سسكتشوان : موارد جديدة للسكّان الأصليّين الناجين من المدارس الداخليّة

وتقول ماري إيلين توربيل لافون، مديرة المركز والقاضية السابقة في سسكتشوان إنّها تأمل في أن تساهم هذه المنصّة الإلكترونيّة في إبقاء التركيز من قبل الجميع على حقوق الناجين من المدارس الداخليّة واحتياجاتهم، بما في ذلك حاجة الكشف عن السجلّات والتعويض.

ينبغي أن تكون هناك معلومات واضحة وشفافة ومتوفّرة علنا بشأن هذه المرحلة المهمّة من تاريخ كندا قالت توربيل لافون .

تمّ العثور على رفات أطفال من أبناء السكّان الأصليّين في موقع مدرسة داخليّة سابقة في كاملوبس في بريتيش كولومبيا الصورة: CBC/Gary Moore

وأنشأت كندا نظام المدارس الداخليّة الإلزاميّة، بهدف إدماج أبناء السكّان الأصليّين في ثقافة البيض وإبعادهم عن ثقافة ذويهم.

واستمرّ النظام منذ سبعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات القرن العشرين، وتمّ انتزاع نحو من 150000 طفل من ذويهم، وتوفّي نحو من 4000 طفل بسبب سوء المعاملة وظروف العيش المزرية التي تعرّضوا لها.

وتمّ الكشف منذ بضعة أشهر عن رفات أطفال وقبور تعود إلى أشخاص مجهولين في مواقع مدارس داخليّة سابقة.

وتتضمّن المنصّة التي أطلقتها حكومة سسكتشوان جداول زمنيّة مفصّلة حول اتّفاق التسوية الموقّع عام 2006 مع الحكومة الكنديّة بشأن المدارس الداخليّة، و الدعوى التي رفعتها الكنيسة الكاثوليكيّة ضدّ الحكومة الكنديّة بشأنها.

وتقول ماري إيلين توربيل لافون التي تنتمي إلى أمّة الكري من السكّان الأصليّين في سسكتشوان، إنّ المنصّة الإلكترونيّة سجلّ جزئيّ. وما زالت الحكومة الكنديّة والكنيسة الكاثوليكيّة تحجب سجلّات ووثائق موجودة لديهما كما قالت توربيل لافون، التي حثّتهما على الشفافيّة التامّة.

وكان مارك ميلر وزير العلاقات مع السكّان الأصليّين قد تعهّد في وقت سابق من الأسبوع بنشر المزيد من السجلّات والوثائق المتعلّقة بالمدارس الداخليّة، مشيرا إلى احتمال نشرها في غضون شهر أو شهرين.

ووصف اتّحاد الأمم الأوائل ذات السيادة في بيان إعلان الوزير ميلر بأنّه خطوة أولى جيّدة ، وأضاف أنّ هذه السجلّات ليست سوى جزء بسيط من تلك التي ما زالت محجوبة عن الناجين من المدارس الداخليّة الإلزاميّة للسكّان الأصليّين.

وتزامن الإعلان عن إنشاء المنصّة الإلكترونيّة في سسكتشوان مع الإعلان عن إرجاء الزيارة التي كان مقرّرا أن تقوم بها بعثة من أبناء السكّان الأصليّين والأساقفة الكاثوليك الكنديّين إلى الفاتيكان (نافذة جديدة) بين 17 و20 من كانون الأوّل ديسمبر الجاري، وذلك لأسباب مرتبطة بِجائحة كوفيد-19.

ويعمل مجلس الأساقفة الكاثوليك في كندا منذ 3 سنوات على تنظيم لقاء في الفاتيكان بين البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكيّة وأفراد البعثة، للبحث في مسألة المدارس الداخليّة الإلزاميّة للسكّان الأصليّين التي كانت الكنيسة الكاثوليكيّة تدير الجزء الأكبر منها.

وأشارت روز آن أرشيبالد زعيمة مجلس الأمم الأوائل إلى متحوّر أوميكرون، وقالت إنّ صحّة أفراد بعثتنا وعائلاتهم أولويّة بالنسبة لنا ولن نعرّض أحدا للخطر .

(سي بي سي/ جيسن واريك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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