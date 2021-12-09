كندا: أسعار المواد الغذائيّة تواصل الارتفاع عام 2022

وجاءت هذه التوقّعات في تقرير أصدره باحثون في جامعة دلهاوزي في نوفا سكوشا و جامعة غويلف في أونتاريو، و جامعة سَسكتشوان و جامعة بريتيش كولومبيا.

ويستند الباحثون إلى بيانات وكالة الإحصاء الكنديّة للعام المنتهي، فضلا عن تطبيق نماذج توقّعية ذات متغيّرات عديدة بالنسبة للعام المقبل.

وفي عام 2021، ارتفعت بصورة خاصّة أسعار لحوم البقر بنسبة 9،5 بالمئة، وأسعار بعض المواد الأخرى مثل السكّر والدقيق والزيوت بنسبة 5،3 بالمئة، وأسعار الحليب ومشتقّاته بنسبة 5،1 بالمئة.

توقّع التقرير السنوي حول أسعار المواد الغذائيّة استمرار ارتفاع الطلب على بنوك الغذاء عبر أنحاء كندا عام 2022 الصورة: Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

ويعزو التقرير الارتفاع إلى جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق التي أدّت إلى اضطراب سلاسل التوريد ونقص بعض المواد.

في عام 2021، بلغ معدّل التضخّم أعلى مستوى له منذ 20 عاما، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط والمساكن والمواد الغذائيّة كما ورد في التقرير السنوي حول أسعار المواد الغذائيّة.

وأشار التقرير إلى التحدّيات العديدة التي واجهت سلسلة التوريد الغذائيّ بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتقليص قدرات النقل البحري، والصعوبات المرتبطة باليد العاملة في قطاع الأغذية بأكمله، وبصورة خاصّة في الخدمات الغذائيّة.

وتابع التقرير مشيرا إلى أنّ الجفاف وحرائق الغابات التي اجتاحت مقاطعات الغرب الكندي ساهمت هي الأخرى في ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة.

وقال سيلفان شارلوبوا مدير مختبرات التحليل الغذائي في جامعة دلهاوزي إنّ ارتفاع الأسعار سيتواصل العام المقبل.

وتوقّع الباحثون أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع منذ 12 عاما ، أي منذ أن بدأ صدور التقرير السنوي حول أسعار المواد الغذائيّة.

نتوقّع في العام 2022 أن تنفق عائلة مؤلّفة من 4 أفراد 14736 دولارا على المواد الغذائيّة، بارتفاع 966،08 دولارا عن الإنفاق السنويّ عام 2021 كتب الباحثون في تقريرهم.

وتوقّع التقرير أن تستمرّ بعض المشاكل اللوجستيّة في سلاسل التوريد، وتداعيات التغيّر المناخي ومنها نقص المياه في بعض مناطق العالم والفيضانات ودرجات الحرارة القصوى، فضلا عن ضريبة الكربون التي تساهم في زيادة التكلفة في كلّ المجالات.

ويتوقّع التقرير ارتفاع الطلب على بنوك الغذاء عبر أنحاء كندا، لأنّ المداخيل لا ترتفع بما يكفي لتغطية الإنفاق على المواد الغذائيّة والاحتياجات الأساسيّة.

وسوف تواجه المنظّمات التي تقدّم المساعدة الغذائيّة صعوبة في تلبية ارتفاع الطلب، في ظلّ استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والركود في التمويل والموازنات".

ويشير التقرير إلى أنّ معدّل السرقات في متاجر البقالة مرتفع هذه السنة، وسوف يزداد ارتفاعا عام 2022، كما يستمرّ نقص بعض المنتجات.

ويؤكّد الباحثون في التقرير السنوي حول أسعار المواد الغذائيّة أنّ الحصول على الغذاء لا يطرح مشكلة في كندا، لكنّ الرُفوف الفارغة في متاجر البقالة ستصبح مشهدا مألوفا بسبب تضافر المشاكل اللوجستيّة ونقص اليد العاملة .

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد ني أبو صعب)

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