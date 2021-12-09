الشرطة الملكيّة الكنديّة تعتقل مهندسا سابقا في وكالة الفضاء يُشتبه بأنّه جاسوس

وتفيد معلومات أوليّة أنّ وانبينغ جينغ استغلّ وضعه كمهندس لدى وكالة الفضاء الكنديّة من أجل التفاوض بطريقة سريّة نيابة عن شركة فضائيّة صينيّة بشأن محطّات أقمار اصطناعيّة مزمع إنشاؤها في إيسلندا.

وأوضحت الشرطة أنّ المهندس لم يكن مخوّلا القيام بهذا النوع من اللوبي لصالح وكالة الفضاء الكنديّة، فكم بالأحرى لصالح بلد منافس في مجال استكشاف الفضاء.

ويصعب في الوقت الراهن تقييم طبيعة المعلومات التي نقلها جينغ إلى الصين خلال فترة عمله في الوكالة.

ومن المقرّر أن يمثل وانبينغ جينغ أمام المحكمة في مدينة لونغوي في 15 كانون الأوّل ديسمبر الجاري.

وأكّدت وكالة الفضاء الكنديّة حسب معلومات أفادت بها لِراديو كندا،أنّها تتعاون منذ البداية في التحقيق، ولكنّها تمتنع عن التعليق بشأنه لأنّ القضيّة مطروحة أمام القضاء.

واتّخذت الوكالة كما قالت، عدّة إجراءات عندما أثيرت شكوك حول أنشطة يقوم بها شخص خارج ساعات العمل، وأجرت تحقيقا داخليّا، وتوقّف الشخص المعنيّ عن العمل لديها عام 2019.

وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة فيليب شامبان المسؤول عن وكالة الفضاء الكنديّة ردّا على سؤال إنّه ينبغي أن نترك التحقيق يأخذ مجراه للوصول إلى عمق الأمور وتحديد الوقائع.

وقال دافيد بودوان المفتّش المسؤول في الفريق المتكامل حول الأمن الوطني إنّ أنشطة صغيرة تبدو سهلة في البداية، يمكنها أن تتسبّب أضرارا كبيرة للمصالح الكنديّة.

المشكلة مع التدخّل الأجنبي هي في كونه خبيثا قال دافيد بودوان.

وأوضح بودوان أنّ الشرطة الملكيّة الكنديّة ملتزمة دوما بالكشف بسرعة عن هذا النوع من الأنشطة، من أجل تجنّب أيّة مشكلة أو تداعيات سلبيّة على أمن كندا وازدهارها.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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