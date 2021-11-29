كندا: حالتان من متحوّر أوميكرون في مقاطعة أونتاريو

وتقوم وكالة الصحّة العامّة بإدارة الحالات والاختلاط، وتمّ وضع المريضَين في الحجر الصحّي"كما أفادت الحكومة في بيان.

وتمّ الكشف عن حالتَي الإصابة بمتحوّر أوميكرون في كندا بعد أيّام قليلة على القرار الذي اتّخذته الحكومة الكنديّة لِفرض إجراءات وقاية جديدة على المسافرين الواصلين الذين كانوا في دول أفريقيّة خلال الأسبوعين الماضيَين.

وبدأ العمل بهذا الإجراء يوم الجمعة الماضي. وكان خبراء من جنوب أفريقيا قد اكتشفوا المتحوّر وأطْلعوا منظّمة الصحّة العالميّة التي أطلقت عليه تسمية أوميكرون .

ويثير المتحوّر المخاوف حول العالم منذ أن انتشر في جنوب أفريقيا، ومن غير المعروف إن كان سريع العدوى أو أكثر خطورة على الصحّة من المتحوّرات الأخرى من كورونا.

وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

أفضل طريقة لِمواجهة متحوّر أوميكرون هو إيقافه عند حدودنا. وإضافة للإجراءات التي اتّخذناها، نستمرّ في حثّ الحكومة الفدراليّة على اتّخاذ الخطوات الضروريّة من أجل فرض اختبار الكشف عن الفيروس على كلّ المسافرين عند نقاط الوصول، بغضّ النظر عن المكان الذي يصلون منه، وذلك من أجل الوقاية من انتشار هذا المتحوّر الجديد من فيروس كورونا كما ورد في بيان صادر عن كلّ من وزيرة الصحّة كريستين إليوت و د. كيران مور رئيس الخدمات الطبيّة في مقاطعة أونتاريو.

وحثّت حكومة المقاطعة السكّان على أخذ اللّقاح، بما في ذلك الجرعة الثالثة، والالتزام بإرشادات السلطات الصحيّة.

وأضافت أنّ أونتاريو مستعدّة وجاهزة للاستجابة لِهذا المتحوّر من الفيروس.

وأكّد وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو في بيان أنّ اكتشاف حالتَي الإصابة بِمتحوّر أوميكرون في كندا هو الدليل على أنّ نظام المراقبة يعمل، ولكنّ علينا أن نتوقّع المزيد من الإصابات بالمتحوّر.

مع استمرار المراقبة واختبارات الكشف عن الفيروس في المقاطعات والأقاليم، من المتوقّع العثور على حالات أخرى من هذا المتحوّر في كندا قال الوزير دوكلو.

وتابع مشيرا إلى أنّ أوميكرون يثير المخاوف، ولكنّ اللّقاحات وإرشادات السلطات الصحيّة تساعد في الحدّ من انتشار عدوى كوفيد-19.

وأفادت وكالة الصحّة العامّة الكنديّة في بيان أنّ إجراءات الوقاية على الحدود قد تتغيّر مع تطوّر الأوضاع.

ويقول د. كريستوفر لابوس أخصّائي الوبائيّات إنّ المعلومات حول متحوّرأوميكرون ما زالت قليلة حول العالم، وأنّ بعض المتحوّرات الأخرى فشلت في السيطرة على المتحوّر السائد.

ومن المهمّ كما قال د. لابوس عدم التهاون في ردّ الفعل وعدم المبالغة فيه.

وأكّد أخصائيّ الوبائيّات د. كريستوفر لابوس في حديث إلى سي بي سي، على ضرورة الحذر بانتظار المزيد من المعلومات حول أوميكرون، وأنّ لا داعٍ لِتغيير السلوك ما دام الناس قد حصلوا على اللّقاح ويلتزمون بإرشادات السلطات الصحيّة.

(سي بي سي/ كريستيان باس لانغ/ ترجمة و إعداد مي أبة صعب)

روابط ذات صلة: