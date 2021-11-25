الدائرة الاقتصاديّة للسكّان الأصليّين: ورشة عمل حاشدة في مونتريال

وتتمحور المناقشات خلال ورشات العمل والمؤتمرات والمنتديات حول إدماج السكّان الأصليّين في اقتصاد كيبيك وفي ملفّ النهوض الاقتصاديّ.

وتتناول الأعمال قضايا السكن والعمل والتأهيل والريادة (نافذة جديدة)وسياحة السكّان الأصليّين والمشاريع الضخمة.

يان لافرونيير وزير شؤون السكّان الأصليّين الكيبيكي يشارك في دائرة الاقتصاد لشعوب السكّان الأصليّين الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

ومن بين المشاركين من أبناء السكّان الأصليّين، جيسلان بيكار زعيم جمعيّة الأمم الأوائل في كيبك ولابرادور، وروز آن أرشيبالد زعيمة جمعيّة الأمم الأوائل في كندا، وعدد من أصحاب الأعمال، من بينهم جوزيه سوشي لوبلان وميلاني بول.

ويشارك في اللقاء أيضا عدد من أصحاب الأعمال من غير السكّان الأصليّين، ومن بينهم بيتر سايمونز صاحب ورئيس شركة سايمونز للأزياء، وكارولين بروشو الرئيسة والمديرة العامّة لِمؤسّسة هيدرو كيبيك للطاقة الكهربائيّة، وهي مؤسّسة عامّة.

ويشارك في جلسة الافتتاح اليوم يان لافرونيير وزير شؤون السكّان الأصليّين في حكومة كيبيك، وزعيم جمعيّة الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور جيسلان بيكار، كما يشارك في لقاء الغد الجمعة رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو.

الدائرة الاقتصاديّة للسكّان الأصليّين مناسبة لِمجتمعاتنا وأصحاب الأعمال لِتوثيق الروابط فيما بينها،بما يسمح بتحقيق مشاريع اقتصاديّة مهمّة لِمجتمعاتنا قال جيسلان بيكار.

وتشارك في اللّقاء أيضا رئيسة مجلس الخزينة في كيبيك صونيا لوبيل ووزير المال الكيبيكي إريك جيرار.

ويأمل وزير شؤون السكّان الأصليّين يان لافرونيير في أن يتطوّر هذا اللّقاء إلى حدثِ تقارب تكون له عائدات إيجابيّة في السنوات المقبلة.

ويشكّل اللّقاء فرصة انطلاق من أجل اندماج أكبر للسكّان الأصليّين في اقتصاد كيبيك.

ويشارك في اللّقاء معهد تأهيل التنفيذيّين للقيادة (نافذة جديدة) التابع لمعهد الدراسات الاقتصاديّة العليا في مونتريال، وهو معهد أنشأه السكّان الأصليّون للسكّان الأصليّين.

وقبل 15 سنة ، انعقد لقاء مماثل حول إدماج السكّان الأصليّين في اقتصاد مقاطعة كيبيك تحت عنوان: المنتدى الاجتماعي والاقتصادي للأمم الأوائل، واعتُبر من بين المنتديات الضخمة حول الاقتصاد في المقاطعة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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