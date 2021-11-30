وكالة الخدمات الحدوديّة تتحدّث عن وثائق اختبار فيروس مزوّرة لِدخول كندا

وضبطت الوكالة 160 اختبارا في المطارات و 187 اختبارا عبر المعابر الحدوديّة البريّة، فضلا عن 92 وثيقة تطعيم يُشتبه بأنّها مزيّفة وفق ما أفاد به متحدّث باسم الوكالة.

ولم يُعط أيّة تفاصيل حول الحالات ونقاط الدخول وبُلدان المنشأ للوثائق المزيّفة.

وبإمكان الكنديّين الذين لديهم وثائق اختبار كشف عن الفيروس مزوّرة دخول البلاد، لكنّ وكالة الخدمات الحدوديّة تنقل المعلومات بشأنها إلى وكالة الصحّة العامّة الكنديّة الّتي تتمتّع بصلاحيّة التحقيق وإصدار الغرامات الماليّة، ولا يمكن منع أيّ كندي من دخول البلاد.

ضبطت وكالة الخدمات الحدوديّة وثائق تطعيم واختبارات كشف عن كورونا مزوّرة عند بعض نقاط الدخول البريّة والجويّة الصورة: Radio-Canada / Jean-François Fortier

وحقّقت وكالة الصحّة العامّة في عدد من الحالات، وأصدرت 7 غرامات بسبب اختبارات فيروس مزيّفة خلال الفترة ما بين 6 كانون الثاني يناير و8 تشرين الثاني نوفمبر، كما أصدرت غرامتين بشأن وثائق تطعيم موزّرة في الفترة بين 6 تمّوز يوليو و12 تشرين الثاني نوفمبر.

وأعربت لوريان هاردكاسل أخصّائيّة سياسات الصحّة في جامعة كالغاري عن ارتياحها لقيام وكالة الخدمات الحدوديّة بضبط اختبارات كشف عن الفيروس مزيّفة، ولكنّها ما زالت متخوّفة كما قالت.

أتساءل أيّة نسبة مئويّة تمثّل هذه الشريحة من بين إجمالي عدد الأشخاص الذين يصلون إلى هنا دون أن يكونوا قد أكملوا التطعيم أو أجروا اختبار الكشف عن الفيروس قالت لوريان هاردكاسل.

ومن المهمّ تكوين فكرة واضحة عن وضع التطعيم الخاص بكلّّ الأشخاص الذين يدخلون البلاد واعتماد الحذر، خصوصا مع ظهور متحوّرات جديدة من فيروس كورونا المستجد حول العالم كما قالت أخصائيّة سياسات الصحّة في جامعة كالغاري لوريان هاردكاسل.

وفرضت كندا الأسبوع الماضي إجراءات إضافيّة على المسافرين من 7 دول أفريقيّة بعد ظهور متحوّر أوميكرون .

وتمّ الكشف عن حالتَي إصابة بهذا المتحوّر في أوتاوا وحالة في مقاطعة كيبيك.

وتشير شابنامبريت كور محقّقة وثائق الطبّ الشرعي لدى "دوكو فرود كندا (نافذة جديدة) " DocuFraud Canada إلى أنّ هناك تقنيّة سهلة تسمح بإنشاء وثائق مزوّرة.

يمكنك تغيير كلّ ما تريد في الملفّات، ويستغرق الأمر أقلّ من 5 دقائق قالت كور، وأضافت أنّه من السهل التلاعب بوثائق التطعيم في ملفّات بي دي أف.

وأفادت المتحدّثة باسم وكالة الخدمات الحدوديّة الكنديّة ريبيكا بوردي في بيان، أنّ الوكالة تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الكنديّين والدوليّين على الكشف عن الوثائق المزوّرة وضبطها.

ولم تكشف بوردي أيّة تفاصيل حول الوثائق المستهدَفة، وأوضحت أنّ الوكالة تستخدم تقنيّة تسمح بالتحقّق من صحّة الوثيقة وتقوم بتأهيل عناصر الخدمات الحدوديّة الذين يدقّقون في وثائق التطعيم الماديّة.

(سي بي سي/ جوليا ونغ/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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