كندا تنضمّ إلى المقاطعة الدبلومسيّة لِدورة الألعاب الأولمبيّة الشتويّة في بكّين

و كندا هي الدولة الرابعة التي انضمّت إلى جانب الولايات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا إلى المقاطعة الدبلوماسيّة لِلالعاب.

و لن ترسل هذه الدول بعثات رسميّة إلى الألعاب، بهدف توجيه رسالة احتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وقال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو إنّه قلق للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتكرّرة التي ترتكبها السلطات الصينيّة.

وزيرة الخارجيّة الكنديّة ميلاني جولي ستتناول مسألة المقاطعة الدبلوماسيّة للألعاب الأولمبيّة الشتويّة في بكين خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وقال ترودوإنّ كندا تُعبّر عن استيائها من النظام الشيوعي من خلال عدم مشاركة المندوبين الذين يحضرون في العادة هذا النوع من الأحداث.

وقال رئيس الحكومة ردّا على سؤال إنّه لن يتفاجأ في حال صدور ردّ فعل سلبيّ من الصين بسبب المقاطعة الدبلوماسيّة للألعاب.

طوال أشهر، كنّا ننسّق ونبحث في هذه القضايا مع حلفائنا قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

ودفع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي ومجموعات من المجتمع المدني رئيس الحكومة لِتحميل الصين مسؤوليّة انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وانتهاك حقوق أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شيجيانغ.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أقرّ عدد من أعضاء مجلس العموم الكندي مذكّرة وصفت العنف الذي يتعرّض له الإيغور بأنّه إبادة.

ودعت المذكّرة الحكومة الكنديّة إلى استخدام نفوذها للضغط على اللجنة الأولمبيّة الدوليّة من أجل نقل الألعاب الأولمبيّة من الصين في حال استمرّت الإبادة التي تمارسها الحكومة الصينيّة.

وقال إرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض إنّ الضغوط التي مارسها لِنقل الألعاب من الصين لم تلق دعما من قبل رئيس الحكومة جوستان ترودو، وتابع مشيرا إلى المقاطعة الدبلوماسيّة.

واعتبر أوتول أنّ مقاطعة الألعاب كليّا غير عادلة بحقّ الرياضيّين الكنديّين الأولمبيّين والبارالمبيّين الذين مارسوا التمارين من أجل هذا الحدث الرياضيّ الأوّل في العالم.

وأكّد رئيس الحكومة من جهته أنّه لا ينبغي أن يدفع الرياضيّون الأولمبيّون ثمن الانتهاكات التي ترتكبها الصين.

هم بحاجة للتفكير في أمر واحد، وهو تمثيل البلاد بأفضل ما لديهم من قدرات ، والفوز بميداليّة ذهبيّة لِكندا قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وقالت اللجنة الأولمبيّة الكنديّة في بيان إنّها تتفهّم قرار الحكومة الكنديّة وتحترمه، وترحّب بالجهود المبذولة لِتحديد الفارق بين مشاركة الرياضيّين ومشاركة رسميّين حكوميّين.

وقالت ميلاني جولي وزيرة الخارجيّة الكنديّة إنّ التقارير المتعلّقة بالانتهاكات المرتكبة في إقليم شينجيانغ، هذه المنطقة الغنيّة بثروتها من النفط، هي وراء قرار المقاطعة الدبلوماسيّة.

وأثارت ميلاني جولي مسألة المقاطعة كما قالت، في كلّ الاجتماعات التي عقدتها مع حلفاء كندا منذ أن أسند إليها جوستان ترودو مقاليد وزارة الخارجيّة في تشرين الوّل أكتوبر الماضي.

وسوف تتناول مسألة المقاطعة الدبلوماسيّة لحثّ الدول الرافضة، مثل فرنسا وألمانيا، على الانضمام إليها، خلال اجتماع تعقده مجموعة الدول الصناعيّة السبع في بريطانيا نهاية الأسبوع.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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