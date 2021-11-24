نيوفاوندلاند ولابرادور: عاصفة أمطار تقطع عددا من طرقات المقاطعة

وقال كارل بيسونيت أحد سائقي الشاحنات، إنّه اضطرّ للتوقّف في اللّحظة الأخيرة عندما تبيّن له أنّ الطريق التي كان يجتازها مقطوعة في الاتّجاهين، وقد جرفت الأمطار قسطل المياه كما قال.

وأفادت وزارة البيئة الكنديّة عن هطول 128 مللّيمترا من الأمطار (نافذة جديدة)في بور أو باسك، وأشارت في بيان إلى أنّ العديد من الطرقات مغلقة في هذه المنطقة بسبب الفيضانات.

وتعبر الشاحنات المحمّلة بالبضائع الطريق السريع في بور أو باسك، وتوقّفت حركة العبّارات التي تقدّمها الجمعيّة البحريّة الأطلسيّة بين مقاطعتَي نيوفاوندلاند ولابرادور و نوفا سكوشا بسبب العاصفة.

شاحنة علقت على طريق انهار تحت وطأة عاصفة الأمطار الصورة: Gracieuseté Ryan Moore

ودعت الشرطة السائقين إلى تجنّب الطريق السريع عابر كندا بين منطقتَي كيب راي و نورث برانش.

وتوقّع رودني بارني عالم الأرصاد الجويّة لدى وزارة البيئة الكنديّة أن يشتدّ هطول الأمطار اليوم الأربعاء، ويتوقّع علماء الأرصاد الجويّة أن تؤدّي العاصفة إلى هطول ما بين 150 إلى 200 مللّيمتر من المطر.

ما زالنا نتوقّع استمرار هطول الأمطار خلال 12 إلى 18 ساعة، ونتوقّع هطول كميّات كبيرة قبل الظهر قال عالم الأرصاد الجويّة رودني بارني.

وتوقّع هطول ما بين 50 إلى 80 مللّمترا، ونحوا من 150 مللّمترا في المرتفعات.

وتجاوزت سرعة الرياح 130 كيلومترا في الساعة في منطقة ريكهاوس، وتراجعت صباح اليوم كما قال بارني، وتوقّع أن تعود للارتفاع في وقت لاحق من بعد الظهر.

وتوقّعت وزارة البيئة الكنديّة أن تتراجع حدّة هطول الأمطار، وأن تتحوّل إلى زخّات مطر بعد ظهر اليوم، وإلى رذاذ متقطّع يوم غد الخميس.

جرفت مياه الأمطار طريقا في ميريفال في مقاطعة نوفا سكوشا الصورة: Facebook/Friends of Highway 245

وهطلت الأمطار بغزارة في جنوب غرب مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، وتقوم وزارة النقل بِتقييم الأضرار في كودروي فالي.

وقال رايان مور الذي يقيم في منطقة دويلز إنّه كان يقود شاحنته ليل الثلاثاء وبلغ منطقة كانت فيها الطريق قد تآكلت بسبب الأمطار الغزيرة.

ولاحظ أنّ طبقة الأسفلت رقيقة، وكانت الطريق على وشك الانهيار كما قال، وشعر بالصدمة عندما خرج من شاحنته و نظر إلى الخلف وشاهد حفرة عميقة سوداء على الطريق.

وأضاف أنّه بخير ولكنّ شاحنته أصيبت بأضرار، وسوف يعمل على سحبها، ولم يسبق له أن عاين شيئا مماثلا على هذه الطريق التي يقودها منذ سنوات طويلة.

وفي نوفا سكوشا، أطلقت منظّمة إجراءات الطوارئ تحذيرا ليل الثلاثاء للسكّان في إيفرنيس و وفكتوريا، دعتهم فيه إلى تجنّب التنقّل على الطرقات حتّى إشعار آخر.

وأفادت وزارة البيئة عن هطول 270 مللّيمترا من الأمطار في بحيرة إيغونيش و150 مللّيمترا في سيدني في نوفا سكوشا.

وأفادت وزارة النقل أنّ العديد من الطرقات مقطوعة في هذه المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة.

(راديو كندا مع مساهمات باتريك باتلر وبرنامج الصباح في نوفا سكوشا/ سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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