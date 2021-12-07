كوفيد-19: لقاح كورونا المرشّح الذي طوّرته شركة ميديكاغو فعّال بِنسبة مرتفعة

وسوف تقدّم الشركة نتائج التجارب السريريّة التي أجرتها على 24000 شخص إلى وزارة الصحّة الكنديّة في غضون أيّام قليلة.

وتأمل الشركة في أن توافق الوزارة على اللّقاح المرشّح، كي تطرحه في الأسواق اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وواجهت الشركة تحدّيات عديدة من أجل الحصول على موافقة السلطات الصحيّة على اللّقاح المرشّح الذي تنتجه في مقاطعة كيبيك.

أظهر اللّقاح المرشّح الذي تطوّره شركة ميديكاغو الكيبيكيّة فعاليّة عالية ضدّ كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب السريريّة الصورة: (Turgut Yeter/CBC)

وفي طليعة التحديّات، فقد أطلقت الشركة المرحلة الثالثة من التجارب السريريّة في آذار مارس الماضي، في وقت كانت العديد من اللّقاحات مطروحة في الأسواق، ممّا زاد من صعوبة الحصول على مرشّحين مستعدّين للمشاركة في هذه الاختبارات.

واضطرّت الشركة إلى تعديل استراتيجيّتها، واللّجوء إلى مشاركين في دول أميركا الوسطى والجنوبيّة.

وفضلا عن ذلك، فقد أجرت الشركة أبحاثها حول اللّقاح المرشّح الذي تقوم بِتطويره للتصدّي للفيروس الأصليّ، قبل ظهور المتحوّرات الأخرى، ومن بينها متحوّر أوميكرون الذي ظهر مؤخّرا.

وتقول ناتالي شارلان، كبيرة المدراء للشؤون العلميّة والطبيّة لدى شركة ميديكاغو إنّ اللّقاح المرشّح أثبت مستوى جيّدا من الفعاليّة ضدّ العديد من متحوّرات الفيروس، بغضّ النظر عن مدى حدّة المرض.

وحصلت الشركة على نتائج جيّدة بالنسبة لِلإصابات بِمتحوّر دلتا ومتحوّر غاما كما قالت شارلان، وأضافت أنّ الشركة تفخر بالنتائج التي حقّقتها في ظلّ هذه الظروف المتغيّرة.

وأظهرت الدراسة أنّ الآثار الجانبيّة للّقاح المرشّح الذي تنتجه شركة ميديكاغو محدودة، من الاحمرار في مكان الحقن، والتعب إلى الصداع وتيبّس العضلات، ولم تكن هناك آثار جانبيّة مهمّة كما قالت ناتالي شارلان.

وتسعى الشركة للحصول على موافقة السلطات الصحيّة الكنديّة على لقاحها المرشّح، وتُجري مباحثات في الوقت عينه مع إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة ومع الوكالة التنظيميّة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحيّة في بريطانيا، ومع منظّمة الصحّة العالميّة.

وحصلت ميديكاغو من الحكومة الكنديّة على مساعدة ماليّة قدرها 173 مليون دولار من أجل تطوير هذا اللّقاح، وتعهّدت أوتاوا بِشراء 76 مليون جرعة منه.

وباشرت الشركة إنتاج اللّقاح في مصنعها في ولاية نورث كارولاينا، كي تكون جاهزة لتوفير الجرعات المطلوبة فور حصولها على موافقة وزارة الصحّة الكنديّة كما قالت كبيرة المدراء للشؤون العلميّة والطبيّة ناتالي شارلان.

و ما زالت المباحثات مستمرّة مع السلطات الصحيّة الكنديّة، وأعربت ناتالي شارلان عن أملها في أن تلبّي نتائج التجارب السريريّة مجتمعة التي أجرتها ميديكاغو في المرحلتَين الأولى والثانية، وفي المرحلة الثالثة التي جرت قبل ظهور المتحوّرات الجديدة، متطلّبات الوزارة كي تعطي موافقتها على اللّقاح.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: