جوستان ترودو يؤكّد أنّ كندا تتابع عن كثب تطوّرات متحوّر أوميكرون

نعلم جيّدا أنّه حتّى لو أنّ لدى كندا إجراءات حدوديّة متشدّدة للغاية حاليّا، ونحتاج أن نكون مطعّمين للمجيء إلى كندا، ونحتاج لاختبار الكشف عن الفيروس قبل المغادرة ولدى الوصول، إلّا أنّنا قد نحتاج للمزيد، وسوف نبحث الوضع بكثير من العناية قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

ولم يتضّح إن كان رئيس الحكومة قد قصد فرض اختبار الكشف عن الفيروس على كلّ المسافرين الواصلين إلى كندا.

د. اسحق بوغوش أخصّائي الأمراض المعدية في مستشفى تورونتو العام يقول إنّ اللّقاحات أثبتت فعاليّتها في التصدّي لِمرض كوفيد-19 الصورة: Radio-Canada / Frédéric Lacelle

ويتعيّن بموجب تدابير الوقاية الحاليّة على المسافرين الداخلين إلى البلاد إبراز نتيجة سلبيّة لاختبار الكشف عن كوفيد-19 يتمّ إجراؤه قبل الوصول إلى كندا.

ويخضع عدد قليل من المسافرين الذين يتمّ اختيارهم عشوائيّا لاختبار الفيروس لدى الوصول إلى كندا.

وحثّ عدد من رؤساء حكومات المقاطعات الكنديّة، ومن بينهم دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو، الحكومة الكنديّة على فرض اختبار الكشف عن الفيروس على كافّة المسافرين لدى وصولهم إلى كندا، بغضّ النظر عن الوجهة التي يصلون منها.

واعتبارا من اليوم، ألغت كندا الاختبار الإلزاميّ لِلكشف عن فيروس كورونا السمتجدّ الذي كان مفروضا على الكنديّين والمقيمين الدائمين الذين يقومون برحلات قصيرة إلى الولايات المتّحدة عبر الحدود البريّة.

ولم يعد من الضروري إجراء الاختبار بالنسبة للّذين لا تتعدّى إقامتهم خارج البلاد 72 ساعة، ولكنّه من غير المعروف إن كانت الحكومة ستواصل العمل بهذا الإجراء بعد ظهور متحوّر أوميكرون.

وما زالت كندا تفرض اختبار الكشف عن الفيروس قبل المغادرة على كلّ المسافرين الباقين، رغم الضغوط التي مارستها بعض الشركات ومجموعات السياحة على الحكومة من أجل إلغائه.

ويثير فيروس كورونا من سلالة أوميكرون الشديدة التحوّر المخاوف حول العالم .

ويقول د. إسحق بوغوش أخصّائي الأمراض المعدية في مستشفى تورونتو العام، إنّ على الكنديّين أن يتجنّبوا سماع كلّ ما يصدر عن مسؤولي شركات تصنيع اللّقاحات، في إشارة إلى القلق الذي أثاره مسؤول في شركة مودرنا حول فعاليّة اللّقاح ضدّ متحوّر أوميكرون.

أريد أن أستمع إلى ما يقوله وما يقوم به علماء يجرون دراسات حاليّا قال د. إسحق بوغوش، وأشار إلى أنّ المزيد سوف يتّضح في الأسابيع المقبلة حول فعاليّة اللّقاح.

وفي حين أقرّ بأنّه يتكهّن في وقت تستمرّ المختبرات في إجراء الدراسات، إلّا أنّه أعرب عن اعتقاده بأنّ اللّقاحات المتوفّرة أثبتت فعاليّتها في التصدّي لِمرض كوفيد-19.

(سي بي سي/ جون تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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