بريتيش كولومبيا تصدر أوامر إخلاء وسط عاصفة ثالثة من الأمطار الغزيرة على التوالي

وتستمرّ أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات البلديّة في وادي فريزر ومنطقة طومسون-نيكولا ومنطقة سي سكاي.

وحملت العاصفة الثالثة المزيد من الأمطار الغزيرة إلى جنوب المقاطعة في وقت تستعدّ مناطق جديدة لعمليّات الإخلاء، وتتوقّع حصول أضرار.

ويشمل التحذير من الفيضانات جزيرة فانكوفر حيث تتوقّع مصلحة الأرصاد الجويّة هطول 150 مللّيمترا من المطر.

ومن المتوقّع أن يكون حجم الأضرار التي تؤدّي إليها العاصفة الثالثة أسوأ نظرا للأضرار الجسيمة التي خلّفتها العاصِفتان السابقتان.

غمرت مياه الفيضانات عددا من الطرقات السريعة في جنوب مقاطعة بريتيش كولومبيا الصورة: Radio-Canada / Ben Nelms

وأدّت العاصفة التي اجتاحت جنوب بريتيش كولومبيا بين 13 و 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري إلى حدوث انهيارات طينيّة، وبلغت كميّات الأمطار المتساقطة أرقاما قياسيّة، ودفعت العاصِفتان التاليتان السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء.

وتستمرّ أوامر إخلاء مئات المنازل في بعض مناطق جنوب المقاطعة، واجتاحت العاصفة الثالثة مناطق ساحل الوسط قبل أن تتّجه جنوبا.

ويتمّ إصدار أوامر الإخلاء عندما يرتفع منسوب مياه الأنهار أو يُتوقّع ارتفاعه لِيتجاوز الضفاف، ما يؤدّي إلى حدوث فيضانات في المناطق المجاورة.

وتقع مقاطعة بريتيش كولومبيا تحت تحذير من انهيار جليدي (نافذة جديدة) بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع نسبة أكبر من المخاطر في مناطق سي سكاي و شمال فانكوفر والساحل الشمالي الغربي و شمال منطقة الجبال الصخريّة الروكيز .

مستوى مياه الأنهار مستقرّ في مدينة أبوتسفورد وفق ما قال هنري براون عمدة المدينة الصورة: Ville d'Abbotsford / DALE KLIPPENSTEIN

وما زال جزء من الطريق السريع 99 مغلقا حتّى إشعار آخر أمام حركة السيّارات نظرا لِسوء الأحوال الجويّة، وأدّى انهيار طيني في هذا الجزء إلى وقوع 4 قتلى ومفقود.

وتمّ إغلاق جزء من الطريق السريع رقم 7 في الاتّجاهين بعد حدوث انزلاق أرضي، وما زالت العديد من الطرقات مغلقة بسبب الأضرار التي أدّت إليها الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تجتاح جنوب بريتيش كولومبيا.

وتركت الفيضانات وإغلاق الطرقات تداعياتها على سلسلة التوريد ، وتضاعف الوقت الذي يمضيه سائقو الشاحنات في نقل البضائع بين مناطق المقاطعة وفق ما قال ديف أورْل رئيس جمعيّة النقل بالشاحنات في بريتيش كولومبيا.

ولوّح سائقو الشاحنات الحاويات في مرفأ فانكوفر باحتمال إعلان الإضراب عن العمل ،و تركت العواصف تداعياتها على خطوط السكك الحديديّة.

وأعلنت شركة خطوط السكك الحديديّة الوطنيّة كنديان ناشونال Canadian National عن توقّف خدماتها عبر ممرّ الشحن في جنوب بريتيش كولومبيا بسبب تراكم الحطام والانهيارات الأرضيّة نتيجة الأمطار الغزيرة.

ويستمرّ تقنين وقود السيّارات في المقاطعة أقلّه حتى 14 كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

وأنشأ عدد من المتطوّعين في مدينة أبوتسفورد مجموعات على موقع فيسبوك لتنسيق جهود المساعدة للأشخاص الذين يحتاجونها.

وقال العمدة هنري براون إنّ نماذج الفيضانات أظهرت استقرار مستويات مياه الأنهار، وأعرب عن ثقته بأنّ ابوتسفورد جاهزة لِمواجهة النهر الجويّ الثالث خلال الأسبوع الجاري.

(سي بي سي مع مساهمات جويل بالار و وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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