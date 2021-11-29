نوفا سكوشا: خطّ هاتفي لمساعدة الرجال ضحايا العنف

فمع بداية إجراءات الإغلاق في آذار مارس 2020، لاحظت السلطات ارتفاع عدد المكالمات التي تأتي من قبل رجال إلى رقم المساعدة 211 ، وهو خطّ مساعدة هاتفي وعبر الإنترنت في آن معا، يربط المتّصل بالخدمات الاجتماعيّة.

وتقول نانسي ماكدونالد المديرة العامّة للخدمات العائليّة في نوفا سكوشا إنّ مقدّمي الخدمات لاحظوا ارتفاع عدد الرجال الذين يطلبون المساعدة لأنّهم يعانون من فقدان الوظيفة و الوحدة و الإرهاق والغضب التي أدّت إليها الجائحة.

فاقمت جائحة كورونا العنف المنزلي والعائلي الصورة: Nadine Shaabana/Unsplash

سمعنا كلّنا الشيء نفسه، وهو أنّ الرجال في وضع هشّ والرجال يعانون ومتأثّرون للغاية بفقدان الوظيفة وإغلاق شبكات التواصل الاجتماعي غير الرسميّة قالت نانسي ماكدونالد المديرة العامّة للخدمات العائليّة في نوفا سكوشا.

وقرّر المجلس الاستشاري حول أوضاع المرأة في نوفا سكوشا ومسؤولون في وزارة الخدمات الاجتماعيّة التحرّك، و استندوا في عملهم إلى كون مساعدة الرجال الذين يواجهون أزمة تساهم في التخفيف من العنف العائلي.

وطلبوا مساعدة مديرةالخدمات العائليّة (نافذة جديدة) نانسي ماكدونالد لأنّ لدى المنظّمة غير الربحيّة التي تعمل فيها شريحة واسعة من البرامج، وتمتلك خبرة من خلال خطوط المساعدة المفتوحة 24 على 24 ساعة.

وقامت خدمة الخطّ الهاتفي والإلكتروني المخصّص للرجال منذ إنشائها عام 2020 بمعالجة 1600 مكالمة وصلت من رجال، وهو عدد مرتفع في نوفا سكوشا التي تعدّ أقلّ من مليون نسمة.

والخطّ الهاتفي مخصّص حصريّا للرجال، وتتمّ إحالة المتّصِل إلى خطّ المساعدة في حال كانت لديه مخاوف بشأن رفاهيته وسلامتِه وسلامة عائلته.

ويتلقّى الرجال الذين هم في أزمة مساعدة تتناسب وطبيعة المحنة التي يعانون منها.

ويهدف البرنامج للوقاية من العنف العائلي عن طريق تقديم تسهيل وصول الرجال إلى إدارة المخاطر والتدخّل.

وحقّقت المبادرة مستوى من الفعاليّة لِدرجة يجري البحث في توسيعها إلى مقاطعات كنديّة أخرى كما قالت نانسي ماكدونالد.

ويقول د. سايمون شيري أستاذ علم النفس وعلوم الأعصاب في جامعة دلهاوزي إنّ أغلبيّة الرجال لم يكونوا مستعدّين جيّدا للعمل من المنزل.

ورغم وجود أدلّة قويّة على أنّ خطّ مساعدة هاتفيّ ضروري للرجال، إلّا أنّه من الخطأ الاستنتاج أنّ الرجال يعانون مصاعب أكثر من النساء حسب قوله.

في ظلّ هذه الجائحة، الكلّ يتألّم. ويتألّم الرجال والنساء بطرقٍ مختلفة قال د. سايمون شيري.

وكان الإغلاق أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة التي وجدت نفسها تقوم بالمزيد من الأعمال المنزليّة، ممّا تسبّب في تفاقم عدم المساواة التي كانت في مرحلة ما قبل الجائحة، قال د. سايمون شيري أستاذ علم النفس وعلوم الأعصاب في جامعة دلهاوزي.

وبإمكان المتّصل بخطّ المساعدة أن يتحدّث طوال 30 دقيقة مع أحد المساعدين، وبإمكانه أن يعاود الاتّصال كلّما شاء.

والخدمة متوفّرة بـ200 لغة، وأمام المتّصل خيار المشاركة في جلسات استشاريّة منفصلة وقصيرة الأمد، مقدّمة مجانيّا.

(راديو كندا/ نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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