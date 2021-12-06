كيبيك: 52 مليون دولار للوقاية من الجريمة ومواجهة ارتفاع أعمال العنف

وفي آخر تحديث اقتصادي، كانت حكومة كيبيك قد تعهّدت بِرصد 46،4 مليون دولار من أجل تعزيز جهود الوقاية من الجريمة، على مدى الخمس سنوات المقبلة.

واتّخذت الحكومة هذا القرار بسبب الارتفاع المقلق في حوادث العنف التي تُستخدم فيها الأسلحة الناريّة، لاسيّما في منطقة مونتريال الكبرى .

وقالت جنفياف غيلبو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة السلامة العامّة الكيبيكيّة إنّ مونتريال مدينة آمنة، ولكنّ الحكومة تتفهّم جيدّا القلق والاضطراب الذي يشعر به البعض بسبب حوادث العنف التي تقع منذ بضعة أشهر.

جنفياف غيلبو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة السلامة العامّة الكيبيكيّة الصورة: Radio-Canada

وقد أعلنت حكومة فرانسوا لوغو في أيلول سبتمبر الماضي عن استثمار 90 مليون دولار لمواجهة العنف المرتبط باستخدام الأسلحة الناريّة، وخصّصت هذا التمويل بصورة أساسيّة لأجهزة الشرطة (نافذة جديدة).

وحذّرت الوزيرة غيلبو المجرمين أيّا كانوا وأينما كانوا من أنّ الشرطة ستكون لهم بالمرصاد.

وأكّدت أنّ الحكومة سوف تزيد عدد عناصر الشرطة العاملين على الأرض وداخل فرق التحقيق على حدّ سواء، بهدف ثني المجموعات الإجراميّة عن اللّجوء إلى السلاح الناري لِحلّ الخلافات فيما بينها، واعتقال كلّ الذين يستمرّون في هذه الممارسات.

وتشكّل المنظّمات المجتمعيّة مفتاح التواصل مع الشباب، وتدرك الحكومة الكيبيكيّة أهميّتها في المساعدة على الوقاية من الجريمة، من خلال العمل الذي تقوم به في توجيه الشباب نحو الأنشطة الرياضيّة والفنيّة والثقافيّة.

وأكّدت وزيرة السلامة العامّة الكيبيكيّة جنفياف غيلبو أنّ الحكومة تخصّص 20 مليون دولار لهذه المنظّمات اعتبارا من العام 2022 وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأوضحت أنّ الحكومة تعتزم هذه المرّة مساعدة المنظّمات التي تعمل في الشوارع، خلافا لِعادتها في تمويل المشاريع الخاصّة بالشباب.

وتؤكّد شانتال رولو الوزيرة المسؤولة عن منطقة مونتريال على أهميّة وصول الشباب إلى بيئة حياة محفّزة، يشعرون فيها بأنّه يتمّ تقديرهم، وأضافت أنّه لا يمكن أن تكون الأسلحة الناريّة خيارا.

ويقول محمّد ميمون منسقّ التعبئة والتنمية في منتدى سان ميشال الشبابيّ في مونتريال إنّه من المهمّ توفير أماكن تضمن شبكة من الأمان للشباب في مونتريال.

و النماذج القديمة من مراكز الشباب التي نجد فيها طاولات كرة الطاولة عفا عليها الزمن كما قال محمّد ميمون، ونَقل عن العديد من الشباب الذين يستقبلهم المنتدى حاجتهم إلى وسائل تتيح لهم التقدّم في حياتهم.

وسوف تحصل مدينة مونتريال عام 2022 على تمويل بقيمة 8 ملايين دولار على مدى 4 سنوات، مخصّصة لِدعم اللجنة الاستراتيجيّة للأمن الحضَري، التي تعمل على تطوير أماكن مخصّصة للشباب المونترياليّ.

كما تعتزم الحكومة إنشاء لجنة اندماج اجتماعي في منطقة مونتريال، تخصّص لها تمويلا قدره 3،1 مليون دولار على مدى 5 سنوات، لِلمساعدة على اندماج الشباب الخارجين من السجن من جديد في المجتمع.

وتتلقّى مدينة مونتريال الجزء الأكبر من التمويل الذي أعلنت عنه حكومة فرانسوا لوغو وقدره 52 مليون دولار كما قالت وزيرة السلامة العامّة جنفياف غيلبو.

وسوف تستفيد المدن الكيبيكيّة الأخرى من التمويل، و الحكومة عازمة على التحرّك قبل أن تصبح مشكلة العنف حادّة كما قالت الوزيرة غيلبو.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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