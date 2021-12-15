كوفيد-19: خبراء الصحّة يدعون إلى الحذر وسط تسارع انتشار متحوّر أوميكرون

إن كان بإمكانكم أن تتجنّبوا السفر، تجنّبوه قال د. بيتر جوني رئيس طاولة التشاور العلميّ حول كوفيد-19 في أونتاريو، مؤكّدا على الحاجة للحدّ بجدّيّة من الاختلاط.

ومضى د. جوني متسائلا إن كان من الممكن تأجيل السفر داخل البلاد بالنسبة للذين اشتروا بطاقات السفر.

وقالت د. تيريزا تام مديرة وكالة الصحّة العامّة إنّ متحوّر أوميكرون قد ينتشر بسرعة في الأيّام المقبلة، وهو في طريقه كي يصبح السلالة المهيمِمنة من فيروس كورونا المستجدّ في كندا.

د. تيريزا تام مديرة وكالة الصحّة العامّة الكنديّة تقول إنّ متحوّر أوميكرون قد يصبح السلالة المهيمنة من الفيروس في كندا الصورة: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

ويُعتبر متحوّر أوميكرون شديد العدوى وبإمكانه أن يصيب الأشخاص الذين حصلوا على اللّقاح، لكنّ التقارير الأوليّة تشير إلى أنّه أقلّ خطورة بالنسبة لحالات الاستشفاء.

ويقول د. بيتر جوني رئيس طاولة التشاور العلمي حول كوفيد-19 في أونتاريو إنّ الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللّقاح المضادّ لِكورونا يواجهون خطر الإصابة بِمتحوّر أوميكرون أو نقله خلال التنقّل بالطائرة أو القطار.

ويدعو ديفيد نيلور الرئيس المشارك لفريق العمل حول التحصين ضدّ كوفيد-19 الأشخاص الذين قرّروا السفر خلال الأسابيع المقبلة إلى اعتماد الحذر والتفكير في بدائل لِوسائل السفر لِتجنّب التواجد في أماكن ضيّقة.

وإذ يتفهّم ديفيد نيلور كما قال إلى سي بي سي، رغبة الكنديّين في السفر خلال موسم الأعياد، يدعوهم إلى تجنّب وسائل السفر عندما يكون بإمكانهم التنقّل بالسيّارة مع عدد محدود من الأشخاص الموثوقين.

وذكّر نيلور بالتدابير الصحيّة التي تفرض أن يكون كلّ شخص في الثانية عشرة وما فوق من العمر قد حصل على اللّقاح ليتمكّن من السفر بالطائرة أو القطار.

وأكّد أنّ أجهزة التهوية فعّالة داخل الطائرات بالإجمال، و حالات انتقال العدوى نادرة فيها حتّى الآن.

مع متحوّر أوميكرون، أتوقّع أن يتغيّر الأمر، والرحلات بالقطار أكثر خطورة حاليّا هي الأخرى قال ديفيد نيلور، ودعا المسافرين إلى إبقاء الكمامة داخل الطائرة والقطار قدر المستطاع، والتخلّي عنها لِوقت محدود للغاية.

كما أوصى بالحدّ من عدد التجمّعات العائليّة في موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، والاكتفاء بعدد محدود من الأهل والأصدقاء الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات من اللّقاح المضادّ لِكورونا.

وكلمّا زاد عدد الأشخاص المجتمعين، يزداد خطر الإصابة بمتحوّر أوميكرون أو متحوّر دلتا كما قال ديفيد نيلور الرئيس المشارك لفريق العمل حول التحصين ضدّ كوفيد-19.

ويؤكّد د. جيفري كون أخصّائي الوبائيّات في جامعة تورونتو على أهميّة اللّقاح، ومن الأفضل أن يكون المسافرون بالطائرة أو القطار قد حصلوا على 3 جرعات، أو جرعتَين على الأقلّ حسب قوله.

ولا يمكن القضاء على الخطر كليّا، وعدم السفر هو أفضل وسيلة لِذلك، لكنّه من الممكن جعل الأمور آمنة قدر المستطاع حسب د. جيفري كون.

(سي بي سي/ مارك غولوم/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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