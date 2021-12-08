الجيش الكندي يستأنف عمليّة تنقية مياه الأنهار في إقليم نونافوت في الشمال الكبير

وطلبت حكومة الإقليم قبل نحو أسبوعين من السكّان تنظيف شبكة المياه في منازلهم، وإبقاء مياه الصنبور جارية طوال 20 دقيقة.

ومطلع الأسبوع، أعلنت الحكومة أنّ بإمكان السكّان من جديد الحصول على المياه النقيّة من أنظمة تنقية المياه التابعة للقوّات الكنديّة المسلّحة، في آبي أوبيك و إلدرز كاماك في ضواحي العاصمة إيكالويت.

ودعتهم إلى إحضار الأباريق والجرار الخاصّة بهم، ولم تعد مستودعات المياه توفّر المياه المعبّاة في زجاجات.

وتفتح المستودعات أبوابها طوال أياّم الأسبوع بين الحادية عشرة صباحا والسادسة مساء.

وزّعت بلديّة إيكالويت زجاجات المياه على السكّان بعد أن أوقف الجيش الكندي عمليّة تنقية مياه النهر بسبب ردائة الأحوال الجويّة الصورة: Radio-Canada / Mario De Ciccio

وشرحت حكومة الإقليم يوم الثلاثاء في تغريدة على موقع تويتر كيفيّة تنقية المياه وأكّدت للسكّان أنّ المياه التي تتمّ تنقيتها من خلال أجهزة التنقية التابعة للقوّات الكنديّة صالحة للشرب.

وتوقّف سكّان المدينة عن شرب المياه من الصنبور منذ ثمانية أسابيع، بعد أن أظهرت نتائج الفحوص المخبريّة تلوّثها بمكوّنات الوقود.

وتعمل القوّات الكنديّة منذ الثالث والعشرين من تشرين الأوّل أكتوبر الماضي على خطّة تنقية مياه الأنهار.

وتتضمّن الخطّة الأصليّة استخدام جهاز تنقية بالتناضح العكسي الذي يزيل الشوائب من مياه نهر سيلفيا غرينيل.

وعلّق الجيش الكندي أعماله بعد نحو شهر، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر تحديدا، بسبب عاصفة شتويّة دمّرت الخيمة التي تضمّ قِرب المياه في أجهزة التناضح العكسي.

وتمّ تعليق الأعمال بانتظار شحن خيمة أخرى في أوّل رحلة جويّة متّجهة إلى إيكالويت، ويستخدم الجيش هذه الخيمة لتجنّب تجمّد المياه في أجهزة التنقية (نافذة جديدة).

وكانت المدينة قد حذّرت السكّان قبل العاصفة الشتويّة بِتخزين ما يكفي من المياه لاثنتين وسبعين ساعة.

وأكّد كيني بيل عمدة إيكالويت أنّ الفرق البلديّة سوف تقوم بتوزيع المياه المعبّأة في زجاجات على السكّان إلى أن يستأنف الجيش الكندي عمليّات تنقية المياه.

ونقل الجيش تجهيزات تنقية المياه إلى منشأة داخليّة، وأوضح أنّ استمرار الأحوال الجويّة السيّئة يشكّل خطرا على هذه التجهيزات وعلى عناصر الجيش.

وقالت الميجور سوزان ماغيل ضابطة الشؤون العامّة في قوّة العمليّات المشترَكة في الشمال إنّ مدينة إيكالويت مدّدت طلب المساعدة حتّى 22 كانون الأوّل ديسمبر الجاري، مع احتمال تمديدها أسبوعيَن إضافيَّين.

وطلبت بلديّة إيكالويت من سكّان المدينة اتّخاذ إجراءات مختلفة للمساعدة في إدارة نفايات زجاجات المياه البلاستيكيّة، بما في ذلك تكسير الزجاجات ووضع الأغطية على الزجاجات المكسّرة ووضعها في أكياس التدوير.

وطلبت من السكّان الاحتفاظ بأكياس التدوير المعبّأة بالزجاجات إلى أن تتمكّن من تطوير برنامج لإدارتها.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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