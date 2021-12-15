إجراءات وقائيّة في عدد من المقاطعات مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة

و حثّت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة أبناء المقاطعة على تجنّب التجمّعات (نافذة جديدة) ، والتأكّد من استقبال زوّار حاصلين على اللّقاح دون سواهم.

ودعت د. هنري أبناء المقاطعة إلى الحذر وتحكيم العقل للحدّ من انتشار عدوى كوفيد-19، وخصوصا متحوّر دلتا ومتحوّر أوميكرون، ولكنّها لم تحدّد العدد المسموح به في التجمّعات.

وتمّ العثور على 55 حالة من متحوّر أوميكرون في بريتيش كولومبيا، وذكّرت د. بوني هنري بأهميّة وضع الكمامة للوقاية من الفيروس.

وأوضحت أنّ الكمامة مهمّة أكثر من أيّ وقت مضى ومتحوّر دلتا ينتشر في الداخل حتّى إن كان الناس قد حصلوا على اللّقاح.

الكمامة عامل وقاية مهمّ من الفيروس حسب خبارء الصحّة الصورة: Radio-Canada / Lise Millette

وترى سلطات بريتيش كولومبيا أنّ التدقيق في وضع التطعيم بالغ الأهميّة للحدّ من انتشار العدوى، ويتمّ التأكّد منه بواسطة سجلّ التحصين الذي أنشأته المقاطعة مع بداية حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقدّم 1700 شخص على الأقلّ دليل تطعيم غير دقيق سعيا منهم لِتسجيل أسمائهم في سجلّ التحصين، لكنّ طلباتهم رُفِضت جميعها كما أفادت السلطات في بيان.

وأكّدت أنّ الملفّات التي تدخل في سجلّ التحصين تخضع لتدقيق صارم، للوقاية من محاولات الغشّ.

وتسعى بريتيش كولومبيا للحصول على كميّات كبيرة من اختبارات كورونا السريعة، لِتقصّي حالات كوفيد-19 التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.

وفي كيبيك، قال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو إنّ لا تغيير في قرار السماح بالتجمّعات التي تضمّ 20 شخصا خلال الأعياد (نافذة جديدة)، شرط أن يكونوا مطعّمين.

وقال لوغو ردّا على أسئلة الصحفيّين إنّ ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 وعدد حالات الاستشفاء مقلق في كيبيك، ولكنّ الصورة غامضة حسب قوله نظرا لِعدم وجود توقّعات موثوقة.

وأوضح رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو أنّ هناك 300 حالة استشفاء في المقاطعة ، وهو دون قدراتها التي تصل إلى 800 سرير في المستشفيات.

وتسعى الحكومة للحصول على توقّعات خبراء الصحّة بشأن حالات الاستشفاء في الأسابيع المقبلة، ولكنّها لم تحصل بعد على جواب دقيق حول احتمال تجاوز هذه القدرات كما قال فرانسوا لوغو.

وفي حين لا ترى الحكومة بعد ضرورة لِتغيير موقفها بشأن التجمّعات، أوضح فرانسوا لوغو أنّه لا يمكن استبعاد أيّ شيء خلال الأيّام المقبلة .

والمسؤوليّة تقضي بالبحث في كلّ الخيارات، بعد ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 إلى 2300 حالة في اليوم وفق ما قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو، وأضاف أنّ لدى كيبيك التدابير الأكثر تشدّدا من بين المقاطعات الكنديّة الأخرى.

وفي ألبرتا، أكّد رئيس الحكومة جيسن كيني أنّه يسمح لأبناء المقاطعة البالغين غير المطعّمين بالمشاركة في التجمّعات (نافذة جديدة) في الداخل رغم تسارع انتشار متحوّر أوميكرون.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي كشف فيه كيني عن تدابير وقائيّة جديدة للتصدّي للفيروس، بما فيها توسيع نطاق تقديم الجرعات المعزّزة و عدّة اختبارات الكشف السريع عن الفيروس.

وألغت المقاطعة التدابير المعمول بها التي كانت تسمح بالمشاركة في التجمّعات في الداخل لِعشرة أشخاص فقط من منزلَين مختلفَين.

ووزّعت المقاطعة حتّى الآن 6 ملايين اختبار كورونا سريع، وتخشى من تراجع مخزونِها منها.

وتتوفّر حاليّا نصف مليون عدّة اختبار سريع كما قال وزير الصحّة المحلّي جيسن كوبينغ.

ودافع رئيس الحكومة جيسن كيني عن قرار تخفيف قيود الوقاية المتعلّقة بالتجمّعات، لكنّه حذّر أبناء ألبرتا من تسارع انتشار متحوّر أوميكرون.

وحتّى أمس الثلاثاء، كانت هناك 50 حالة إصابة بِمتحوّر أوميكرون في ألبرتا.

(سي بي سي/ راديو كندا - غليوم تزيليبوغلو / ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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