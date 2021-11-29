بريتيش كولومبيا تمدّد حالة الطوارئ تستعدّ لِمواجهة نهر جوّي ثالث

وكانت السلطات قد أصدرت يوم الأحد أوامر الإخلاء إلى السكّان في الأماكن القريبة من ممرّات المياه في أبوتسفورد و طومسون نيكولا.

وحذّرت وزارة البيئة الكنديّة من احتمال أن تغمر مياه الأمطار الطرقات (نافذة جديدة) في أبوتسفورد و شيليواك وهوب، و احتمال حدوث فيضانات في الأراضي المنخفضة.

وتستمرّ أعمال التنظيف في مناطق جنوب المقاطعة التي اجتاحها نهر جوّي بين 13 و 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري وأدّى إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينيّة.

ويقول أرميل كاستلان عالم الأرصاد الجويّة لدى وزارة البيئة الكنديّة إنّ قِصر المهلة الزمنيّة بين النهرَين الجويَّين الأوذل والثاني يطرح مشكلة.

ويضيف أن تبعات الفيضانات تتراكم ومستوى مياه الأنهار يواصل ارتفاعه.

وأصدرت وزارة البيئة تحذيرات للسكّان في وادي فريزر حيث توقّعت هطول 100 مللّيمتر من الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتوقّعت هطول 200 مللّمتر في جزيرة فانكوفر.

ويقول جيف كولسون عالم الأرصاد الجويّة للتأهّب للإنذار لدى وزارة البيئة الكنديّة إنّ النهر الجوّي سوف يجتاح جنوب بريتيش كولومبيا في وقت لاحق من ليل الاثنين وصباح الثلاثاء.

وأضاف أنّ النهرين الجويّين السابقَين حملا كميّلت كبيرة من الأمطار على مدى 24 إلى 36 ساعة، ولكنّ النهر الجويّ الثالث سيحمل الأمطار دون انقطاع طوال 48 ساعة.

وتعمل فرق المساعدة والجيش الكندي في مدينة أبوتسفورد على ضخّ المياه إلى سدود تايغر سعيا منها لمنع مياه الفيضانات من الوصول إلى جزيرة سوماس، ويتمّ ضخّ نحو من مليون غالون من المياه في اليوم وفق ما قال هنري براون عمدة أبوتسفورد.

وتخوّف براون من أسوأ كابوس في حال اخترق نهر نوكساك في ولاية واشنطن سدود مدينة ابوتسفورد.

وتمّ إصلاح 17 كيلومترا من سدود المدينة وتدعيمها منذ أن ضرّرتها الفيضانات في وقت سابق من الشهر الجاري، كما قال العمدة هنري براون الذي يتخوّف من احتمال فيضان نهر نوكساك.

وأعلنت جامعة سايمون فريزر عن إلغاء كافّة الدروس الحضوريّة طوال الأسبوع، وأعلنت المدارس الثانويّة في أبوتسفورد عن تقديم الدراسة عن بعد طوال الأسبوع.

(سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: