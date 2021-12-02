وينيبيغ: ممثّلة وسيطة لدى عائلات نساء وفتيات السكّان الأصليّين ضحايا القتل والاختفاء

وتعمل أنجي تيوسداي مباشرة مع العائلات و تجيب عن الأسئلة التي تطرحها وتساعدها في التواصل مع الوكالات والخدمات.

كما تعمل على التأكّد من أنّ العائلات تحصل على الخدمات الثقافيّة الآمنة في مجتمعاتها كما أفادت به شرطة وينيبيغ.

وأكّدت أنجي تيوسداي من جهتها أنّها تهدف لاعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع عائلات نساء وفتيات السكّان الأصليّين ضحايا القتل والاختفاء.

تحيي وينيبيغ في الرابع من تشرين الأوّل أكتوبر ذكرى النساء والفتيات من السكّان الأصليّين ضحايا العنف والاختفاء الصورة: Radio-Canada / Jaison Empson

لا يأتي التغيير المهمّ دفعة واحدة. ولكنّ طريقة عملنا مع هذه العائلات على مستوى فردي هي القادرة على إحداث التغيير قالت أنجي تيوسداي.

وتعمل تيوسداي مع عناصر من وحدات مكافحة جرائم القتل وجرائم القتل التاريخيّة ووحدة الأشخاص المفقودين ووحدة مواجهة الاستغلال.

وسبق أن عملت أنجي تيوسداي خلال التسع سنوات الماضية مع مركز مساعدة ضحايا العنف المنزلي وضحايا جرائم العنف التابع لوزارة العدل المحليّة في مقاطعة مانيتوبا.

أعتقد أنّ هذا كان السبب وراء موافقتي على قبول هذه المهمّة التي تشكّل لها فرصة كما قالت، لتقاسم الخبرة التي اكتسبتها مع هؤلاء الأشخاص، والتأكّد أنّه يتمّ الإصغاء إلى صوت هذه العائلات ودعمها.

وتأمل أنجي تيوسداي أن تستفيد من خبرتها في عملها الجديد كممثّلة لدى عائلات النساء والفتيات من السكّان الأصليّين ضحايا القتل والاختفاء.

وتنتمي تيوسداي إلى عائلة من الأمم الأوائل، وفقدت أحد أقربائها الذي راح ضحيّة العنف.

وأعربت عن أملها في أن يشارك عناصر شرطة وينيبيغ في هذه الخبرة التي اكتسبتها، ورأت في ذلك الدليل على أنّ لديهم حسّ الواجب، ويدركون معنى التزامهم بهذه المهمّة كما قالت.

وأعلنت شرطة وينيبيغ عن إنشاء هذا المنصب بعد سنتين على صدور التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة الخاصّة حول مقتل واختفاء نساء وفتيات من السكّان الأصليّين في كندا، وأوصت فيه بِتغيير السياسات وأنظمة العدالة.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى تحسين التواصل بين الشرطة وعائلات النساء والفتيات ضحايا العنف .

وقد تعرّضت نحو من 1200 امرأة وفتاة من السكّان الأصليّين للقتل والخطف خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وأنشأ رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو لجنة أوكل إليها مهمّة التحقيق في حوادث القتل والخطف التي استهدفت نساء وفتيات من السكّان الأصليّين.

(سي بي سي/لورِن دونلّي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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