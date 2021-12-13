كندا: زمن الأعياد مناسبة للتبرّع بالمال والوقت على حدّ سواء

وهناك من يندفع للقيام بالعمل الطوعي، ولكنّ بعض المنظّمات ومن بينها منظّمة بروبيلّوس (نافذة جديدة) Propellus للمتطوّعين في كالغاري في مقاطعة ألبرتا ترى أنّ فترة الأعياد قد لا تكون الأفضل للقيام بالعمل الطوعي.

ويكثر التبرّع في كانون الأوّل ديسمبر في كندا مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، وتنتشر حملات الإعلاميّين لِجمع التبرّعات المسمّاة لا غينيولييه في مختلف أنحاء البلاد.

وينتشر الإعلاميّون المتطوّعون منذ الصباح الباكر في أوّل يوم خميس من آخر أشهُر السنة على الطرقات، ويتناوبون لِجمع التبرّعات من المارّة والسائقين، ويقدّم متطوّعون تراتيل وأغنيات ميلاديّة أمام محطّات التلفزة والإذاعة ، بما فيها راديو كندا- سي بي سي، يستمتع بها الجميع.

وتقول كيتي دود من منظّمة بروبيلّوس للعمل الطوعي في كالغاري إنّ الكثير من الناس يرغبون في التبرّع بمالهم ووقتهم في هذه الفترة من السنة.

تحتاج بنوك الغذاء لعمل المتطوّعين لتلبية الطلب المرتفع خلال موسم الأعياد الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وتتلقّى المنظّمة عددا متزايدا من الرسائل الإلكترونيّة يسأل أصحابها عن كيفيّة التبرّع.

وبلغ عدد زوّار موقع المنظّمة الإلكتروني في تشرين الثاني نوفمبر الماضي 9000 شخص في اليوم، وارتفع العدد إلى 12000 زيارة في اليوم في الشهر التالي كما قالت كيتي دود، مشيرة إلى أنّ فرص العمل التطوّعي لا تزيد بالضرورة خلال هذه الفترة من السنة.

وتوضح أنّ عددا أكبر من الأشخاص يرغبون في التطوّع خلال هذه الفترة، ولكنّ احتياجات المنظّمات لا ترتفع واحتياجات الأفراد تبقى على حالها.

ومن الأفضل في رأي كيتي دود، مراجعة المنظّمات الطوعيّة للتعرّف إلى احتياجاتها الحقيقيّة طوال السنة، بدل التركيز على فترة الأعياد.

"من الأفضل أن نبني علاقة مع المنظّمة التي تهمّنا كي نفهم طبيعة احتياجاتها قالت كيتي دود المسؤولة في منظّمة بروبيلّوس للعمل الطوعي في كالغاري.

و فرص العمل الطوعي متوفّرة بكثرة بالنسبة لِلأشخاص الذين يرغبون في التبرّع بِالوقت خلال الأعياد ، وهناك فرصة للمساعدة في بنوك الغذاء كما قالت كيتي دود.

وتقول شونا أوغستن مسؤولة العلاقات في بنك الغذاء في كالغاري إنّ الطلب على سلّات الغذاء يرتفع بنحو 50 بالمئة سنة تلو الأخرى.

ويرتفع الطلب عادة في كانون الأوّل ديسمبر ، وهناك أشخاص يأتون للمساعدة كلّ سنة، ولائحة الانتظار للتطوّع طويلة حسب قولها.

ويعوّل بنك الغذاء في كالغاري على 150 متطوّعا لِتقديم المساعدة لِنحو 300 عائلة في اليوم، ولا يمكنه أن يعمل من دون عمل المتطوّعين.

وتؤكّد شونا أوغستن أنّ بنك الغذاء في كالغاري يحتاج للعمل الطوعي طوال أيّام السنة، وتدعو من يرغب في التطوّع إلى المباشرة خلال شهر كانون الأوّل ديسمبر الجاري والمشاركة في تغيير الأمور في العام التالي.

وتدعو كيتي دود من مركز بروبيلّوس المتطوّعين إلى الاطّلاع على طلبات المساعدة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أحيائهم.

وتشير إلى أنّ جمعيّة جيش الخلاص (نافذة جديدة) الخيريّة في كندا تحتاج يوميّا للمتطوّعين من أجل مساعدتها في جمع التبرّعات خلال فترة الأعياد.

وتقول كيتي دود إنّ العمل الطوعي تغيّر بفضل تطوّر التكنولوجيا، وتوسّع نطاق اهتمام المتطوّعين وبات يشمل قضايا البيئة والعدالة الاجتماعيّة.

ويبحث المتطوّعون عن فرص التعاون في ما بينهم، ويبحثون عن المبادرات الشعبيّة والمناسبات غير الرسميّة التي لا تتطلّب عمليّة توظيف طويلة الأمد قالت كيتي دود من منظّمة بروبيلّوس الخيريّة في مدينة كالغاري.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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