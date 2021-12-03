أونتاريو تعطي الجرعة الثالثة من اللّقاح للخمسين من العمر وما فوق

ومن الممكن أخذ الموعد من خلال منصّة التطعيم الإلكترونيّة، أو من خلال الاتّصال بأحد مراكز التطعيم في المقاطعة، أو عيادات التطعيم التي يديرها السكّان الأصليّون أو في الصيدليّات المشاركة أو في مرافق الرعاية الأوليّة.

ويتعيّن حجز الموعد بعد مرور ستّة أشهر على تلقّي الجرعة الثانية من اللّقاح وفق ما أوضح أحد المسؤولين.

وتشمل أهليّة الحصول على الجرعة الثالثة الأشخاص الذين يتلقّون علاج غسيل الكلى، كما تنصح المقاطعة بإعادة التطعيم بعد عمليّة الزرع بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا لعمليّة زرع الخلايا لأنّ عمليّة الزرع تُضعف المناعة لديهم.

تقدّم أونتاريو الجرعة الثالثة من اللّقاح إلى 5،3 ملايين شخص في الخمسين وما فوق من العمر الصورة: Radio-Canada

واعتبارا من مطلع العام المقبل، تعتزم حكومة أونتاريو توسيع نطاق أهليّة الحصول على الجرعة الثالثة بالاستناد إلى العمر والمخاطر، مع الحفاظ على فترة من 6 إلى 8 أشهر فاصلة بين الجرعتَين الثانية والثالثة.

ودعا د. كيران مور رئيس الخدمات الطبيّة في أونتاريو أبناء المقاطعة المؤهّلين للحصول على الجرعة الثالثة إلى عدم التأخّر في حجز موعد للحصول عليها، بما يضمن لهم حماية إضافيّة كما ورد في بيان.

وتابع د. مور مؤكّدا أن تحقيق أعلى نسبة من التطعيم يبقى أفضل وسيلة لِلوقاية من الفيروس والحدّ من انتشار العدوى، والتصدّي لارتفاع الحالات الجديدة من كوفيد-19 ومن متحوّر أوميكرون.

وتعطي أونتاريو حاليّا الجرعة الثالثة من اللّقاح المضادّ لِكورونا للأشخاص في السبعين وما فوق من العمر، وعمّال الصحّة ومقدّمي خدمات الرعاية الأساسيّة ونزلاء مراكز الإيواء الجماعيّة .

كما تعطي الجرعة الثالثة للأشخاص الذين حصلوا على جرعتَين من لقاح أسترا زينيكا أو جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، و البالغين من أبناء الأمم الأوائل، والإينويت والخلاسيّين، والمقيمين معهم من غير المنتمين إلى السكّان الأصليّين.

وقال د. كيران مور رئيس الخدمات الطبيّة في أونتاريو في وقت سابق من هذا الأسبوع إنّ المقاطعة تقوم بمراجعة استراتيجيّتها المتعلّقة بإعطاء الجرعة الثالثة من اللّقاح، على ضوء ظهور متحوّر أوميكرون الخطير.

وتمّ العثور على إصابات بمتحوّر أوميكرون في كلّ من أونتاريو وكيبيك و ألبرتا و بريتيش كولومبيا.

وأشار د. كيران إلى 5 إصابات بالمتحوّر الجديد في أونتاريو، وتوقّع أن يتمّ الكشف عن المزيد منها قريبا.

وأفادت وكالة الصحّة في منطقة دورهام عن حالة أولى من متحوّر أوميكرون، و أوضحت أنّ المصاب اختلط بشخص عاد من أفريقيا الجنوبيّة.

وتراقب الوكالة عن كثب حالات كوفيد-19 التي يجري التحقيق حول متحوّر أوميكرون بشأنها بالاستناد إلى تاريخ السفر، وتعمل على مراقبة حالات أوميكرون بالتعاون مع حكومة أونتاريو.

وتمّ العثور على إصابة مؤكَّدة بِمتحوّر اوميكرون في منطقة هالتون و حالتَين مشتبه بهما، وتمّ العثور على حالة في مركز احتجاز في تورونتو، مرتبطة بحالة سابقة فيه.

وارتفع عدد حالات كوفيد-19 في أونتاريو بنسبة 28 بالمئة عن الأسبوع الماضي، وارتفع معدّل عدد الحالات إلى 851 حالة في اليوم، وهو الأعلى منذ 5 حزيران يونيو الماضي.

(سي بي سي/ مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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