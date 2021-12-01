كندا تفرض اختبار كورونا على المسافرين الواصلين جوّا إلّا من الولايات المتّحدة

وينطبق الإجراء على الكنديّين والرعايا الأجانب (نافذة جديدة) على حدّ سواء كما أعلن وزير الصحّة الفدرالي جان إيف دوكلو في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء.

وأوضح الوزير دوكلو أنّ هذا الإجراء يضاف إلى اختبار كورونا الذي فرضت الحكومة الكنديّة على المسافرين جوّا إجراءَه قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى كندا.

وزير الصحّة جان إيف دوكلو أعلن عن تدابير وقاية إضافيّة للتصدّي لِمتحوّر أوميكرون الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

ويخضع المسافرون غير المطعّمين للحجر الصحّي ولِاختبار كورونا ثانٍ في اليوم الثامن من الحجر الذي تستمرّ مدّته 14 يوما.

ويتمّ إجراء اختبار كورونا لدى الوصول إلى كندا على نفقة الحكومة الكنديّة، ومن المحتمل تمديده إلى الحدود الجويّة والبريّة كافّة، بما فيها الحدود مع الولايات المتّحدة كما قال الوزير دوكلو، الذي سوف يبحث الموضوع مع رؤساء الحكومات المحليّة في المقاطعات.

وفي السياق نفسه، حظرت كندا على المسافرين من مالاوي ومصر ونيجيريا، والمسافرين الذين مرّوا عبر الترانزيت في هذه الدول الثلاث، دخول كندا.

وسبق أن فرضت كندا قيودا على المسافرين من بعض الدول الأفريقيّة منذ أن ظهر متحوّر أوميكرون.

ومنعت دخول الرعايا الأجانب المسافرين من جنوب افريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو ومالاوي و إيسواتيني.

وتواجه هذه الدول صعوبة أكبر في متابعة ما يجري داخل حدودها كما أوضح وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو، ويصعب بالتالي استخدام وسائل الحماية التقليديّة للسماح بالأشخاص الذين يذهبون للإقامة في هذه الدول بالعودة إلى كندا.

وتابع الوزير دوكلو يقول إنّ الأمر لا يستند إلى الجنسيّة، بل إلى مدّة الإقامة، ويتمّ التعامل مع فرنسيّ ذهب إلى مصر ويريد المجيء إلى كندا، بالطريقة نفسها التي يتمّ التعامل بها مع مصري أو نيجيري، أقام في واحدة من الدول العشر الموضوعة على اللائحة الكنديّة كما قال وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو.

وبإمكان الكنديّين الموجودين في دول جنوب أفريقيا العودة إلى البلاد، وعليهم الالتزام بتدابير وقاية متشدّدة في ما يخصّ الحجر الصحّي واختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ.

وطلب وزير الصحّة من اللجنة الاستشاريّة المعنيّة بالتحصين توجيهات بشأن جرعة ثالثة من اللّقاح للكنديّين.

وتمّ العثور على 7 حالات من متحوّر أوميكرون في أونتاريو و بريتيش كولومبيا و ألبرتا و كيبيك.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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