[تقرير] عودة الجمهور إلى معرض الكتاب في مونتريال

وقد انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات النسخة الـ44 من هذا الحدث الثقافي المُميِّز لخريف مدينة مونتريال. وسيتواصل استقبال الجمهور إلى مساء اليوم.

ووفقا للمنظّمين، يشارك في المعرض ما لا يقل عن 500 دار نشر وأكثر من 1150 مُبدعًا ومبدعة.

ولأول مرة ، يُقام المعرض في قصر المؤتمرات لمونتريال. و في السنوات السابقة، كان الحدث يُقام في بناية ساحة بونافونتير التي تقع على بعد 600 متر غربًا.

وفي تصريح لحصّة 15-18 لهيئة الإذاعة الكندية، أوضح المدير العام لمعرض الكتاب في مونتريال، أوليفييه غوجون أن ’’[قصر المؤتمرات] مكان كبير وبه تهوية جيدة جدًا. ‘‘

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ المنظّمين يطلبون من الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر التصريح بحالتهم اللقاحية، كما أن ارتداء قناع من كوفيد-19 أمر إلزامي طوال الزيارة التي يُنصح بألّا تتجاوز ثلاث ساعات.

ولإدارة تدفق الزوار، تم وضع نظام حجز عند شراء تذاكر الدخول.

وتقوم مضيفات بفحص جواز التطعيم لكل زائر باستعمال هواتف ذكية وذلك بموجب الإجراءات الصحية المعمول بها في مقاطعة كيبيك منذ مطلع أيلول سبتمبر 2021.

البروفيسور سامي عون رئيس كرسيّ راوول داندوران لدراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة كيبيك في مونتريال وأستاذ العلوم السياسيّة في جامعة شربروك خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب في مونتريال. 27 تشرين الثاني نوفمبر 2021. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

معرض هامّ

وبَرمَج منظمو المعرض هذا العام حوالي 2200 جلسة لتوقيع الكتب لمؤلفين كنديين. وبسبب جائحة كوفيد-19، لم تتم دعوة أي مؤلف أجنبي هذا العام.

وشارك أمس السبت سامي عون، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية بجامعة شيربروك ورئيس كرسيّ راوول داندوران لدراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة كيبيك في مونتريال، في حفل توقيع أحدث كتاب له.

’’التفكير في المواطنة: العلمانية، التعددية والإسلام‘‘ (Penser la citoyenneté : Laïcité, pluralisme et islam) هو عنوان كتابه باللغة الفرنسية الذي نشرته مؤخّرًا دار النشر ميديابول (Médiaspaul) في كيبيك وفرنسا.ويوضح في مقابلة مع راديو كندا الدولي أهمية الاتصال المباشر مع قرائه.

يسمح لك المعرض بأن تكون على اتصال مباشر مع القراء الذين يحبون الكتب والذين يسعون إلى توسيع آفاقهم. يُمكّنهم هذا من مقارنة أفكارهم واختبار قناعاتهم وطرق تفكيرهم. لكلّ هذه الأسباب، فإن معرض الكتاب هو منتدى مهمّ جدًّا. نقلا عن سامي عون

يمكن لزوار معرض الكتاب في مونتريال شراء كتاب ووضعه في هذا الصندوق للأطفال المحرومين في كيبيك. القراءة كهدية هي مبادرة من مؤسسة محو الأمية. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وبالإضافة إلى حفلات البيع والتوقيع، يُعدّ المعرض فرصة لحضور مناقشات بين الكتاب وموائد مستديرة يكون فيها الجمهور مدعوًّا للتفاعل.

ويشمل البرنامج 22 مائدة مستديرة مدة كل منها 45 دقيقة حيث يتحدّث ثلاثة مؤلفين حول موضوع يقترحه منشّط اللقاء.

ويمكن للزوار أيضًا حضور مقابلات لكتّاب ومؤلّفين في صيغة قصيرة تستغرق كل واحدة منها حوالي 15 دقيقة. ويهدف هذا النشاط إلى تعريف الجمهور بهؤلاء الكتّاب.

ولم ينس منظّمو المعرض القرّاء الصغار ذوي الدخل المحدود أو الفقراء. فبالتعاون مع مؤسسة محو الأمية، يشارك معرض الكتاب في مبادرة القراءة كهدية (نافذة جديدة).

وتمّ تثبيت صناديق لجمع الكتب الجديدة في ممرات المعرض. ويمكن للزوار شراء كتب للأطفال دون سن 12 عامًا ووضعها في هذه الصناديق.

وسيتم توزيع هذه الكتب من قِبل المؤسسة على الأطفال المحتاجين. ويمكن للزوار أيضًا التبرع بالمال على موقع المؤسسة.

جناح المركز الثقافي المغربي بمونتريال في معرض الكتاب في مونتريال. من اليمين إلى اليسار : الكاتب مجيد بلال، الكاتبة والناشرة ماري دونيز دويون، الكاتب محمد ملوكي وزوجته والكاتب مصطفى بن فارس. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

الأدب المغربي في كندا حاضر بقوة هذا العام في معرض الكتاب في مونتريال حيث أقام المركز الثقافي المغربي كشكًا يبرز فيه إنتاج الكتاب المغاربة من أصول مختلفة.

