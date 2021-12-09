كندا: ارتفاع عدد حالات الطوارئ بسبب الأفيونيّات والجرعات المفرطة في ظلّ كورونا

و تراجع عدد الزيارات إلى أقسام الطوارئ بسبب استخدام بعض المواد مثل الكحول والماريجوانا وأشباه الأفيونيّات والكوكايين بنسبة 2 بالمئة وخلال الفترة بين آذار مارس 2020 و حزيران يونيو 2021.

بالمقابل، ارتفع عدد حالات الاستشفاء بسبب تناول هذه المواد بنسبة 9 بالمئة عمّا كانت عليه قبل الجائحة، في حين تراجع العدد في ما يتعلّق بالحالات الأخرى غير استهلاك المخدّرات.

وتمّ تسجيل أعلى ارتفاع في حالات الاستشفاء خلال الفترة الممتدّة ما بين تشرين الأوّل أكتوبر 2020 وحزيران يونيو 2021.

وارتفعت الزيارات لأقسام الطوارئ بسبب هذه المواد بنسبة 21 بالمئة في مقاطعة سَسكتشوان، ، و 39 بالمئة في مقاطعة جزيرة برنس إدوارد.

وارتفع عدد حالات الاستشفاء بنسبة 19 بالمئة في مانيتوبا و 16 بالمئة في ألبرتا حسب بيانات المعهد الوطني للمعلومات حول الصحّة.

ارتفع عدد الزيارات إلى أقسام الطوارئ والمستشفيات بسبب استهلاك الحكول وأشباه الأفيونيّات والماريجوانا في ظلّ جائحة كورونا الصورة: Radio-Canada / Tanya Neveu

وعزا المعهد الارتفاع بصورة أساسيّة إلى الأضرار التي يؤدّي إليها استهلاك الماريجوانا وأشباه الأفيونيّات.

وارتفعت الزيارات إلى أقسام الطوارئ خلال الفترة المذكورة بسبب استهلاك أشباه الأفيونيّات بنسبة بنسبة 376 بالمئة، وارتفعت حالات الاستشفاء بنسبة 30 بالمئة.

ووتمّت ملاحظة هذه الزيادة لدى الرجال على الأخصّ، وأيضا في مقاطعات سَسكتشوان و بريتيش كولومبيا و جزيرة برنس إدوارد.

و بالأرقام المطلقة، شهدت مقاطعة أونتاريو أعلى ارتفاع مع نحو من 5500 زيارة أكثر إلى أقسام الطوارئ عن أرقام ما قبل الجائحة، وتلتها مقاطعة ألبرتا حيث بلغ العدد 3100 زيارة أكثر و بريتيش كولومبيا حيث كانت هناك 2200 زيارة أكثر من مرحلة ما قبل جائحة كورونا.

وتراجع عدد الزيارات إلى أقسام الطوارئ الناجم عن استهلاك الكحول بنسبة 10 بالمئة ، وتراجعت النسبة بصورة خاصّة لدى الشباب بين 20 و 29 عاما من العمر، وقد يعود السبب جزئيّا حسب بيانات المعهد الوطني للمعلومات حول الصحّة (نافذة جديدة) إلى كون الحانات والمطاعم مغلقة خلال الجائحة.

وارتفع عدد حالات الاستشفاء بسبب الأضرار الناجمة عن تناول الكحول بنسبة 10 بالمئة لدى الأشخاص بين 30 و39 عاما من العمر، وأحصى المعهد 2400 حالة استشفاء في حالات مزمنة مرتبطة بالكحول، و 8000 حالة استشفاء إضافيّة بسبب اضطرابات نفسيّة واضطراب السلوك مرتبطة باستهلاك الكحول.

وكان عدد حالات الاستشفاء بسبب استهلاك المخدّرات لدى الأشخاص من ذوي الدخل المحدود أعلى بِثلاث مراّت تقريبا (13 بالمئة) ممّا هو عليه لدى ذوي الدخل المرتفع (5 بالمئة)

وتتوافق بيانات المعهد الوطني للمعلومات حول الصحّة مع نتائج استطلاعات حول الصحّة النفسيّة وأشباه الأفيونيّات جرت خلال الجائحة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أ[و صعب)

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