّا ماغلِيد الأستاذة المشارِكة في جامعة بيرث وعضوة مُنتدى الأمم المتّحدة الدائم حول قضايا السكّان الأصليّين أنّه ينبغي أنّه ينبغي أن تتطلّع أستراليا إلى التحقيق الذي أجرته كندا في وقت تبحث في أفضل السبل لإجراء التحقيق الخاصّ بها.

وأعرب أفراد من عائلات النساء ضحايا القتل والخطف عن أملهم في أن يؤدّي التحقيق إلى التغيير، في حين شكّك آخرون في ذلك.

ومن المهمّ كما تقول عضوة مجلس الشيوخ الاسترالي دوريندا كوكس أن يقود التحقيق الأشخاص المناسِبون، وسوف تكون هي شخصيّا مع السناتورة ليديا ثورب من بين أعضاء اللجنة.

(سي بي سي/أليسيا بريدجز/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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