التخلّص من مئات الأطنان من العتاد الشبح في المياه الكنديّة

وتترك معدّات الصيد المهملة والحطام البحري تداعياتها على المحيطات، وتسيء إلى الأسماك وثمار البحر، وتؤدّي إلى نفوق بعض الأنواع، ولا سيّما منها الحيتان التي تعلق في شباك الصيد .

ويتحلّل حطام البحر وينكسر إلى جزيئات بلاستيكيّة في غاية الصِغر، ويشكّل أحد مصادر تلوّث المحيطات، كما أنّه يشكّل خطرا على الملاحة.

سحبت كندا نحوا من 700 طنّ من العتاد الشبح من مياه السواحل الشرقيّة الأطلسيّة عام 2021 الصورة: CBC/Elizabeth Chiu

وتمّ سحب 5828 قطعة من العتاد الشبح من سواحل كندا الأطلسيّة، وشكّلت الأقفاص المستخدمة في صيد الكركند والسلطعون نسبة 84 بالمئة منها، بالإضافة إلى الشباك وصنّارات الصيد.

ويبلغ طول حبال الصيد المتروكة التي تمّ سحبها من المياه 118 كيلومترا في حال جُمعت أطرافها بين بعضها البعض، حسب ما أفادت به وزارة الصيد والمحيطات الكنديّة.

وتمّ العثور على تجهيزات متروكة من مواقع تربية الأسماك التي توقّفت عن العمل على سواحل الشرق والغرب الكنديّة.

وتمّت إعادة جزء بسيط، لا يتجاوز 216 قطعة من الحطام البحري إلى أصحابها من الصيّادين.

وما زالت عمليّة رفع العتاد الشبح من المياه الكنديّة مستمرّة، لا سيّما عمليّات التنظيف الأكثر صعوبة على السواحل الشرقيّة في مقاطعة نيو برنزويك .

وفي خليج فاندي، تؤدّي حركة المدّ والجزر إلى تجمّع حطام البحر في زاوية، كما يقول بيار دوبوي المدير العام لِمنظّمة هوماروس (نافذة جديدة) Homarus غير الربحيّة.

وقد أنشأ اتّحاد صيّادي المقاطعات الأطلسيّة هذه المنظّمة التي تعمل على تطوير آليّات تتيح استمراريّة موارد الكركند وصيده.

وكان الاتّحاد أوّل من تلقّى مساعدة ماليّة من الحكومة الفدراليّة للحفاظ على هذه الثروة البحريّة ، في إطار برنامج أطلقته أوتاوا عام 2019.

وخصّصت الحكومة صندوقا بقيمة 8،9 ملايين دولار عام 2019، وقدّمت 10 ملايين دولار إضافيّة في عامي 2020 و 2021.

وساهم البرنامج الخاص بالعتاد الشبح في تمويل 32 شريكا، من بينهم 10 شركاء في مقاطعة نوفا سكوشا، و4 شركاء في نيو برنزويك، وثلاث شركاء في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، وشريك في مقاطعة جزيرة برنس إدوارد، فضلا عن شركاء في كيبيك و بريتيش كولومبيا.

وينتمي معظم الشركاء إلى جمعيّات صيّادين، فضلا عن شركاء من الأمم الأوائل ومن مجموعات الحفاظ على الأنظمة البيئيّة البحريّة.

وفي عام 2021، تمّ تمويل 37 برنامجا، من بينها 14 برنامجا تمّ تمويلها بالتعاون مع السكّان الأصليّين و5 برامج تقودها مجموعات من السكّان الأصليّين.

(راديو كندا/ مع معلومات فردريك كامارانو/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: