كندا: زعيم المعارضة إرين أوتول ينتقد بشدّة برنامج عمل الحكومة الليبراليّة

وأكّد أوتول أنّ حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في مجلس العموم،لن يبقى صامتا في وقت يهدّد رئيس الحكومة جوستان ترودو ازدهار البلاد ووحدتها (نافذة جديدة) من خلال إنفاق حكوميّ كبير وأجندة معارِضة للنفط والغاز حسب قول أوتول.

وأضاف زعيم المحافظين أنّ ترودو أقام تحالفا مع زعيم الديمقراطيّين الجدد للدفع نحو تشريعات يساريّة تكون كارثيّة للبلاد.

حاكمة كندا العامّة ماري سايمون قدّمت خطاب العرش الذي هو بمثابة برنامج عمل الحكومة الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

ويشار إلى أنّ الحكومة الليبراليّة هي حكومة أقليّة وتحتاج لِدعم أحد أحزاب المعارضة في أيّ تصويت بالثقة لِتجنّب السقوط.

وقال سينغ إنّه سوف يؤيّد بعض مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة، ومن بينها مشروع قانون لِمنع العلاج التحويلي الذي يهدف لتغيير التوجّه الجنسيّ والهويّة الجنسيّة.

واتّهم أوتول الحكومة بتجاهل عمّال الياقات الزرقاء الذين يعانون من الارتفاع المفاجئ في مؤشّر أسعار الاستهلاك، في وقت بلغ التضخّم مستوى غير مسبوق منذ العام 2000.

و أنحى زعيم المعارضة باللائمة على الحكومة في هذه الأزمة مشيرا إلى أنّها لم تقدّم في خطاب العرش أيّة حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ويعزو الخبراء التضحّم في كندا وحول العالم إلى برامج الإعانة الماليّة السخيّة خلال جائحة كورونا، وتقييد سلاسل التوريد والمخزونات المحدودة من الطاقة.

واتّهم أوتول الحكومة بالبقاء مكتوفة الأيدي في وقت أسعار المنازل بلغت مستويات مرتفعة، وأصبح حلم شراء منزل بعيدا بالنسبة للمزيد من الشباب كما قال أوتول.

وتعهّد الليبراليّون خلال الحملة الانتخابيّة بتقديم حوافز ماليّة بمليارات الدولارات (نافذة جديدة)في خطّة تهدف لِمساعدة الكنديّين على شراء منزل.

وانتقد إرين أوتول خطّة الحكومة لوضع سقف صارم لِلانبعاثات من قطاعي النفط والغاز، ما يحدّ من نموّ قطاع النفط في مقاطعة ألبرتا حسب قول إرين أوتول.

يترأس ترودو حكومة إيديولوجيّة تركّز على إغلاق صناعات ووقف استثمارات في بلدنا في وقت كندا تغرق تحت وطأة الديون والانقسامات قال زعيم المعارضة إرين أوتول في ردّه على خطّة عمل الحكومة التي قدّمتها حاكمة كندا العامّة ماري سايمون في خطاب العرش.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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