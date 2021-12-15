نوفا سكوشا: ارتفاع عدد حالات كوفيد- 19 يسرّع عطلة الميلاد في مدارس المقاطعة

وكان من المفترض أن يستمرّ التلاميذ في متابعة الدروس حضوريّا حتّى يوم الثلاثاء المقبل، وسوف يواصل الأساتذة العمل يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، إلّا في حال كان أحدهم في الحجر الصحّي، كما يستمرّ العمل في مراكز التعليم الخاصّة بالتلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم خاصّ.

القرار عمليّ وتمّ اتّخاذه بناء على ضغط من قبل الجسم التعليمي قالت وزيرة التربية بيكي دروهان في بيان.

وتابعت مؤكّدة أنّ مدارس المقاطعة آمنة، وليس هناك انتشار لِعدوى كوفيد-19 بداخلها ولا من خلالها.

د. روبرت سترانغ رئيس الخدمات الطبيّة في نوفا سكوشا أعلن تدابير وقائيّة جديدة في المقاطعة بعد ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 اليومي الصورة: Radio-Canada / CBC

القرار هو نتيجة للتحدّيات المرتبطة بعدد الأشخاص الذين يلتزمون بتوجيهات الصحّة العامّة بِحجر أنفسهم في حال اختلطوا مع أشخاص مصابين قالت وزيرة التربية في حكومة نوفا سكوشا بيكي دروهان في حديث إلى سي بي سي.

وأفادت الوزارة أنّ بعض المدارس تحوّلت نحو التعليم عن بعد، ومن المتوقّع أن يلحق بها عدد صغير اعتبارا من يوم غد الخميس.

ولن تكون المدارس مضطرّة لِتقديم الدروس عن بعد الأسبوع المقبل، وأوضحت وزيرة التربية أنّ التحوّل من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد ليس بالأمر السهل ولا يتمّ بسرعة، وبعض المدارس مجهّزة أفضل من سواها لذلك.

وأوضحت أنّه سيكون بإمكان الأساتذة التعويض عن يومي الدراسة اللّذين يفوّتهما التلاميذ الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزيرة التربية عن قرار تسريع عطلة الميلاد المدرسيّة بعد أن تجاوز عدد حالات كوفيد-19 المئة حالة يوميّا لأيّام متتالية، وبلغ 178 حالة يوم الأربعاء .

وتلقّت بعض المدارس في الأسابيع الماضية إخطارات تعرّض للإصابة، ولدى المقاطعة لائحة بأسماء المدارس المعرّضة لعدوى كوفيد-19 (نافذة جديدة).

وأثنت د. ليزا باريت أخصّائيّة الأمراض المعدية في جامعة دلهاوزي على قرار حكومة نوفا سكوشا إغلاق المدارس مبكّرا، نظرا لسرعة انتشار متحوّر أوميكرون ومتحوّر دلتا في الداخل، وفي حال الاختلاط عن قرب وعدم وضع الكمامة.

والكمامة حسب قول د. باريت أفضل وسيلة للوقاية في المدارس، والحفاظ على مستوى متدنٍ من العدوى في المجتمع.

وفي حال فشلت الجهود على هذا الصعيد، تصبح الأماكن المغلقة مواتية لانتشار عدوى كوفيد-19، وبصورة خاصّة لدى الأشخاص غير المطعَّمين حسب قول د. ليزا باريت أخصّائيّة الأمراض المعدية في جامعة دلهاوزي.

وأعلن د. روبرت سترانغ رئيس الخدمات الطبيّة في نوفا سكوشا مطلع الأسبوع عن تدابير وقائيّة جديدة للتصدّي لارتفاع عدد حالات كوفيد-19، من بينها قيود تتعلّق بأنشطة المدارس.

وتشمل التدابير الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم أمس، حصر الأنشطة الرياضيّة بالتمارين لِمهارات الفِرق، وإلغاء انعقاد الجمعيّات المدرسيّة وحفلات الميلاد.

(سي بي سي/ إليزابيث ماكميلان مع مساهمات غاريث هامبشاير و برستون موليغان وجان لاروش/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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