ماجد بلال، كاتب يعيش في كندا منذ عام 1981. أوضح في مقابلة مع راديو كندا الدولي أنه ’’من المهم التواجد في أكبر معرض فرنكوفوني في المقاطعة وحتى في كندا. هذا مهم جدًا للمؤلفين الناطق باللغة الفرنكوفونية (كلمات المتدخّل) .‘‘

ويوضح المؤلف الذي نشر في عام 2019 مجموعة قصص مستوحاة من سيرته الذاتية إلى حد كبير والتي تحمل عنوان (L'igloo des errances Identitaires) أنّ المعرض’’ يتيح للناس الوصول إلى الأدبيات التي تتحدث عن الترحال وعن الهجرة والصدمات وجميع الأشياء المرتبطة بالاندماج والعيش معًا. ‘‘

ويشاركه الرأي الكاتب والناقد الأدبي مصطفى بن فارس. وبالنسبة له ، لا يزال الأدب المغربي مجهولاً بالنسبة لبعض الناس. ويضيف: ’’يمكن للكتاب أن يكون بمثابة جسر بين أولئك الذين يكتبون والجمهور الذي يجهل هذا الأدب.‘‘

ويوضح أيضا أن ’’التجربة المغاربية تهم القارئ هنا في كندا لأن هناك أبعادا عديدة مشتركة مع قراء كيبيك. على المرء فقط أن يفكر في الجدل حول الهوية والآخر والثقافة. ‘‘

كما دعا المركز الثقافي المغربي الكاتبة والرسامة ماري دينيز دويون. وهي من مواليد جزيرة هايتي و نشأت في الدار البيضاء بالمغرب بعد أن فرت عائلتها من الديكتاتورية الهايتية.

وبعد اتمام دراستها في نيويورك ومحاولة فاشلة في العيش في بلدها الأصلي، قررت المجيء والعيش في كندا.

وهي متخصصة في منشورات الأطفال حيث تتعامل مع الهويات المتعددة وأمور أخرى بطريقة ممتعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا.

وألّفت مؤخّرَا كتاب (Le pélican de Tétouan) الذي نشرته دار Muzikiddy التي أسستها على الإنترنت.

ثناء من رئيس الوزراء

حلم كل مؤلف هو أن تُقرأ كتبه لأطول فترة ممكنة.

وهذا ما يعيشه حاليًّا الكاتب والصحفي الكيبيكي غابرييل أنتيل الذي تلقى كتابه (Sur la 132) إشادة من رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وذلك في اليوم الأول من معرض الكتاب في مونتريال

والكتاب وهو أولّ رواية الأولى للمؤلف نُشر في عام 2012. لكن هذا الإشادة منحته حياة أخرى. وفي كشك دار نشر هيليوتروب، وُضعت إشارة ’’كتاب مفضل لرئيس الحكومة ‘‘ على النسخ المتوفّرة.

ولقيت الرواية نجاحًا عند صدورها وأُعيد طبعها عدّة مرّات، كما أوضح المؤلف، في مقابلة مع راديو كندا الدولي.

الكاتب غابرييل أنتيل خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب في مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

أنْ يبقى الكتاب مطلوبًا بعد تسع سنوات، فهذا أمر استثنائي بالفعل. وأنْ يتحدث عنه رئيس الحكومة بمثل هذا الثناء، فأنا سعيد جدًا. وهو أيضًا كتاب تلقى العديد من الكلمات الرقيقة مثل تلك التي كتبها الكاتب الكبير ميشيل ترامبلي [مؤلف كيبيكي]، نقلا عن غابرييل أنتيل

وما أثر في القراء هو الإشادة التي قدّمتها الرواية لمنطقتي باسان لوران وغاسبيزيه ، كما يشرح هذا الصحفي المختصّ في السفر والذي نشر هذا العام مجموعة من قصص عن الأسفار التي قام بها قبل الجائحة ومن بينها سفره إلى تونس (Sillonner les chemins du monde).

عائلتان تزوران معرض الكتاب في مونتريال . من اليسار إلى اليمين: صابر غيناي وابنه آدم وعمر إيجنان وابنه أكسل وكذلك صديقة العائلة أنايس. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

معرض عائلي للكتاب

لن يشعر الأطفال الذين يرافقون والديهم إلى معرض مونتريال للكتاب بالملل. فبالإضافة إلى شراء الكتب ، يمكنهم المشاركة في مجموعة متنوعة من أنشطة أدب الأطفال مع مؤلفين لهذه الفئة من القراء.

صابر غنّاي وعمر إغنان صديقان هاجرا إلى كندا من الجزائر. جاءا إلى المعرض برفقة أطفالهما.

زار صابر غنّاي المعرض مع ابنه آدم. ومن جانبه جاء عمر إغنان مع ابنه أكسل وابنة صديق آخر، أناييس.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضرون فيها إلى معرض الكتاب في مونتريال. ’’بفضل وسائل التواصل الاجتماعي ، رأينا أن المعرض سيقام في نهاية هذا الأسبوع. رأيْنا أنه قد يكون مناسبًا للأطفال. وهذا ما أرادوه أيضًا ‘‘ ، كما يقول عمر إغنان.

و كان حصاد اليوم للعائلتين: مجموعات من المانغا وروايات للأطفال.