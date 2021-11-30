كندا: رحلة الحصول على الجنسيّة تطول بالنسبة للعديد من المهاجرين

محمّد خليل وصل مع عائلته من جزر موريشيوس عام 2015، لِتحقيق حلم الاستقرار في كندا، وفي عام 2019 أرسل إلى وزارة الهجرة كلّ الوثائق المطلوبة للحصول على الجنسيّة الكنديّة.

ورغم أنّ العائلة التي تضمّ زوجته وبناته الأربعة خضعت عام 2019 لِلامتحان الذي يسبق الحصول على الجنسيّة، فإنّه لم يتلقّى بعد دعوة من وزارة الهجرة الكنديّة للمشاركة في حفل الحصول على الجنسيّة.

واطّلع من مستشار الهجرة على أنّ الحصول على الجنسيّة يتمّ في غضون 3 أشهر من الخضوع للامتحان، لكنّ الجائحة أخّرت كلّ شيء كما قال محمّد خليل.

ويقول إنّه يشعر بالإرهاق النفسيّ ولا يعرف متى يشارك مع أفراد عائلته في مراسم الحصول على الجنسيّة الكنديّة، الذي تأخّر بسبب الجائحة.

وتقول أدلين مونون التي وصلت من فرنسا وتقيم في تورونتو إنّها هي الأخرى تنتظر منذ سنتين الحصول على الجنسيّة الكنديّة.

ينتظر سيبستيان كوتورييه وابنه منذ أشهر عديدة الحصول على الجنسيّة الكنديّة التي تفسح أمام الشاب الانخراط في الجيش الكندي الصورة: Gracieuseté : Sébastien Couturier

وتشعر على غرار الكثيرين بالإرهاق لأنّها لا تعرف متى ستتلقّى الدعوة لِحضور مراسم الحصول على الجنسيّة.

وفضلا عن حقّ التصويت والحصول على جواز سفر كندي، يفسح الحصول على الجنسيّة مجال العمل في عدد من الوظائف الفدراليّة التي لا يحق شغلها من قبل المقيمين الدائمين والعمّال المؤقّتين.

ويقول محمّد خليل الذي يعمل حاليّا في القطاع العام، إنّه يتطلّع للحصول على الجنسيّة التي تتيح له الانخراط في وظيفة فدراليّة.

وعلى سبيل المثال، يتعيّن على من يريد الانخراط في القوّات الكنديّة المسلّحة أن يحمل الجنسيّة الكنديّة، وهو ما يحلم به إبن سيبستيان كوتورييه، الفرنسي الأصل، الذي يقيم في كيبيك منذ ثماني سنوات.

وفاز الشاب في امتحان ما قبل الدخول، ولكنّه ينتظر الحصول على الجنسيّة كما يقول والده.

وبعد مراجعة القوّات الكنديّة، أدرك أنّه لا يمكنه الانخراط فيها وتوقّف عن متابعة الدراسة كما قال الوالد الذي يخشى من أن يفقد ابنه معنويّاته ويتخلّى عن مشروع الانخراط في الجيش الكندي.

وتقول المحامية ستيفاني فالوا عضوة الجمعيّة الكيبيكيّة للمحامين والمحاميات في قانون الهجرة إنّ الوضع مقلق بالنسبة للكثير من هؤلاء الأشخاص، وتعرب عن أسفها لِمهلة الانتظار الطويلة قبل الحصول على الجنسيّة.

الفرنسيّة أدلين مونون قدّمت طلب الحصول على الجنسيّة الكنديّة عام 2019 الصورة: Gracieuseté : Adeline Menon

وتضيف أنّ الوضع صعب للغاية للأشخاص الذين ينتظرون الحصول على الجنسيّة، و التواصل مع وزارة الهجرة الكنديّة ليس بالأمر السهل حسب قولها.

وينتظر 116000 مهاجر تقديم الامتحان الذي يخضع له الأشخاص المؤهّلون للحصول على الجنسيّة الكنديّة حسب أرقام وزارة الهجرة، وينتظر 78000 مهاجر خضعوا للامتحان تلقّي الدعوة لحفل قسم اليمين والحصول على الجنسيّة، ويقيم القسم الأكبر منهم في مقاطعة أونتاريو.

وتشير وزارة الهجرة على موقعها الإلكتروني إلى أنّ جائحة كورونا أدّت إلى تأخير البتّ في الطلبات، وأنّها تعالج حاليّا تلك التي تلقّتها عام 2019.

وقال متحدّث باسمها إنّ العديد من مكاتب وزارة الهجرة في كندا وحول العالم مغلقة منذ فترات طويلة، ما أدّى إلى تأخير معالجة الملفّات ومشاكل أخرى سواها.

ولكنّ الوزارة حقّقت الكثير منذ بداية جائحة كوفيد-19 كما أفادت في رسالة إلكترونيّة إلى راديو كندا، ونظّمت 10000 حفلة قسم الجنسيّة في الفترة ما بين نيسان أبريل 2020 وتمّوز يوليو 2021.

ووفّرت الوزارة إمكانيّة الخضوع لامتحان الجنسيّة افتراضيّا ، وخضع له الآلاف من الأشخاص كما قال المتحدّث باسمها.

وتسعى وزارة الهجرة لإعادة تقديم خدمات الجنسيّة حضوريّا، لا سيّما بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تسويات خاصّة.

(راديو كندا/ مع مساهمات إليز آلار/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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