وكالة الصحّة العامّة الكنديّة توصي بِتعزيز نظام الرعاية الصحيّة في البلاد

وأوصى التقرير بتعزيز نظام الطبابة والاستشفاء في البلاد، كي يكون جاهزا للقضايا الطارئة، على غرار تداعيات التغيّر المناخي وأزمة أشباه الأفيونيّات وتدهور الصحّة النفسيّة.

واعتبر التقرير أنّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ كانت بمثابة إنذار،ما يعني أنّ كندا لم تكن مستعدّة لِمواجهة أزمة بهذه الضخامة كما قالت د. تيريزا تام في مؤتمر صحفي.

د. هوارد إنجو نائب مديرة وكالو الصحّة العامّة الكنديّة الصورة: The Canadian Press / Adrian Wyld

ولم يعد من الممكن حسب قول د. تام ، تجاهل الأصوات الداعية إلى التغيير، وثمّة مؤشّرات طارئة تُظهر ضرورة الإسراع في التحرّك.

وأعربت مديرة وكالة الصحّة العامّة عن أسفها لأنّ الحكومات الكنديّة المتعاقبة غالبا ما كانت تقلّص التمويل المخصّص للنظام الصحّي بعد انتهاء الحالات الطارئة.

دورات التوسّع والانكماش التي تعني تأرجح التمويل ليست استراتيجيّة جيّدة قالت د. تيريزا تام، وأضافت أنّ نظام الصحّة يكون في وضع سيّء مع بداية كلّ أزمة لأنّ القدرات والشبكات الضروريّة من أجل تدخّل سريع لا تكون متوفّرة لديه.

وقال د. هوارد إنجو نائب مديرة وكالة الصحّة العامّة الكنديّة إنّنا نحتاج إلى تغيير الثقافة، وقد يشكّل حدوث جائحة مرّة كلّ مئة سنة حافزا كي تتوفّر الإرادة السياسيّة الضروريّة لإحداث التغيير .

ولم تحدّد د. تام في تقريرها السنويّ مستوى التمويل الذي تحتاجه وكالة الصحّة العامّة ، واكتفت بالقول إنّ المستوى المناسب يقضي بتمويل تصل نسبته إلى 6 بالمئة من التمويل المعتاد.

ودعت د. تام مديرة وكالة الصحّة العامّة في تقريرها إلى تعزيز الجهود من أجل توظيف الجيل المقبل من مهنيّي الصحّة ، كي تتوفّر لدى نظام الصحّة يد عاملة ذات مهارات عالية.

وأكّد التقرير على ضرورة تحسين الآليّات، وأقرّ بوجود ثغرات كبيرة في ما يخصّ أنظمة البيانات والمراقبة.

وكانت المدقّقة العامّة الفدراليّة كارين هوغان قد أشارت في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي إلى وجود ثغرات كبيرة في إجراءات الرقابة (نافذة جديدة) التي فرضتها الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو على الحدود للتصدّي لانتشار عدوى كوفيد-19.

ولم تتوصّل وكالة الصحّة العامّة إلى التدقيق بما يكفي في اختبارات الكشف عن فيروس كورونا الذي أجراه المسافرون، أكان الاختبار المفروض لدى العودة أو ذلك المفروض بعد ثمانية أيّام من موعد الوصول إلى البلاد.

ولم تكن في كلّ واحدة من أصل 10 حالات، نتيجة الاختبارات متوفّرة لدى وكالة الصحّة العامّة في ملفّات المسافرين.

وما يثير القلق أكثر حسب تقرير المدقّقة العامّة، أنّ وكالة الصحّة العامّة لم تكن قادرة على التواصل مع 14 بالمئة من المسافرين الذين كانت نتائج اختبارات كورونا التي خضعوا لها إيجابيّة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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