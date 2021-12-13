بريتيش كولومبيا تعدم عددا من الدببة حسب ضبّاط الحفاظ على الحياة البريّة

أصيب عدد من الدببة بجروح على الطريق السريع وكان لا بدّ من استخدام الموت الرحيم للقضاء عليها قال راين غوردن ضابط الحفاظ على الحياة البريّة في منطقة فورني.

وفي أغلبيّة الحالات، كان هؤلاء الدببة قد اعتادوا على مصادر الغذاء البشري وأظهروا مستوى من العدائيّة تجاه الناس كما قال راين غوردن.

تمنع القوانين في بريتيش كولومبيا إطعام الدببة، ويتعرّض المخالفون لغرامات ماليّة الصورة: Service des agents de conservation de la Colombie-Britannique

وأوضح أنّ قرار استخدام الموت الرحيم للتخلّص من دبّ ليس بالأمر السهل وليس قرارا يتعامل معه ضبّاط الحفاظ على الحياة البريّة باستخفاف.

يتمّ اتّخاذ القرار على ضوء كلّ حالة بمفردها. ويعتمد ذلك على ما إذا كان الدبّ يتسبّب بأضرار على الممتلكات، أو يشكّل خطرا على أمن المجتمع أو يُظهر مستوى متزايدا من الاعتياد على الناس وتخويفهم قال رين غوردن ضابط الحفاظ على الحياة البريّة في بريتيش كولومبيا.

وتتدخّل خدمة الحفاظ على الحياة البريّة عندما تظهر هذه العوامل، وقد ظهرت على نحو متكرّر خلال العام 2021 كما قال غوردن.

وتتعامل المقاطعة منذ سنوات مع ارتفاع عدد الدببة المعتادين على الإنسان، ولكنّ الأسباب كانت بيئيّة ومتعلّقة بتوفّر الغذاء.

ويدخل معظم الدببة من فصيلة غريزلي في حالة السبات لفترة تمتدّ من 4 إلى 6 أشهر اعتبارا من كانون الثاني نوفمبر أو كانون الأوّل يناير من كلّ سنة.

ونظرا لِموجة الجفاف التي اجتاحت بريتيش كولومبيا خلال فصل الصيف ودرجات الحرارة المعتدلة خلال الخريف، ما زال عدد من هؤلاء الدببة يبحثون عن الطعام قبل الدخول في حالة السبات وفق ما قال عالم الحياة البريّة كلايتون لامب.

ويشكّل التوت البريّ مصدر طعام مهمّ للدّب الأسود ودبّ غريزلي، وكان الموسم سيّئا هذه السنة حسب قوله.

عندما يعثر الدببة على نفايات الطعام، يبقى هذا النوع في الخارج لِفترة أطول من الدببة الذين يعتمدون على الطعام من الطبيعة قال كلايتون لامب المتخصّص في دراسة سلوك الدببة.

وتابع قائلا إنّ إعادة التأهيل تكون صعبة عندما يعثر الدبّ على كميّة كبيرة من السعرات الحراريّة من طعام البشر، وينتهي الأمر باستخدام الموت الرحيم للقضاء عليهم.

ويقول ضبّاط الحفاظ على الحياة البريّة إنّ هناك قوانين تتعلّق بِإطعام الدببة، وينبغي على كلّ شخص التأكّد من عدم ترك أيّ شيء يمكن أن يجذب الدببة في الخارج، مثل حاويات القمامة،

ويتعيّن قطف الفاكهة الناضجة والتوت، وهي كلّها تجتذب الدببة إلى محيط المنازل.

وتُصدر السلطات إلى كلّ شخص يترك الطعام عن غير قصد في الخارج أمرا بتنظيفها وإزالتها، وتُصدر غرامات ماليّة بحقّ كلّ من يُطعم الدببة كما قال راين غوردن ضابط الحفاظ على الحياة البريّة في بريتيش كولومبيا.

(سي بي سي/ جانيلّا هاملتون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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